Egal, ob man eine kurzfristige Bindung oder den Bund fürs Leben sucht: Wer bei Dating-Apps nicht aufpasst, kann mit ungeahnten Kosten konfrontiert werden. Worauf man achten sollte.

Der Tanztee oder das Eiscafé als Kennenlern-Location haben längst ausgedient. Heute führen Dating-Apps die Liste der beliebtesten Wege an, neue Menschen zu treffen. Dem Statistik-Portal Statista zufolge geben 53 Prozent der Internet-User an, schon mal Dating-Apps genutzt zu haben. Doch Online-Dating kann auch für Frust sorgen - nämlich dann, wenn man plötzlich für Dienste zahlen soll, die als scheinbar kostenlos beworben wurden.

Eingeschränkte Funktionen bei kostenloser Nutzung

Wenn ein Dating-Anbieter mit "kostenloser Anmeldung" lockt, so kann das zwar stimmen, bringt den Usern aber oft nicht viel. Denn Funktionen, die zur Kontaktaufnahme notwendig sind, bleiben zunächst gesperrt. Erst wenn man ein Online-Abo abschließt, werden die essenziellen Funktionen freigegeben.

Auch Hinweise nach der kostenlosen Anmeldung, dass sich im Postfach des neuen Users Nachrichten befinden, können ein Lockmittel sein. Denn auch die Möglichkeit, Nachrichten zu lesen, wird oft erst mit einem kostenpflichtigen Abonnement freigeschaltet.

Portal-Check: Was sollte die Dating-Plattform leisten?

Am Anfang einer jeden Flirt-Aktion sollte die Frage beantwortet werden, was eigentlich gesucht wird: der Partner fürs Leben, der Mensch zum Pferdestehlen oder der Kick für den Augenblick? Die Wahl des Dating-Portals, das zu den eigenen Bedürfnissen passt, ist entscheidend.

Man sollte daher genau das Leistungsspektrum des Anbieters checken. Macht das Portal Partnervorschläge oder muss man sich selbst umschauen? Ein Blick in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist laut Verbraucherzentrale Hamburg hier ratsam. Auch um zu verifizieren, ob sogenannte Moderatoren oder Controller von dem Portal eingesetzt werden können. Dabei handelt es sich um Mitarbeiter des Anbieters, die mit den Usern kommunizieren und nicht für Kennenlern-Treffen zu haben sind.

Knackpunkte Vertragslaufzeit und Kündigung

Es ist üblich, dass Dating-Portale unterschiedlich lange Vertragslaufzeiten anbieten. Je länger die Vertragslaufzeit ist, desto günstiger ist die Monatsgebühr. Doch gerade eine lange Vertragslaufzeit kann zum Problem werden, weil man bei Unzufriedenheit nicht vorzeitig aussteigen kann. Neulingen wird empfohlen, erst einmal vergleichsweise kurze Laufzeiten zu wählen.

Bei Kündigung des Vertrages rät die Verbraucherzentrale Hamburg: "Am besten per Einwurf-Einschreiben kündigen. Wenn Sie den Vertrag online abgeschlossen haben, nutzen Sie den gesetzlich vorgeschriebenen Kündigungsbutton auf der Website."

Mögliche Probleme mit dem Widerruf

Laut der Verbraucherzentrale Hamburg kann es auch passieren, dass es beim Widerruf Probleme gibt. Es könne vorkommen, dass ein Abo zwar fristgerecht nach dem Widerrufsrecht gekündigt wurde, der Anbieter die Kündigung aber verweigere. Dies geschehe zum Beispiel mit dem Verweis darauf, dass bereits Nachrichten gesendet und empfangen worden seien.

Verbraucherschützer betonen, dass diese Weigerung nicht rechtens sei. Denn das Widerrufsrecht bei Dienstleistungen erlösche nur dann vorzeitig, wenn die Leistung vollständig erbracht wurde. Zudem müsse der Kunde zuvor ausdrücklich zugestimmt haben, dass der Anbieter schon vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Erbringung der Leistung beginnt. Darüber hinaus müsse der Kunde bestätigt haben, dass ihm bewusst ist, dass er dadurch sein Widerrufsrecht verliert.

Von Droh- und Mahnbriefen durch Inkassofirmen wegen ausstehender Forderungen solle man sich in solchen Fällen nicht beirren lassen, sondern sich rechtliche Beratung, etwa von Verbraucherschutzorganisationen, einholen.

Daten nach Kündigung löschen lassen

Wer dann hoffentlich bald glücklich liiert ist, möchte nach Vertragskündigung seine Dating-Daten sicher gelöscht wissen. Bei Vertragsende sollte daher das Löschen sämtlichen Daten vom Anbieter eingefordert werden - und man sollte sich das Löschen auch schriftlich bestätigen lassen.

