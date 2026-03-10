Hilfe für bedürftige Tierbesitzer:Futter, Tierarztkosten und Co: Wer hilft Tierhaltern in Not?
von Valentina Kurscheid
Egal ob Katze oder Hund - die meisten Menschen haben eine enge Bindung zu ihrem Haustier, übernehmen Verantwortung und Kosten. Aber wer hilft, wenn Tierhalter in Finanznot geraten?
Haustiere sind Sozialpartner, viele sind fest in die Familie eingebunden und ihren Besitzern ans Herz gewachsen. Doch was ist, wenn Tierhalter in finanzielle Schwierigkeiten geraten und sich die Kosten für Hund oder Katze nicht mehr leisten können? Laut einer Umfrage des Deutschen Tierschutzbundes e. V. aus dem Jahr 2024 gaben 74 Prozent der befragten Tierheime an, dass vor allem kranke Tiere bei ihnen abgegeben würden. Doch so weit muss es nicht kommen. Welche Lösungen für Tierhalter in finanziellen Notlagen gibt es?
Hilfe für Tierhalter bei finanziellen Schwierigkeiten
Wichtig sei, direkt aktiv zu werden und Hilfe zu suchen, sagt Pressesprecherin Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund. Tierhalter sollten Freunde oder Familienmitglieder informieren und offen mit dem Tierarzt über die Notlage sprechen. Das Haustier könne nichts dafür, wenn dem Besitzer das Geld für Futter, Steuern oder auch Tierarztkosten fehle, so Schmitz weiter. Schämen müsse sich niemand - vor allem dann nicht, wenn er in eine unerwartete Notsituation gerate.
Das Gespräch mit der Tierarztpraxis suchen
Lea Schmitz empfiehlt Tierhaltern in Not, sich an die örtlichen Tierschutzvereine zu wenden oder nach einer Tiertafel zu erkundigen.
Sie betont, dass die behandelnde Tierarztpraxis unbedingt auf die eigene finanzielle Lage angesprochen werden sollte. Gegebenenfalls könnten alternative Lösungen gefunden werden wie beispielsweise eine Ratenzahlung oder die Bezahlung per Rechnung, so Schmitz. Kurzfristige Online-Kredite könnten in dringenden Fällen auch eine Option sein, sollten aber immer genau abgewogen werden. Es bestehe zudem die Möglichkeit, dass Halter selbst Spenden für das eigene Tier sammelten.
Spezielle Hilfe für Senioren in finanziellen Notlagen
Sabine John ist Vorsitzende des Vereins "pro vobis e. V." - der Verein hilft speziell dann, wenn das Haustier eines älteren Menschen erkrankt und notbehandelt werden muss. Allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. "Es läuft alles über den Tierarzt, der uns anspricht", erklärt John. Der Tierarzt übermittle verschiedene Unterlagen, darunter den Rentenbescheid, Personalausweis und Eigentümernachweis. Bei Hunden sei zusätzlich der aktuelle Hundesteuerbescheid und bei Katzen die Chipnummer nötig.
Was Hund und Katze kosten: Ausgaben für Tierarzt und Haltung im Überblick
Rund 20.000 Euro können für einen mittelgroßen Hund im Laufe eines durchschnittlich 14-jährigen Lebens anfallen. Etwa 13.000 Euro und mehr könne eine Katze mit einem angenommenen 16-jährigen Leben kosten. Diese Kosten setzen sich Tierschützerin Lea Schmitz zufolge aus folgenden Posten zusammen: Tierarztkosten wie jährliche Gesundheitschecks, Impfungen sowie Parasitenprophylaxe.
In ernsteren Fällen könnten Tierarztkosten dann schnell bei mehreren Tausend Euro liegen, warnt Schmitz. Grundsätzlich sollte die Anschaffung eines Tieres gut überlegt werden. Dazu gehöre auch auszurechnen, ob man die finanzielle Last tragen kann und will.
Was vor Anschaffung eines Haustiers bedacht werden muss
Versicherungen abschließen: Haftpflichtversicherungen sind wichtig, aber auch Tierkrankenversicherungen. Hier gilt: Je jünger und gesünder die Haustiere sind und keiner Rasse mit höheren Versicherungsbeiträgen angehören, desto günstiger der Einstieg.
Notgroschen ansparen: Am besten jeden Monat Geld beiseitelegen, um in finanziellen Notfällen Futter, Steuern oder Arztkosten zahlen zu können.
Routinekontrollen wahrnehmen: Prävention ist der beste Weg, um Tieren Leid zu ersparen und mögliche Behandlungskosten gering zu halten. Viele Halter würden aus Kostengründen zu lange mit dem Gang zum Tierarzt warten, weiß Tierschützerin Schmitz, oft werde eine Behandlung dann teurer. Im schlimmsten Fall müsse das Tier unnötig leiden und für eine adäquate Therapie sei es dann oft schon zu spät.
Valentina Kurscheid ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.
Mehr zum Thema Haustiere
Gesundheit von Haustieren:So wichtig ist Zahnpflege bei Hund und Katzevon Thilo Hopertmit Video8:30
Bluttransfusionen bei Tieren:Auch Hunde und Katzen können Blut spendenvon Stephanie Wickelmit Video4:58
Krallenpflege für Haustiere:So schneiden Sie Krallen bei Hund und Katze richtigvon Thilo Hopert
Urlaubsbetreuung für Haustiere:Wohin mit dem Haustier während des Urlaubs?von Valentina Kurscheidmit Video5:27
Weitere Ratgeber-Themen
Kredit ohne Schufa:Pfandleihe: Kosten, Ablauf und Risikenvon Thilo Hopertmit Video5:34
- FAQ
Betriebskosten-Check kann sich lohnen:So überprüfen Sie die Nebenkostenabrechnung auf Fehlervon Burkart Jopemit Video0:37
Finanzplanung und Altersvorsorge:Wie Frauen ihre finanzielle Zukunft absichern könnenvon Saskia Schüringmit Video10:12
Fellwechsel bei Hund und Katze:So kann man Tierhaare einfach entfernenvon Alexandra Tietemit Video5:43