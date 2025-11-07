Die Krallen von Hund und Katze wachsen wie menschliche Fingernägel ständig weiter und sollten regelmäßig gekürzt werden. Dabei gibt es für Tierhalter einiges zu beachten.

Mit einem entspannten Vierbeiner und der richtigen Technik gelingt das Krallenschneiden auch zu Hause. Quelle: imago/YAY Images

Knapp 16 Millionen Katzen und 10,5 Millionen Hunde lebten 2024 als Haustiere in deutschen Haushalten. Damit sind Hunde und Katzen die mit Abstand beliebtesten Mitbewohner auf vier Pfoten - und genau die sollten ihre Besitzer im Blick behalten.

Zu lange Krallen sind vergleichbar mit ständigem Druck gegen die Fingernagelspitze: Das Signal nach hinten ist nicht wirklich schmerzhaft, aber unangenehm. „ Dr. Ursula von Einem, Tierärztin, Bundesverband Praktizierender Tierärzte e. V.

Damit es Hund und Katze gut geht, gehört das regelmäßige Krallenschneiden zur wichtigen Pflegeroutine. "Wölfe oder Wildkatzen haben durch das "Leben" in der Natur ausreichend Abrieb an den Krallen, Haustiere oft nicht", erklärt Ursula von Einem, Pressesprecherin des Bundesverbands Praktizierender Tierärzte und selbst Veterinärin.

Wann Sie Hund und Katze die Krallen kürzen sollten

Bei Freigängerkatzen ist Krallenschneiden meist nicht nötig, während ein Kratzbaum für Wohnungskatzen oft nicht genügt. Zu lange Krallen zeigen sich auf verschiedene Weise: Wenn Katzen häufiger an etwas hängen bleiben und dadurch beim Laufen plötzlich eine Pfote hochziehen oder ihre Krallen im eingezogenen Zustand über die Ballen hinausragen.

Wenn Hundepfoten beim Laufen deutlich klackern oder sich das Gangbild verändert, ist es ebenfalls Zeit für eine Krallenpflege. Bei Katzen sollten die Krallen etwa alle sechs bis acht Wochen, bei Hunden alle vier bis sechs Wochen gekürzt werden.

Vorsicht beim Krallenschneiden mit dem "Leben"

Bei Katzen und Hunden wächst in den halbmondförmigen Krallen das sogenannte "Leben" mit - ein durchbluteter, empfindlicher Bereich, der beim Kürzen unbedingt ausgespart werden muss.

Sind Krallen einmal deutlich zu lang gewachsen, lässt sich das "Leben" nur nach und nach wieder zurückdrängen und der hohle Hornanteil entsprechend nur Stück für Stück wieder auf eine reguläre Länge bringen.

Wie das Krallenschneiden am besten gelingt

Zum Schneiden empfiehlt Veterinärin von Einem eine spezielle Krallenschere: "Sie ist der Größe der Kralle angepasst und in der Handhabung einfacher und funktionaler als Kleinwerkzeuge aus dem Humanbereich." Schließlich bleibt kein Tier beim Krallenschneiden völlig still - und die Prozedur sollte so stressfrei wie möglich ablaufen.

Am besten gelingt das Krallenschneiden zu zweit und in ruhiger Atmosphäre: Eine Person hält das Tier behutsam fest, die andere schneidet. Bei Katzen muss jede Kralle vorsichtig nach vorn gedrückt werden, um sie besser zu erfassen. Bei hellen Krallen schimmert das "Leben" rosafarben durch, bei dunklen ist es oft schwer zu erkennen. Eine Handytaschenlampe kann helfen, den durchbluteten Bereich zu lokalisieren und zu sehen, wie weit der hohle Teil der Kralle reicht.

Der Schnitt sollte zwei bis drei Millimeter vor dem "Leben" enden. Die Schnittkante liegt idealerweise parallel zum Boden, die Spitze etwas nach vorn, damit die Pfote gut aufliegt. Auch die Daumenkrallen an den Vorderläufen nicht vergessen - sie wachsen oft unbemerkt und sollten bei Bedarf ebenfalls gekürzt werden.

Krallenschneiden bei Meerschweinchen und Kaninchen Auch die Krallen von Kaninchen und Meerschweinchen sollten regelmäßig geschnitten werden. Andernfalls können sie sich stark umbiegen oder sogar in den Ballen einwachsen. Das verursacht erhebliche Schmerzen, und die Tiere können nicht mehr richtig laufen.



Wie bei Hund und Katze sollte die Schnittkante mit wenigen Millimetern Abstand zum "Leben" parallel zum Boden angesetzt werden. Bei Meerschweinchen müssen die Krallen in der Regel häufiger gekürzt werden als bei Kaninchen. Ein grober Richtwert: Überprüfen Sie die Krallen etwa alle drei bis zwölf Wochen - je nachdem, wie schnell sie wachsen.

Wenn die Kralle blutet: Erste Hilfe und Tipps vom Tierarzt

Es kann passieren, dass beim Schneiden versehentlich das "Leben" getroffen wird. "Dann blutet es etwas, ist aber in der Regel nicht weiter gefährlich", sagt von Einem. Die Wunde sollte vorsichtig gereinigt und anschließend versorgt werden. "Ein kleiner Verband schützt vor Bakterien und senkt das Risiko einer Entzündung", so die Veterinärin. Sollte die Blutung nicht aufhören oder sehr stark sein, empfiehlt sie einen Besuch beim Tierarzt.

Tierärzte übernehmen grundsätzlich auch das Krallenschneiden, meist für eine Netto-Gebühr zwischen zehn und 30 Euro. "Wer sehr unsicher ist, kann darauf zurückgreifen. In den meisten Fällen ist es ausreichend, sich das Krallenschneiden ein paar Mal zeigen zu lassen und dann selbst zu übernehmen", ergänzt die Expertin.

