Ein Autokindersitz soll sicher und einfach zu bedienen sein. Doch der Test von Stiftung Warentest und dem ADAC zeigt: Es gibt viele gute, aber auch einige gefährliche Modelle.

Autokindersitze im Test: Welche gut, welche gefährlich sind

Die Stiftung Warentest hat Autokindersitze getestet. Im Fokus dabei: Sicherheit und Handhabung. Einige Sitze versagten im Crashtest. Doch in jeder Kategorie gibt es auch gute Modelle. 26.05.2026 | 5:20 min

Ein Autokindersitz gehört zu den wichtigsten Anschaffungen für junge Familien. Er soll Kinder zuverlässig schützen und möglichst über mehrere Jahre nutzbar sein. Wie gut die Modelle tatsächlich sind, zeigt ein aktueller Test von Stiftung Warentest, dem ADAC und anderen europäischen Partnerorganisationen.

Untersucht wurden insgesamt 37 aktuelle Autokindersitze und die besten Modelle aus dem Vorjahrestest für alle Altersgruppen - vom Neugeborenen bis zum etwa 1,50 Meter großen Kind.

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Autokindersitze im Test: Auch günstige Modelle schneiden gut ab

Die Preisspanne im Test ist groß: Sie reicht von sehr günstigen Angeboten ab 65 Euro bis hin zu hochpreisigen Sitzen für deutlich über 800 Euro. Das Gesamtergebnis zeigt ein zweigeteiltes Bild: In jeder Alterskategorie finden sich sichere und gut nutzbare Sitze, auch schon für um die 200 Euro. Dabei ist ein hoher Preis keine zwingende Voraussetzung für gute Testergebnisse.

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Nachteile bei mitwachsenden Sitzen

Kindersitze, die einen sehr großen Größenbereich abdecken sollen, bringen konstruktionsbedingt Nachteile mit sich. Um vom Baby- bis ins Schulkindalter zu passen, sind sie oft technisch komplex aufgebaut. Das erhöht die Zahl der Einstellungen und damit die Gefahr, dass der Sitz nicht optimal angepasst oder korrekt eingebaut wird. Solche Kompromisslösungen können zulasten der Sicherheit gehen.

Handhabung als entscheidendes Qualitätsmerkmal

Unabhängig von der reinen Crashsicherheit spielt die Benutzerfreundlichkeit eine große Rolle im Test. Entscheidend sind dabei unter anderem der einfache Ein- und Ausbau, eine gute Absicherung gegen Fehlbedienung, verständliche Anleitungen und das unkomplizierte Anschnallen des Kindes. Modelle mit klarer Gurtführung und wenigen, logisch aufgebauten Einstellschritten überzeugen hier deutlich häufiger als technisch überladene Sitze.

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Isofix hilft im Alltag und bei Sicherheit

Beim Einbau einfach und sicher sind die sogenannten Isofix-Systeme, sie halten Schalen und Sitze durch zwei Stahlkrallen sicher im Autositz. Ein wiederkehrendes Problem ist das falsche Anschnallen. Der Gurt sollte über die Schulter verlaufen - nicht über den Hals der Kinder. Sarah Vasconi, Leiterin der aktuellen Autokindersitz-Tests, verweist auf die Studienlage: Demnach säßen die Gurte oft zu locker.

Höchstens eine flache Hand darf zwischen Kind und Gurt passen. „ Sarah Vasconi, Stiftung Warentest

Auch dicke Jacken sollten vor dem Anschnallen ausgezogen werden. Crashtests des ADAC haben gezeigt, dass die Wattierung der Jacken ein enges Anliegen des Gurtes am Körper verhindert - ein Risiko bei Unfällen und sogar bei Notbremsungen.

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Stiftung Warentest warnt vor mangelhaften Sitzen

Vor sieben besonders gefährlichen Sitzen hat Stiftung Warentest schon im laufenden Testverfahren gewarnt, da die Befestigung beim Frontal-Crash riss, darunter der Sitz Ding Aiden 360°. Er wird unter verschiedenen Produktnamen von unterschiedlichen Online-Händlern angeboten. Was die Kindersitze eint: Die Zulassungsnummer auf dem Etikett: E8 0313715. Stiftung Warentest rät dringend dazu, den Sitz nicht mehr zu nutzen und sich wegen einer Rückgabe an den Online-Händler zu wenden.

Stiftung Warentest und ADAC warnen : Autokindersitze im Test: Diese Modelle sind lebensgefährlich Stiftung Warentest und ADAC schlagen Alarm: Sieben Kindersitze und eine Babyschale zeigen gravierende Mängel im Frontalcrash. Welche Modelle Sie nicht mehr nutzen sollten. mit Video 2:21

Gute Sitze müssen nicht teuer sein

Preiswert und mit der Testnote 2,5 bewertet wurde der Sitz Cybex Pallas G3 für Kinder zwischen 76 und 150 Zentimetern. Er kostet 260 Euro. Für etwas größere Kinder zwischen 100 und 150 Zentimetern eignet sich der Kinderkraft Junior Fix 2 i-Size. Er erhielt die Testnote 2,5 und ist mit 75 Euro im Vergleich deutlich günstiger als andere Modelle im Test.

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