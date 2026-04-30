Knäckebrot im Test:Öko-Test kritisiert Acrylamid und Pestizide in Knäckebrot
von Florence-Anne Kälble
Von 21 Knäckebroten im Test konnten nur fünf wirklich überzeugen. Ein Hersteller nahm nach dem Test-Ergebnis von Öko-Test eine Charge aus dem Verkauf. Wo genau die Probleme lagen.
Knäckebrot gilt besonders in der Vollkornvariante als gesunde Alternative zu herkömmlichem Brot. Das knusprige, flache, extra kross gebackene Brot ist kalorienarm und liefert in der Vollkornvariante viele Ballaststoffe. Öko-Test hat sich in der Mai-Ausgabe näher mit dem Produkt befasst. Von 21 Sorten im Test konnten nur fünf Knäckebrote - vier Bio- und ein konventionelles Produkt - wirklich überzeugen. Bei den konventionellen Produkten überzeugte das Wasa Vollkorn Roggen, das die Gesamtnote "sehr gut" erhielt.
Knäckebrot: Acrylamid als Risiko
Knäckebrot besteht meist nur aus Mehl, Wasser und Salz, teils kommt Hefe hinzu. Beim besonders krossen Backen kann jedoch Acrylamid entstehen, ein Stoff, der als wahrscheinlich krebserregend gilt. Er bildet sich bei Bräunungsprozessen - der sogenannten Maillard-Reaktion - etwa beim Backen, Frittieren, Rösten, Grillen oder Braten kohlenhydratreicher Lebensmittel.
Industriell hergestelltes Knäckebrot wird kurz und sehr heiß gebacken, um den Wassergehalt unter zehn Prozent zu senken. Dabei ist es kaum vermeidbar, dass sich Acrylamid bildet, das in allen untersuchten Produkten nachgewiesen wurde - von geringen Mengen bis hin zu Konzentrationen oberhalb des EU-Richtwerts.
Öko-Test fordert, dass Hersteller die Acrylamidgehalte bereits im Produktionsprozess so weit wie möglich senken sollen. Im Gegensatz zu Toastbrot oder Aufbackbrötchen können Verbraucher beim Knäckebrot selbst keinen Einfluss auf die Entstehung von Acrylamid nehmen.
Einige Produkte mit stark erhöhtem Acrylamid-Gehalt
Den in der EU geltenden Richtwert von Acrylamid überschritt im Test das Produkt Bäckerkrönung Knäckebrot Vollkorn von Penny. Es erhielt die Gesamtnote "ungenügend". Das Produkt darf weiterhin verkauft werden, doch Öko-Test weist darauf hin, dass der Hersteller seine Maßnahmen zur Reduzierung überprüfen müsse, wenn der von der EU-Kommission festgelegte Richtwert überschritten werde.
Einen stark erhöhten Acrylamid-Gehalt fanden die Tester im Bioline Bio-Knäckebrot Roggen von Norma, das mit der Gesamtnote "mangelhaft" bewertet wurde. Der Hersteller nahm die betroffene Charge umgehend aus dem Verkauf. Bei neun weiteren Marken lag der Wert über der Hälfte des Richtwerts, weshalb Öko-Test sie als "erhöht" kennzeichnete.
Pestizide im Knäckebrot gefunden
Bei der Laboranalyse fanden die Tester Pestizidgehalte, von denen für sich genommen keine Gesundheitsgefahr ausgehe. Dennoch kritisiert Öko-Test Rückstände von teils bis zu sechs verschiedenen Spritzmitteln, darunter auch besonders bedenkliche Stoffe wie das Totalherbizid Glyphosat. Letzteres fanden die Tester im Jeden Tag Vollkornknäckebrot Roggen, Gesamtnote "mangelhaft".
Das Totalherbizid Glyphosat gefährde laut Öko-Test die Artenvielfalt und werde wegen Krebsverdachts weiterhin kontrovers diskutiert. Auch das vermutlich fortpflanzungsgefährdende Fungizid Tebuconazol wurde in einem weiteren Produkt nachgewiesen.
Welche Wechselwirkungen Mehrfachrückstände verschiedener Pestizide im Körper haben können, sei bislang nicht abschließend geklärt, so Öko-Test. In der Wissenschaft werde ein Zusammenhang zwischen bestimmten Pestizidexpositionen und einem erhöhten Parkinson‑Risiko diskutiert.
Pestizidspuren auch in zwei Bio-Produkten
Das Labor wies auch in zwei Bio-Produkten Pestizidspuren nach, die laut Öko-Test jedoch so geringfügig waren, dass sie nicht zu einer Abwertung führten. In einem der beiden Bio-Produkte fand sich allerdings ein für Bio-Lebensmittel nicht zugelassenes Pestizid oberhalb des Orientierungswerts, ab dem der Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) nicht mehr von einer Hintergrundbelastung ausgeht, sondern eine Ursachenforschung einleiten würde. Deshalb erhielt dieses Produkt seitens Öko-Test zwei Noten Abzug als "weiteren Mangel".
Schimmelpilzgifte kaum vorhanden
In Getreide können sich unter bestimmten Witterungsbedingungen bereits auf dem Feld Schimmelpilzgifte bilden. Im Test wurden sie jedoch kaum gefunden: Nur ein Produkt schöpfte den EU-Grenzwert für T-2-/HT-2-Toxine zu mehr als der Hälfte aus. Laut Öko-Test gelten diese Toxine bei langfristiger Aufnahme als starke Zellgifte.
So wurde getestet
Weitere Tests von Öko-Test
Abwasch per Hand:Öko-Test: Nur zwei Spülmittel erhalten die Bestnotevon Florence-Anne Kälblemit Video4:16
Instant-Porridge mit Früchten im Test:Öko-Test: Ein bekannter Instant-Porridge fällt durchvon Florence-Anne Kälblemit Video4:25
Schadstoffe in Nuss-Rosinen-Mischungen:Öko-Test: Wie gesund ist Studentenfutter?von Florence-Anne Kälblemit Video1:07
Über die Hälfte der Proben belastet:Öko-Test: Antibiotikaresistente Keime in Hähnchenbrustfiletvon Florence-Anne Kälblemit Video1:12
Weitere Ratgeber-Themen
Übungen mit dem eigenen Körpergewicht:Calisthenics: So starten Einsteiger mit dem Trend-Trainingvon Annika Schiemannmit Video6:21
Tipps im Überblick:So kommen Sie schneller an einen Termin beim Facharztmit Video0:25
Risiken durch Selbstverbesserung:Wann Selbstoptimierung schaden kannvon Cornelia Petereitmit Video3:38
Tanzen im Alter:Wie Bewegung zur Musik die Gesundheit fördern kannvon Valentina Kurscheidmit Video3:19