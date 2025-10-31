Sehtest, Hautanalyse, Blutbild: Die Drogeriemarktkette dm bringt medizinische Untersuchungen in die Filiale. Was taugen die Analysen und was passiert bei auffälligen Ergebnissen?

Gesundheitsvorsorge zwischen Shampoo und Zahnpasta: Seit diesem Sommer bietet die Drogeriemarktkette dm in ausgewählten Filialen sowie online verschiedene Gesundheitschecks an.

So funktionieren die dm-Gesundheitstests: Anbieter, Ablauf und Kosten

Die Checks werden laut dm von spezialisierten Medizin-Start-ups durchgeführt. Das Angebot reicht vom Sehtest über die Hautanalyse bis zur Blutanalyse.

Augenscreening: Dieses umfasst laut dm eine Netzhautfotografie und einen Sehtest. Die Durchführung erfolge durch dm-Mitarbeitende, die von dem Unternehmen Skleo Health, das hierfür mit dm zusammenarbeitet, geschult worden seien. Ein Termin sei nicht notwendig. Die Kosten liegen bei 14,95 Euro. Die Auswertung erfolgt KI-gestützt und soll innerhalb von 24 Stunden per Mail übermittelt werden.

Hautscreening: Dieses wird laut dm telemedizinisch über das Unternehmen Dermanostic angeboten. Die Auswertung übernähmen ausschließlich in Deutschland approbierte Dermatolog*innen. Die Analyse sei kostenlos und könne im Markt oder online durchgeführt werden.

Blutuntersuchung: Hierfür ist laut dm eine venöse Blutabnahme durch medizinisches Fachpersonal des Partners Aware notwendig, in dessen App auch die Ergebnisse bereitgestellt werden. Je nach Paket koste der Test zwischen 9,95 Euro und 69,95 Euro. Eine telemedizinische Nachbesprechung sei optional buchbar.

Datenschutz und Geschäftsmodell bei dm

Im Rahmen der Tests werden persönliche Gesundheitsdaten verarbeitet, etwa bei der digitalen Befundübermittlung oder der Nutzung entsprechender Apps. Nach Angaben von dm erhalte die Drogeriekette selbst jedoch keine Testergebnisse. Sie verdiene an der Kooperation mit den Gesundheitsdienstleistern, indem sie ihnen Fläche zur Verfügung stelle.

Wo sind die Tests verfügbar? Bluttests: Karlsruhe, Konstanz

Augentests: Düsseldorf, Aachen, Köln, Bad Münstereifel

Hauttests im Markt: Münster, Berlin, Karlsruhe, Düsseldorf, Braunschweig



Stand: 24.10.2025

Warum Fachverbände die dm-Gesundheitschecks kritisch sehen

Fachverbände wie der Berufsverband der Deutschen Dermatologen (BVDD) und der Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA) äußern Bedenken. Sie warnen vor möglichen Fehldiagnosen und einer Verunsicherung der Kund*innen durch unklare oder auffällige Befunde. Kund*innen seien mit den Ergebnissen zunächst auf sich gestellt.

Ralph von Kiedrowski, niedergelassener Dermatologe und Präsident des BVDD berichtet von einem Selbstversuch:

Die App hat mir zwar wie versprochen in kürzester Zeit ein Ergebnis ausgespuckt, aber die Diagnose - trockene Haut - war völlig falsch. „ Dr. Ralph von Kiedrowski, Facharzt für Dermatologie

Statt einer fundierten Einschätzung erhielt er Produktempfehlungen. Auch die telemedizinischen Angebote von Dermanostic sieht er kritisch: Sie vermittelten den Eindruck, ernsthafte Hautprobleme ließen sich allein anhand von Fotos beurteilen. Wer Muttermale nur per App analysiere, riskiere Fehldiagnosen - und im Zweifel die Gesundheit der Patient*innen.

So könnten dm-Tests das Gesundheitssystem beeinflussen

Ein spontaner Gesundheitscheck beim Einkauf scheint auf den ersten Blick Zeit zu sparen, da sich damit lange Wartezeiten in Arztpraxen vermeiden lassen. Doch die Berufsverbände der Augenärzte und Dermatologen weisen darauf hin, dass es durch die Medizinchecks etwa in Haut- oder Augenarztpraxen zu Engpässen kommen könnte.

Sobald Kunden auffällige Ergebnisse erhielten oder Zweifel blieben, würden fachärztliche Leistungen in Anspruch genommen, so die Einschätzung des BVA. Die Marketingversprechen von dm, das Gesundheitssystem zu entlasten, erscheinen aus Sicht des BVA daher wenig realistisch.

Medizinchecks als Antwort auf drohende Versorgungslücken?

Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Drogeriemarktkette dm, Christoph Werner, weist darauf hin: "Wenn man nach vorne schaut, ist absehbar, dass in den kommenden Jahren viele Ärzt*innen in den Ruhestand gehen." Gleichzeitig altere die Bevölkerung. Dadurch würde es aus Sicht des dm-Geschäftsführers ohnehin zu Versorgungsengpässen kommen.

Noch läuft das Angebot in einer Pilotphase. Ob die Medizinchecks dauerhaft in den Filialen blieben, hänge vom Interesse der Kunden ab, so Werner.

