Essbare heimische Herbstfrüchte:Bucheckern und Eicheln: Wie man sie findet und zubereitet
von Tim Uhlendorf
Im Herbst liegen Bucheckern und Eicheln vielerorts am Boden. Mit der richtigen Vorbereitung lassen sich die Früchte zu Leckereien verarbeiten. Tipps zum Sammeln und Zubereiten.
Was für viele nach einem neuen kulinarischen Trend klingt, gehörte im 16. Jahrhundert zum Alltag: Eicheln wurden unter anderem zu Mehl oder Kaffeeersatz verarbeitet, Bucheckern geröstet oder zur Ölgewinnung genutzt.
Wer heute die Früchte bestimmt, sauber sammelt und sorgfältig vorbereitet, kann daraus schmackhafte Snacks und Getränke wie Eichelkaffee oder Energy Balls herstellen.
Bucheckern und Eicheln richtig sammeln
Wer Rotbuchen und Eichen mit ihren Früchten entdeckt, sollte beim Sammeln ein paar Dinge beherzigen. Nur reife, unbeschädigte Früchte aufsammeln. Schimmelige, stark verfärbte oder von Tieren angefressene Exemplare sollte man liegen lassen. Auch stark verschmutzte Standorte oder Bereiche an viel befahrenen Straßen sind zum Sammeln ungeeignet. Wichtig dabei ist, nur Früchte zu sammeln, die man eindeutig als Bucheckern und Eicheln bestimmen kann.
Eicheln vorbereiten: Bitterstoffe entfernen
Eicheln sind grundsätzlich gut weiterzuverarbeiten, enthalten im rohen Zustand aber reichlich Gerbstoffe. Diese sogenannten Tannine sorgen für den bitteren Geschmack und können Magen-Darm-Beschwerden verursachen.
Vor dem Verzehr müssen Eicheln entbittert werden. Dazu werden sie zunächst mit einem Nussknacker aufgebrochen. Anschließend wird die braune Samenhaut entfernt.
Die geschälten Kerne werden ein bis zwei Tage in lauwarmem Wasser eingeweicht. Das Wasser sollte dabei mehrmals gewechselt werden, bis es sich nicht mehr deutlich braun färbt.
So wird aus Eicheln ein Heißgetränk
Für Eichelkaffee werden die entbitterten Kerne getrocknet, grob zerkleinert und anschließend ohne Fett kräftig geröstet. Danach können sie gemahlen werden. Ein gehäufter Teelöffel Eichelpulver pro Tasse wird wie Kaffee mit heißem Wasser aufgebrüht.
Der Geschmack ist kräftig, malzig und nussig, aber nicht mit klassischem Bohnenkaffee identisch. Ein wichtiger Unterschied: Eichelkaffee ist von Natur aus koffeinfrei. "Ich würde den Eichelkaffee eher als eigenen warmen Drink sehen und nicht erwarten, dass er eins zu eins wie Kaffee schmeckt. Gerade das nussige, herbe Aroma macht ihn interessant", ergänzt Kräuterexpertin Caroline Deiß.
Bucheckern: Was vor dem Verzehr wichtig ist
Die kleinen dreikantigen Früchte enthalten rund 40 Prozent Fett, reichlich ungesättigte Fettsäuren, sowie B-Vitamine und Spurenelemente. Doch Vorsicht beim Naschen: Rohe Bucheckern enthalten schwach giftige Inhaltsstoffe, darunter Fagin, Oxalsäure und verschiedene Alkaloide.
Größere Mengen Bucheckern sollten vor dem Verzehr immer erhitzt werden - zum Beispiel durch Rösten in der Pfanne. So werden problematische Inhaltsstoffe reduziert und das nussige Aroma kommt besonders gut zur Geltung.
Bei Bucheckern hilft ein einfacher Sortier-Trick: Die gesammelten Früchte werden mit kochendem Wasser übergossen. Hohle, alte oder beschädigte Exemplare schwimmen meist an der Oberfläche und lassen sich leicht aussortieren. Die guten Kerne sinken dagegen auf den Boden. Geschält wird am besten mit einem Messer.
Bucheckern als süßen Snack weiterverarbeiten
Für einen süßen Snack lassen sich die gerösteten Bucheckern mit Datteln, Haferflocken und beispielsweise Sesam zu kleinen Energy Balls verarbeiten. Die Zutaten werden dafür in einem Standmixer oder einer Küchenmaschine zu einer formbaren Masse zerkleinert. "Die Datteln sind dabei so etwas wie ein natürlicher Kleber. Ich würde die Haferflocken aber erst nach und nach dazugeben, damit die Masse nicht zu trocken wird", empfiehlt Caroline Deiß.
Anschließend wird die Masse mit den Händen zu kleinen Kugeln gerollt. So entstehen aus den gerösteten Waldfrüchten Snacks mit nussigem Aroma.
Viele denken bei herbstlichen Nussfrüchten als Erstes an Kastanien. Die bei uns verbreitete Rosskastanie ist allerdings nicht essbar. Ihre Samen enthalten unter anderem viele Saponine, die als giftig gelten.
Genießbar ist dagegen die Esskastanie, die ursprünglich aus dem Mittelmeerraum stammt. Zwar findet man Esskastanienbäume auch im Südwesten Deutschlands oder entlang Rhein und Mosel. Doch wer sie nicht sicher identifizieren kann, sollte von einem Verzehr absehen.
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