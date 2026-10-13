Neuer Bahn-Fahrplan: Schnellere Züge und mehr Reisen in EU-Städte

Mehr Sprinter, zusätzliche Verbindungen in europäische Städte und vorerst stabile Fernverkehrspreise: Der neue Bahn-Fahrplan gilt ab 13. Dezember. Tickets gibt es ab 14. Oktober.

Am Mittwoch beginnt der Ticket-Verkauf für den neuen Fahrplan der Bahn. Quelle: dpa

Mit mehr Verbindungen ins Ausland sowie einer weiteren Sprinter-Linie will die kriselnde Deutsche Bahn ab Mitte Dezember Fahrgäste in ihre Züge locken. Nach dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember hat der Konzern täglich mehr als 320 internationale Fahrten im Angebot sowie mehr Schnellverbindungen innerhalb Deutschlands.

Fernverkehrspreise bleiben stabil, neue Sprinter sparen Zeit

Tickets für den neuen Fahrplan können ab Mittwoch (14. Oktober) gekauft werden. Die Preise im Fernverkehr steigen erstmal nicht. Das hatte Bahn-Chefin Evelyn Palla bereits im April angekündigt.

Deutschlandweit gibt es nach Bahn-Angaben ab Mitte Dezember täglich rund 70 Sprinter-Fahrten auf wichtigen Strecken. So verspricht die Deutsche Bahn 20 Minuten Zeitersparnis durch die neue Sprinter-Verbindung zwischen Hamburg und München, die dreimal täglich in beide Richtungen fährt. Halten werden diese Züge nur in Hannover und Nürnberg.

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Auch die seit einem Jahr bestehende Sprinter-Linie zwischen Berlin und Stuttgart wird ausgebaut und fährt künftig drei- statt einmal täglich je Richtung (4:45 Stunden).

Mehr internationale Verbindungen, einfachere Ticketbuchung

"Der internationale Fernverkehr boomt", betont die Bahn seit Jahren. Entsprechend baut der bundeseigene Konzern sein europäisches Netz weiter aus: Mehr als 320 Fahrten täglich gehen ab Dezember in Städte außerhalb Deutschlands oder kommen von dort. Das seien rund 20 Prozent mehr als vor fünf Jahren, so die Bahn.

Mehr als 200 Städte in 14 Ländern seien dann direkt von Deutschland aus erreichbar. Nach Bahn-Angaben fahren künftig mehr Züge nach Italien, Frankreich, Österreich und Dänemark.

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Mittlerweile ist zudem der Ticketkauf für die Bahn-Anbieter in anderen Ländern einfacher. Mehr als 10.000 europäische Reiseziele können die Kunden bereits im DB Navigator buchen, dazu gehören Tickets der Österreichischen Bundesbahn, von Trenitalia oder Eurostar.

"Bis Ende 2026 sollen auch Fahrkarten der niederländischen Bahn NS sowie der spanischen Bahn IRYO für Reisen innerhalb der Niederlande bzw. Spaniens gebucht werden können."

Mehr Züge nach Kopenhagen und Paris, neue Verbindung nach Italien

Die Verbindung zwischen Hamburg und Kopenhagen gibt es ab März siebenmal täglich, ab 7 Uhr etwa alle zwei Stunden. Derzeit sind es fünf Verbindungen am Tag. Auch von Stuttgart nach Paris fahren künftig zwei Züge am Tag mehr (12 statt 10), gleiches gilt für die Verbindung zwischen Frankfurt und Wien (14 statt 12).

Ab Sommer gibt es in Zusammenarbeit mit der italienischen Trenitalia und den Österreichischen Bundesbahnen eine neue Direktverbindung zwischen München, Mailand und Rom (Fahrzeit nach Mailand rund 6:30 Stunden, nach Rom rund 8:30 Stunden).

Baustellen verlängern Fahrzeit zwischen Berlin und Hannover

Was bleibt, sind die vielen Baustellen im teils maroden Schienennetz der Bahn. Bahn und Bund wollen bis 2031 zwar deutlich weniger vielbefahrene Strecken sanieren als bislang geplant. Doch auch im kommenden Jahr müssen sich die Fahrgäste auf Bauarbeiten und lange Umleitungen einstellen.

Bereits angelaufen ist die Erneuerung der rund 230 Kilometer langen Strecke zwischen Lehrte und Berlin. Die wichtige Ost-West-Verbindung ist noch bis Dezember 2027 vollständig gesperrt.

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Die Fahrzeit zwischen Berlin und Hannover verlängert sich aufgrund der Umleitung um 80 auf rund 180 Minuten; einige Verbindungen fallen deshalb weg. 2027 beginnen sollen unter anderem die Sanierungen zwischen Rosenheim und Salzburg sowie zwischen Fulda und Hanau.

Umleitungen und geänderte Fahrzeiten seien schon jetzt in der Reiseauskunft hinterlegt, teilt die Bahn mit. Böse Überraschungen bleiben also hoffentlich aus: "Wer sein Ticket bucht, bekommt die jeweils geltenden Fahrtzeiten angezeigt."

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Quelle: dpa