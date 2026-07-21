Ab Mitte Oktober:Deutsche Bahn will Alkohol an allen Bahnhöfen verbieten
An mehreren großen Bahnhöfen sind Bier, Schnaps oder Wein bereits tabu - die Deutsche Bahn will das Verbot einem Bericht zufolge nun bundesweit ausweiten.
Die Deutsche Bahn plant ein Alkoholverbot an allen 5.400 Bahnhöfen in Deutschland. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll es künftig bundesweit untersagt sein, auf Bahnsteigen oder in Bahnhofshallen außerhalb der Bahnhofsgastronomie Bier, Wein, Schnaps oder anderen Alkohol zu trinken.
Die flächendeckende Umsetzung soll bereits bis zum 15. Oktober dieses Jahres abgeschlossen sein. Die Bahn bestätigte die Pläne auf Nachfrage der Agentur dpa.
Palla: "Mehr Ordnung und Sicherheit"
Bahnchefin Evelyn Palla sagte dem Blatt:
"Wir greifen jetzt noch härter durch", so Palla. "Wir wollen mehr Ordnung und Sicherheit auf unseren Bahnhöfen und in unseren Zügen. Für mich zählt nur eins: der Schutz unserer Kollegen und unserer Reisenden."
Bahn hofft auf weniger Konflikte und mehr Sicherheit
Bislang gilt ein Alkoholverbot vor allem an großen deutschen Bahnhöfen wie Frankfurt, Hamburg oder Köln. Nun weite der Staatskonzern die Regelung über sein Hausrecht bundesweit aus, wie die "Bild" berichtet.
Überwachen sollen die Einhaltung demnach DB-Sicherheitskräfte und die Bundespolizei. Wer beim illegalen Alkoholkonsum erwischt werde, müsse mit einem sofortigen Platzverweis rechnen. Bei wiederholten Verstößen drohe ein dauerhaftes Hausverbot, so die Zeitung. Die lokalen Hausordnungen sollten in den kommenden Wochen in Abstimmung mit Kommunen und Behörden angepasst werden.
Ausgenommen von der Regelung solle der Ausschank innerhalb der Bahnhofsgastronomie sein. Auch das Mitführen von noch originalverschlossenen alkoholischen Getränken in Taschen bleibe den Plänen zufolge weiterhin gestattet.
Alkoholverbot: Gute Erfahrungen in Hamburg
Die Deutsche Bahn verspricht sich von der Ausweitung mehr Sicherheit und weniger Streitigkeiten unter Alkoholeinfluss. Entsprechende Erfahrungen hat sie unter anderem am Hauptbahnhof Hamburg gemacht. Nachdem der Konsum von Alkohol dort im April 2024 verboten worden war, ging die Zahl der Konflikte und Auseinandersetzungen spürbar zurück. Das Sicherheitsgefühl für Reisende habe sich verbessert, zudem sei der Reinigungsaufwand zurückgegangen, hieß es damals in einer ersten Bilanz. Ein generelles Alkoholverbot in allen DB-Zügen gibt es bisher nicht.
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