Im Herbst hat Heide Hochsaison. Die pflegeleichte Herbstpflanze bringt Farbe auf den Balkon und in den Garten. Worauf es bei der Auswahl ankommt und wie Heide lange schön bleibt.

Mit Heide Farbe in den Herbstgarten bringen

Garten-Expertin Anja Koenzen zeigt, wie ein Beet aus Heide zum farbstarken Blickfang wird und gibt Tipps zu Standort und Pflege, damit der Heidegarten attraktiv bleibt. 10.09.2026 | 7:10 min

Sobald die Tage kühler werden, ist Heide in großer Auswahl im Gartencenter, aber auch im Supermarkt und Discounter erhältlich. Mit ihren farbenfrohen Blüten bringt sie Herbststimmung in den Garten. Die Pflanze ist recht pflegeleicht und hält selbst bei Kälte wochenlang. Auch Mini-Heidegärten in Kübeln oder Kästen auf dem Balkon haben einen eigenen Charme.

Heide gedeiht auf kargen, sandigen Böden, die für den Ackerbau ungeeignet sind. Berühmt ist die Lüneburger Heide, deren charakteristische Landschaft durch die Beweidung mit Heidschnucken erhalten wird. Damit Heide im Garten oder auf dem Balkon gut gedeiht, sollte man bei Auswahl und Pflege einiges beachten.

Herbstheide: Der Klassiker für Farbe bis Oktober

Die Besenheide Calluna vulgaris blüht ab dem Hochsommer bis in den späten Herbst Ende Oktober. Sie ist die am weitesten verbreitete Heideart und gehört als Zwergstrauch zu den Klassikern im Beet.

Von der Besenheide existieren mittlerweile rund hundert Zuchtformen, die sich in ihrem Wuchs, in der Blüten- und Laubfarbe sowie in der Blütenform unterscheiden. Es gibt eine Reihe von Knospenblühern, bei denen sich die Blüten nicht mehr öffnen und deshalb lange an der Pflanze verbleiben, ohne unansehnlich zu werden.

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Winterheide: Farbtupfer bis in den April

Erica carnea, auch Winter- oder Schneeheide genannt, ist neben Calluna vulgaris eine der bekanntesten Heidearten. Sie stammt aus höheren Lagen Europas und blüht vom ausgehenden Winter, oft sogar unter einer Schneedecke.

Je nach Sorte hält die Blüte der Erica carnea bis weit in den April.

Sommerblühende Heidearten

Die Glocken- oder Moorheide Erica tetralix kommt in etwas feuchteren Gebieten vor und zeigt ihre glockenförmigen Blüten über den Sommer hinweg, von Juni bis September.

Neben Erica tetralix gibt es weitere Heidearten, die im Sommer blühen: die irische Heide Daboecia catabrica, die graue Heide Erica cinerea mit silbergrauer Belaubung und die etwas höher wachsende, frischgrüne Baumheide Erica arborea von den Kanaren. Sie alle überstehen milde Winter.

Südafrikanische Arten hingegen blühen spektakulär, sind aber nicht winterhart und gehen bei Frost ein.

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Pflege und Rückschnitt der Heidepflanzen

Sommer-, Herbst- und Winterheide zeigen deutliche Unterschiede in der Pflege. Ein Rückschnitt bei der Winterheide (Erica carnea) ist nicht erforderlich, bestenfalls sollten abgestorbene Pflanzenteile entfernt werden. Mit der Zeit bildet sie dichte Teppiche, denn der Blütenansatz erfolgt bereits im Herbst.

Die Herbstheide (Calluna vullgaris) muss hingegen jedes Jahr geschnitten werden - in der Natur erledigen das die Schafe. Nach der Blüte und vor dem nächsten Austrieb werden die Pflanzen kräftig, etwa um zwei Drittel gekürzt. Idealerweise geschieht das bis spätestens Anfang April. Herbstheide blüht am Neutrieb, daher ist der jährliche Rückschnitt entscheidend für eine dichte Blüte.

Auch Sommerheide (Erica tetralicx) sollte jedes Jahr zurückgeschnitten werden, allerdings mäßig und direkt nach der Blüte. Eine Ausnahme bildet die Glockenheide: Sie sollte jeden Winter, also im Februar, vor dem kommenden Austrieb mäßig zurückgeschnitten werden.

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Boden, Licht, Wasser: So gedeiht Heide am besten

Alle Heidearten bevorzugen einen sonnigen, luftigen Standort. Je mehr Sonne sie bekommen, desto intensiver fällt meist die Blütenfarbe aus. Es muss nur sparsam gedüngt werden. Wichtig: Beim Pflanzen sollte die Erde aus dem Topf mitverwendet werden, da die Wurzeln mit nützlichen Bodenpilzen (Mykorrhiza) zusammenleben.

Bei den Ansprüchen an Boden und Feuchtigkeit gibt es jedoch Unterschiede: Die Besenheide verträgt Trockenheit am besten und bevorzugt saure Böden. Die Glockenheide mag ebenfalls saure, aber etwas feuchtere Standorte. Wer keinen sauren Boden hat, kann beim Pflanzen spezielle Rhododendronerde verwenden.

Die Winterheide reagiert empfindlicher auf Trockenheit und längeren Trockenheitsphasen und muss immer gegossen werden.

Elmar Mai ist Garten-Experte in der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".

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