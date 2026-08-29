Vielfältig, farbenfroh und pflegeleicht:Ahorn im Garten pflanzen: Tipps zu Standort und Pflege
von Elmar Mai
Ahorn ist durch seine unterschiedlichen Größen und Farben vielfältig einsetzbar. Welche Standortbedingungen Ahorn benötigt und wie die richtige Pflege gelingt.
Viele Ahorn-Arten bilden mächtige Bäume und werden bevorzugt als Park- oder Alleebäume gepflanzt. Doch auch für den eigenen Garten ist die Pflanze bestens geeignet.
Die Eigenschaften von Ahorn
Ahorn ist ein verkanntes Gehölz, mit dem jeder Garten interessant und abwechslungsreich gestaltet werden kann. Ob stattlicher Baum als Blickfang auf der großen Wiese, Pflanze für einen formalen japanischen Garten oder Zwerggehölz für den Vorgarten: Für jeden Zweck gibt es den passenden Ahorn.
Eine Gemeinsamkeit, die sich alle Ahorn-Arten teilen, sind die meist handförmig gefiederten, gelegentlich aber auch ungeteilten Blätter und die Flügelfrüchte. Die Austriebs- und Blütezeit liegt zwischen Ende April und Anfang Juni und im Herbst leuchtet das Laub besonders bunt. Ein Beispiel dafür ist das knallrote Herbstlaub des Zuckerahorns, das im Indian Summer besonders zur Geltung kommt. Die Herbstlaubfärbung von Ahorn-Pflanzen variiert je nach Art und Sorte von gelb über orange bis leuchtend rot.
Ahorn in verschiedenen Formen und Größen
Zu den gartenwürdigen Arten zählt unter anderem der Eschenahorn (Acer negundo). Er zeichnet sich durch weiß panaschierte Blätter aus und gehört zu den wenigen schattenverträglichen Arten. Ahorn-Pflanzen, die sich für einen Naturgarten eignen, sind unter anderem der heimische Feldahorn (Acer campestre), der sich auch für Hecken anbietet, und der Hainbuchenblättrige Ahorn (Acer carpinifolium).
Rindenschmuck liefern der Zimt-Ahorn (Acer griseum), dessen Rinde sich streifenartig vom Stamm abrollt, oder die verschiedenen Schlangenhaut-Ahorne, etwa Davids-Ahorn (Acer davidii), Roter Schlangenhautahorn (Acer capillipes) oder Amerikanischer Streifen-Ahorn (Acer pensylvaticum). Sie entfalten vor allem im Winter ihre Wirkung und bilden mittelgroße Bäume oder große Sträucher.
Spezielle Form: Der japanische Ahorn
In vielen japanischen Gärten ist der japanische Fächer-Ahorn (Acer palmatum) zu finden. Von dieser uralten Kulturpflanze gibt es unzählige Zuchtformen. Die meist weit ausladenden Minibäume oder Großsträucher unterscheiden sich nicht nur in den Wuchsformen, sondern vor allem in ihrer Belaubung und zeichnen sich durch einen großen Zierwert aus. Ähnliches gilt für den nahe verwandten japanischen Ahorn (Acer japonicum). Speziell japanische Ahorne bilden zum Teil spektakulär gefärbte Neutriebe und Blütenrispen.
Tipps zu Pflanzung und Pflege
Im Normalfall sind Ahorne unproblematisch, sofern sie winterhart und standortgerecht gepflanzt sind. Die meisten Arten benötigen einen tiefgründigen, lockeren und humosen Boden in sonniger Lage. Ein kalkhaltiger Boden ist dagegen eher ungeeignet. Wer den Ahorn in Kübeln pflanzt, sollte auf eine angemessene Bewässerung achten: Die Pflanze leidet dort meist unter Trockenheit oder zu viel Nässe. Es sollten große Kübel und hochwertige Kübelpflanzenerde verwendet werden.
Da Ahorn langsam wächst, ist außer bei Neupflanzung - am besten im Herbst - so gut wie kein Dünger erforderlich. Die Pflanze entwickelt sich am schönsten, wenn sie nicht geschnitten wird. Daher sollte bereits beim Kauf auf die Endgröße geachtet werden.
Was tun bei Ungeziefer oder Pilzbefall?
Steht Ahorn zu schattig oder ist von Staunässe betroffen, kann er Wurzelprobleme bekommen, kränkeln oder absterben. Außerdem ist ein Befall von Blattläusen oder Mehltau möglich, welcher an weißlichen Belägen auf den Blättern erkennbar ist. Meist wird so ein Befall ohne Maßnahmen verkraftet. Bei Bedarf bietet der Handel naturverträgliche Mittel an, die den Pilzbefall eindämmen können.
Elmar Mai ist Garten-Experte in der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".
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