Ein Mittelmeerurlaub ohne Olivenbäume ist undenkbar - sie prägen dort ganze Landschaften. Wie Sie das mediterrane Flair nach Hause holen und lange Freude am Olivenbäumchen haben.

Olivenbäume, Zitruspflanzen oder Lavendel: Die typischen Farben und Gerüche prägen den Mittelmeerraum. Pflanzen-Expertin Anja Koenzen hat Tipps zur Pflege. 06.08.2026 | 7:54 min

Ihr silbergraues Laub, der oft knorrige Wuchs und ihre hohe Lebenserwartung von weit über 1.000 Jahren umgeben Olivenbäume mit einem ganz besonderen Zauber, der Bilder von sonnenverwöhnten Küsten, kleinen Dorfplätzen und lauen Sommerabenden aufleben lässt. Mit einem Olivenbäumchen holt man sich nicht nur eine Pflanze nach Hause, sondern ein Stück Mittelmeer.

Da verwundert es kaum, dass die uralte Kulturpflanze heutzutage ein Exportschlager ist. So erfreuen sich Olivenbäumchen in unseren Breitengraden großer Beliebtheit, wie die vielen Angebote von Gartencentern bis hin zu Sonderposten bei Discountern beweisen. Je nach Größe sind die Pflanzen schon ab 20 Euro zu bekommen.

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Was Olivenbäumchen brauchen

Olivenbäume wachsen sehr langsam, sind also ideal für die Kultur in Kübeln. Sie bevorzugen neutrale bis leicht kalkhaltige, tiefgründige Böden und mediterranes Klima - also milde Winter mit Regen und heiße, trockene Sommer. Im hiesigen Klima sind die immergrünen Pflanzen nicht frosthart und müssen im Winter geschützt werden. Oliven lieben volle Sonne. Ihre silbergrauen bis graufilzigen Blätter verhindern dabei zu starke Verdunstung, indem sie einen Teil der intensiven Sonneneinstrahlung reflektieren.

Oliven - ein Baum mit Geschichte Oliven zählen zu den Ölbaumgewächsen, auch Echte Ölbäume genannt. Sie bildeten eine der wichtigsten Grundlagen für die etwa 4.000 Jahre alte Minoische Epoche, die älteste Hochkultur auf europäischem Boden. Bereits damals wurden Oliven gezielt kultiviert und zu einer bedeutenden Handelsware. Auch heute noch leben ganze Landstriche, etwa auf Kreta, vom Olivenanbau.

Gießen, Düngen und Co.: Was bei der Pflege wichtig ist

Viele Olivenbäumchen kommen aus Süditalien und werden in einer schweren, lehmigen Erde geliefert. Dort sollte man sie so lange wie möglich belassen. Denn handelsübliche Blumenerde ist nicht geeignet. Einer der Hauptpflegefehler ist das falsche Substrat mit zu viel Ballenfeuchtigkeit. Es gilt, beim Umtopfen hochwertige, lehmige Kübelpflanzenerde zu wählen und mäßig zu gießen.

Zu häufiges oder zu starkes Gießen fördert Wurzelfäule. Daher sollte man für guten Wasserabzug durch eine Drainage am Topfboden sorgen, etwa mit Tonscherben, und den Ballen stets feucht, aber nie nass, halten. Blattfall ist immer ein Zeichen für mögliche Gießfehler. Oliven mögen es lieber trockener als zu nass.

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Doch auch die falsche Ernährung führt zu Blattfall. Oliven sind Schwachzehrer und benötigen in der Wachstumsphase von April bis September nur alle zwei bis drei Wochen Dünger, zum Beispiel Dünger für Zitruspflanzen. Schnitt ist bei dem geringen Wachstum der Bäume kaum erforderlich. Nur Störendes sollte entfernt werden - also alles, was zu lang ist oder die Form stört, kann weg. Aber selbst ein radikaler Rückschnitt im Frühjahr wird vertragen. Bei sachgerechter Pflege sind Krankheiten und Schädlinge so gut wie unbekannt.

So klappt die Überwinterung

In einigen Weinbaugebieten Deutschlands ist es möglich, dass Olivenbäume bei entsprechendem Winterschutz im Garten ausgepflanzt überleben. Sie vertragen leichte, kurze Fröste, aber Dauerfrost - auch mit nur wenigen Minusgraden - ist problematisch. Temperaturen unter minus zehn Grad Celsius überleben sie nicht.

Solange es die Größe zulässt, kann ein mobiles Gewächshaus helfen. Kübel dagegen müssen bei Frostgefahr eingeräumt und sehr kühl und - sehr wichtig - hell überwintert werden. Gedüngt wird im Winter nicht, gegossen mit Fingerspitzengefühl immer nur so viel, dass der Ballen nicht austrocknet.

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Ein Baum für den Genuss: Wann Olivenbäume Früchte tragen

Oliven sind zwar zwittrig, aber oft selbststeril. Für eine reiche Fruchtbildung ist eine Fremdbestäubung mit einer zweiten Pflanze (einer anderen Sorte) nötig. Viele neuere Sorten sind selbstfruchtbar, da reicht dann ein einziges Exemplar. Da es weit über 1.000 Sorten gibt, ist dies beim Kauf aber selten auf den ersten Blick erkennbar. Oliven blühen im späten Frühjahr und werden vom Wind bestäubt. In nördlicheren Breiten kann die Blüte aber auch ausbleiben.

Es gibt Frucht- und Ölsorten. Die Früchte färben sich während der Reife von grün nach braunviolett. Frisch geerntet sind sie erst nach mehrmaligem Wässern und Salzen zum Entfernen der Bitterstoffe genießbar. Auch Olivenöl kann man gewinnen. Das setzt aber neben den passenden Geräten Wissen und Erfahrung voraus und lohnt nur bei größeren Mengen.

Tipp: Tee aus Olivenblättern Nur wenige wissen, dass man aus den getrockneten Blättern einen Tee aufgießen kann. Dafür werden fünf bis zehn Blätter eines unbehandelten Olivenbäumchens getrocknet, leicht gerieben und mit einem Liter heißem Wasser aufgegossen. Je nach Bitterstoffanteil der Blätter (in jüngeren ist er geringer als in älteren) muss man sich langsam an die Menge und Ziehzeit herantasten, die den persönlichen Geschmack treffen. Das Aroma erinnert an grünen Tee, ist würzig-herb und leicht süß.

Elmar Mai ist Garten-Experte in der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".

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