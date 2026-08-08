Ein paar Tage verreist - und die eingetopften Pflanzen auf Balkon und Terrasse vertrocknen? Mit diesen Tipps lässt sich die Wasserversorgung zuverlässig sichern.

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Wer ein paar Tage verreist, stellt sich gerade im Sommer oft die Frage: Wie bekommen die Pflanzen zu Hause genug Wasser? Verschiedene Systeme können hier für eine gewisse Zeit Abhilfe schaffen. Wer dann noch seine Pflanzen vor dem Urlaub gut wässert und möglichst schattig stellt, reduziert den Wasserbedarf deutlich.

Günstig und einfach: Pflanzen gießen mit der PET-Flasche

Für einen Kurztrip reicht oft eine einfache PET-Flasche als Wasserquelle. Dafür werden mit einer Nadel mehrere kleine Löcher in den Deckel gestochen. Die gefüllte Flasche wird anschließend kopfüber direkt in die Erde gesteckt. Durch die feinen Öffnungen gelangt das Wasser langsam in den Topf.

Tipp: Ein kleines Luftloch im Flaschenboden verhindert, dass sich die Flasche mit zunehmendem Unterdruck zusammenzieht und das Wasser ins Stocken gerät.

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Gartenexpertin Maria Fellner empfiehlt, das System vorab einmal auszuprobieren, um festzustellen, wie schnell sich die Flasche leert. Denn: Je mehr Löcher im Deckel, desto kürzer ist die Bewässerungsdauer.

Wassertransport per Schnur: So funktioniert die Dochtbewässerung

Sollen mehrere Pflanzen gleichzeitig versorgt werden, eignet sich eine Dochtbewässerung. Dazu wird ein Wasserbehälter etwas höher als die Pflanzentöpfe aufgestellt. Baumwollschnüre, geflochtene Dochte oder geeignetes Makramee für nur wenige Euro verbinden Wasserreservoir und Erde. Über die sogenannte Kapillarwirkung gelangt das Wasser kontinuierlich zu den Pflanzen.

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Die Schnüre sollten vorab vollständig in Wasser eingeweicht, straff gespannt und im Behälter mit einem Stein beschwert werden. Je nach Wasserreservoir und Größe der Pflanzen kann das System auch über eine Woche hinaus funktionieren.

Einfach erklärt: Bewässerung mit dem Kapillareffekt Der Kapillareffekt sorgt dafür, dass Wasser durch kleine Zwischenräume oder Fasern von selbst nach oben steigt - sogar gegen die Schwerkraft. Bei der Pflanzenbewässerung mit Schnüren liegt ein Ende der Schnur im Wasserbehälter, das andere steckt in der Blumenerde. Die feinen Fasern der Schnur saugen das Wasser auf und transportieren es langsam weiter, bis es die Erde erreicht. Dort wird die Feuchtigkeit von der trockeneren Erde aufgenommen. Man kann sich die Schnur wie einen kleinen Wasserweg vorstellen, der ständig Nachschub liefert. Deshalb eignet sich Baumwolle besonders gut: Sie nimmt viel Wasser auf und leitet es zuverlässig weiter.

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Viele Pflanzen, wenig Aufwand: Die Wannen-Methode

Wer zahlreiche Balkon- oder Kübelpflanzen besitzt, kann sie in eine große Wanne mit feuchtem Blähton oder Tongranulat stellen. Hierbei sollte man jedoch darauf achten, dass die Pflanzentöpfe am Boden Abflusslöcher haben. Nur so kann das Wasser überhaupt aufgenommen werden. Die Löcher beugen außerdem Staunässe vor, weil überschüssiges Wasser nicht dauerhaft im Wurzelbereich stehen bleibt, sondern wieder ablaufen kann.

Der Blähton wird mit Wasser bedeckt, bis die Körner schwimmen. Anschließend werden die Pflanzentöpfe hineingestellt. Das Tongranulat speichert Feuchtigkeit und gibt sie nach und nach durch Verdunstung und den Kapillareffekt wieder ab. Diese Lösung gilt aber eher als kurzfristig und hält meist nur wenige Tage.

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Solarbewässerung für längere Reisen

Bei längeren Reisen kann sich die Investition in ein automatisches Solar-Bewässerungssystem lohnen. Online starten die günstigsten Modelle bei circa 30 Euro - bis zu 15 Pflanzen kann ein Gerät mit Wasser versorgen. Teurere Systeme knacken schnell die 100-Euro-Marke.

Der Vorteil: Es braucht weder einen Wasser- noch einen Stromanschluss in der Nähe. Eine kleine Pumpe wird von einem Solarpanel mit Energie versorgt und pumpt das Wasser durch kleine Schläuche tröpfchenweise direkt zu den Pflanzen. "Mit diesem System lassen sich Wassermenge und Zeit individuell einstellen", sagt Maria Fellner.

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Wie lange das System durchhält, hängt vor allem von der Größe des Wasserbehälters ab. Achtung: Ein solcher Behälter ist meist nicht beim Kauf dabei.

Gut vorbereitet in den Urlaub

Für fast jede Reisedauer gibt es eine passende Lösung. Wer seine Pflanzen gut vorbereitet und das System vorab testet, kann auch im Sommer beruhigt verreisen. So sind Balkon und Garten auch nach dem Urlaub noch grün.

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