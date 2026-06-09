Tierfreundliche Taubenabwehr:Zwischen Plage und Tierwohl: Tauben vom Balkon vertreiben
von Ebba Petzsche
Taubenkot, Gurren und vielleicht ein Nest auf Balkon oder Terrasse? Wenn sich Tauben eingenistet haben, kann das störend sein. Wie man die Tiere abschreckt, ohne sie zu verletzen.
500 Millionen Tauben sollen Schätzungen zufolge weltweit in Städten leben. In Deutschland sollen es laut Zählungen rund 600.000 sein. Die Straßentauben, auch Stadttauben genannt, werden häufig nur noch als Störfaktor wahrgenommen. Dabei war die Taube als Haustier dem Menschen lange nützlich und steht für positive Symbole wie Liebe und Frieden.
Zuverlässige Futterquelle lockt Tauben an
Bevölkern dauerhaft viele Tauben die Nachbarschaft, gebe es in der Regel eine zuverlässige Futterquelle in der Gegend, so die Erfahrung von Vogelexperte Martin Rümmler vom Naturschutzbund Deutschland e. V. (NABU).
Mit "Futterangebot" bezieht sich Rümmler auf unbeabsichtigte Futterquellen wie Essensreste und Abfälle, von denen sich Stadttauben hauptsächlich ernähren. Tauben zu füttern ist nicht generell verboten. Es sei den Kommunen allerdings vorbehalten, Verbote auszusprechen, ergänzt Rümmler.
Die von der wilden Felsentaube abstammende Stadttaube wurde ursprünglich vom Menschen als Nutztier gehalten und auf hohe Brutfolgen gezüchtet. Nach Verlust ihrer Aufgaben wurden die domestizierten Tiere sich selbst überlassen und hielten nach dem Zweiten Weltkrieg Einzug in die Ruinen der Innenstädte, die den Höhlenbrütern Nistplätze boten. Mit zunehmendem Wohlstand der Gesellschaft standen Tauben auch ausreichend Essensreste zur Verfügung. Eine Infrastruktur, die es den an Menschen gewöhnten Tieren erlaubte, sich rund ums Jahr zu vermehren - bis zu acht Mal jährlich können Tauben zwei Junge aufziehen.
Was tun, wenn die Tiere zur Plage werden
Werden die Tauben zu viele, empfiehlt der Vogelexperte, die Untere Naturschutzbehörde zu kontaktieren. Die kommunale Einrichtung könne Auskunft über offizielle Fütterungen geben und sei die richtige Adresse für Hinweise aus der Bevölkerung auf ein Taubenproblem.
Die Überpopulation von Straßentauben sorgt nicht nur für Unmut bei Anwohnern, sondern ist ein Problem für die Tiere selbst - es mangelt an Nistplätzen und artgerechtem Futter.
Die Lösung des Problems sehen Tierschützer wie auch Rümmler in betreuten Taubenschlägen. Dort können Tauben nicht nur artgerecht gefüttert werden, sondern auch unter Aufsicht nisten. Um die Bestände zu reduzieren, werden ihre Eier gegen Plastikeier ausgetauscht - es gibt Gemeinden, die das mit Erfolg betreiben.
Weder Krümel noch Nistplätze anbieten
Wer vermeiden möchte, dass sich Tauben auf Balkon oder Terrasse niederlassen, sollte keine Essensreste - auch keine Krümel - draußen liegen lassen. Findet man kleine Äste und Zweige, sollte man diese immer wieder wegräumen und einen möglichen Nistplatz verschließen.
Visuelle Abwehr mit Taubenschreck und Windspielen
Tauben sind sehr standorttreue Tiere. Haben sie sich an einem Ort eingenistet, werden sie versuchen, dahin zurückzukehren. Sie zu vertreiben, ist nicht ganz einfach.
Rabenattrappen zum Beispiel, die als sogenannter Taubenschreck verkauft werden, haben keine dauerhaft abschreckende Wirkung. "Tauben sind intelligente Tiere, die schnell merken, dass sich die Figur nicht bewegt", erklärt Rümmler.
Windspiele mit reflektierenden und sich bewegenden Elementen sollen besser funktionieren. Man müsse jedoch damit rechnen, dass bei allen Maßnahmen ein Gewöhnungseffekt auftrete, so der Vogelexperte. Am besten kombiniere man sie.
Was ist von Spikes und Netzen zu halten?
Bekannt als Taubenabwehr sind sogenannte Spikes (Stacheln aus Kunststoff oder Metall) und Netze. Tierschützer kritisieren diese Maßnahmen als nicht tierschutzkonform, weil sich die Tiere daran verletzen könnten.
Martin Rümmler erklärt, dass es bei Netzen darauf ankomme, dass sie engmaschig und gut gespannt sind, damit sich keine Vögel darin verfangen und die Netze nicht zur Falle werden.
Damit Spikes Tauben fernhalten, müssten die Stacheln so dicht sein, dass die Vögel tatsächlich nicht darauf landen - ansonsten könnten sie auch eine Einladung zum Nestbau sein, warnt der Vogelexperte.
Taubenkot: Risiken und richtige Reinigung
Tierschutzrechtliche Vorgaben beachten
Straßentauben gelten laut Bundesnaturschutzgesetz als verwilderte Haustiere und unterliegen im Gegensatz zu wilden Tauben (zum Beispiel Ringeltauben) nicht dem Artenschutz. "Dennoch gelten tierschutzrechtliche Vorgaben", ergänzt Rümmler.
Das Tierschutzgesetz verbietet es, einem Wirbeltier Schmerzen oder Leiden zuzufügen, geschweige denn, es zu töten. Demnach ist der Einsatz sogenannter Vogelabwehrpasten oder Klebesprays zur Taubenbekämpfung nicht erlaubt.
Ebba Petzsche ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zum Thema Tiere
Schutz für heimische Vögel:Warum Schwalben in Not sind - und wie man ihnen helfen kannvon Christian Ehrlichmit Video7:27
Tierschutz im Frühjahr:Wie Sie verletzte und hilflose Wildtiere im Garten rettenvon Christian Ehrlichmit Video9:58
Neue Verordnung der EU:Chip-Pflicht für Hunde und Katzen kommt - was ab wann giltmit Video2:04
Tipps zum aktiven Artenschutz:So fliegen Vögel nicht gegen Ihre Fenstervon Christian Ehrlichmit Video29:45
Weitere Ratgeber-Themen
Sirup, Erkältungstee und Co.:Holunderblüten richtig ernten und verarbeitenvon Theresa Gläßlmit Video5:14
Passende Pflanzen für Sonne und Schatten:So gelingt die Balkonbepflanzung für den Sommervon Elmar Maimit Video7:37
Sinnvoller Sonnenschutz durch Textilien:UV-Kleidung: Worauf es beim Kauf und beim Tragen ankommtvon Bonnie Krusemit Video6:01
Energy Sharing in Deutschland:Solarstrom mit den Nachbarn teilen: Worauf es ankommtvon Christoph Voigtmit Video0:45