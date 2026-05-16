Schwalben sind bemerkenswerte heimische Vögel mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Doch ihr Lebensraum wird knapper. Fünf Fakten rund um die Tiere und wie man sie unterstützen kann.

Warum Schwalben in Not sind - und wie man ihnen helfen kann

Schwalben bauen kunstvolle Nester aus Lehm - oft direkt am Haus. Welche praktischen Lösungen es bei Verschmutzungen gibt und worauf es bei Nisthilfen ankommt. 11.05.2026 | 7:27 min

Schwalben werden seltener. Insektensterben, fehlende Nistplätze und der Klimawandel setzen Mehl- und Rauchschwalben zu. Verschobene Jahreszeiten führen dazu, dass viele Tiere aus Afrika zurückkehren, wenn das Nahrungsangebot bereits abnimmt.

Rauch- und Mehlschwalben geraten immer stärker unter Druck, ihre Bestände gehen zurück. Dabei gehören sie zu den faszinierenden und nützlichen heimischen Vögeln. Sie vollbringen beachtliche Leistungen und sind auf stabile Lebensräume angewiesen. Fünf Fakten zeigen, was sie auszeichnet.

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1. Die außergewöhnliche Ortstreue der Rauchschwalbe

Die Rauchschwalbe ist einer der wenigen Zugvögel, die selbst nach einer Rückreise von bis zu 10.000 Kilometern aus Afrika jedes Jahr denselben Hof oder sogar denselben Stall zum Brüten wiederfindet.

Zur Orientierung nutzt die Rauchschwalbe vermutlich Sonne, das Erdmagnetfeld und Landschaftsmerkmale zugleich. Für einen Vogel von kaum 20 Gramm ist das eine Navigationsleistung, die selbst im Vergleich zu moderner Technik bemerkenswert ist.

Die Nester der Mehlschwalben Mehlschwalben nutzen ihr Nest über mehrere Jahre hinweg, sofern es noch intakt ist. Sie orientieren sich an Gebäuden, Fassaden und markanten Strukturen. Ihre Treue gilt damit dem Ort insgesamt - nicht unbedingt exakt demselben Punkt.

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2. Mehlschwalben bauen extrem stabile Lehmnester

Sie bauen ihre Nester aus winzigen Lehmkügelchen - oft mehr als 1.000 Stück pro Nest. Ein Schwalbenpaar fliegt dafür tagelang hin und her und setzt sein Nest unter Dachvorsprüngen Stück für Stück zusammen.

Während Rauchschwalben eher offenere, einfachere Nester bauen, sind die Nester der Mehlschwalben langlebiger und erstaunlich stabil. Sie halten trotz Regen und Sturm oft viele Jahre.

3. Schwalben: Angepasst an ein Leben in der Luft

Schwalben sind echte Flugakrobaten. Ihr Körper ist vollständig auf Geschwindigkeit und Wendigkeit ausgelegt - beste Voraussetzungen, um selbst flinke Fluginsekten zu erbeuten. Denn sie trinken und jagen fast ausschließlich im Flug.

Besonders junge Rauchschwalben bleiben außerhalb der Brutzeit oft stundenlang in der Luft, ohne irgendwo zu landen.

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4. Natürliche Insektenbekämpfung durch Schwalben

Wo viele Schwalben leben, gibt es oft spürbar weniger fliegende Plagegeister. Eine Schwalbenfamilie vertilgt enorme Mengen an Insekten - oft sind es mehrere Tausend pro Tag.

Unter den erbeuteten Insekten sind unter anderem auch Mücken und sogenannte Pflanzen-Schädlinge.

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5. Schwalben erkennen ihre Küken am Ruf

Schwalben brüten oft in dichten, unübersichtlichen Kolonien. Dennoch erkennen sie ihre Partner und sogar ihre eigenen Küken zuverlässig an deren Stimme und Verhalten.

Selbst zwischen Hunderten zwitschernder Vögel finden die Eltern ihr Nest wieder und füttern gezielt die eigenen Jungen - vergleichbar mit dem Verhalten in Pinguinkolonien.

Schwalbenrückgang: Die wichtigsten Gründe im Überblick Weniger Insekten: Gifte, fehlende Blühflächen und Gewässer reduzieren ihre Nahrung.

Wohnungsnot: Viehställe waren lange Zeit gute Nistplätze für Schwalben. Geschlossene Ställe und gedämmte Fassaden ohne Dachvorsprünge nehmen Nistplätze.

Klimawandel: Verschobene Jahreszeiten stören Brut und Nahrungssuche.

Trockenheit: Es fehlt an Schlamm für den Nestbau.

Wie man zum Schutz der Schwalben beitragen kann

Ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Schwalben ist das Anpflanzen heimischer Pflanzen: Blühwiesen und naturnahe Gärten fördern die Insektenvielfalt und sichern so ihre Nahrungsgrundlage.

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Ebenso wichtig sind Nisthilfen an Gebäuden. Sie sollten möglichst in mehr als in vier Metern Höhe und geschützt unter Dachvorsprüngen angebracht werden. Fertige Modelle sind im Handel erhältlich, sie lassen sich aber auch einfach selbst bauen.

Zusätzlich helfen Schlammquellen im Garten: Aus kleinen Pfützen oder feuchten Stellen können sich Schwalben Lehmschlamm und damit Baumaterial für ihre Nester holen. Das ist besonders in trockenen Phasen im Frühjahr wichtig.

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