Schnell und stabil: Glasfaser gilt als Internetanschluss der Zukunft. Doch ist es nötig und nicht zu teuer? Wie Sie Kostenfallen vermeiden und die richtige Entscheidung treffen.

Wie gehen Sie zu Hause online - über Kabel, DSL, mobil oder Glasfaser? Für Glasfaser wird derzeit vielerorts gebaut. Der Aufwand ist hoch, die Nachfrage der Kunden überschaubar. 28.04.2026 | 3:22 min

Der Ausbau der Glasfasernetze läuft in Deutschland auf Hochtouren - doch viele Haushalte zögern noch, sich anzuschließen. Dabei bietet die Technik klare Vorteile: "Der Glasfaseranschluss ist die modernste Variante eines Internetanschlusses und der Anschluss der Zukunft", sagt Michael Gundall, Technik-Experte von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.

Konkret: Während DSL-Anschlüsse höchstens bis zu 250 Megabit pro Sekunde erreichen, sind bei Glasfaser 1.000 Megabit und mehr möglich. Beim Hochladen von Daten zeigen sich noch größere Unterschiede - da ist Glasfaser bis zu zehnmal schneller als DSL. Der stabile und schnelle Upload ist wichtig bei Telefonkonferenzen etwa im Homeoffice, bei der Datensicherung oder bei Online-Spielen.

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Teure Investition, wenig Nachfrage

Die Glasfaser-Anbieter haben derzeit ein Problem: Sie bauen für eine große Kundennachfrage aus. Doch nur wenige Haushalte nutzen die Gelegenheit zum Umstieg. Konkret: Deutschlandweit könnten 53 Prozent der Anschlüsse, das sind rund 24 Millionen, auch Glasfaser bekommen, aber nur 6,6 Millionen Kunden haben bisher einen Vertrag gebucht.

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Der Grund: Für viele reichen die derzeitigen Lösungen wie DSL und TV-Kabel völlig aus, sie funktionieren tadellos. Dabei ist absehbar, dass der Bedarf an Bandbreite stetig wächst. Anwendungen wie Streaming, Videokonferenzen oder Cloud-Dienste treiben den Datenverbrauch in die Höhe.

Vor 20 Jahren war ein 6-Megabit-Anschluss überdimensioniert - heute gilt das als Minderversorgung. „ Michael Gundall, Technik-Experte, Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Der richtige Zeitpunkt für den Einstieg

"Wir empfehlen, beim Erstausbau mit dabei zu sein und einen Vertrag abzuschließen", so Gundall. Häufig entfielen dann die Tiefbaukosten in Höhe von bis zu 1.000 Euro. "Wenn man sich später anschließen lässt, können höhere Kosten entstehen."

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Aber beim Vertrieb an der Haustür rät der Experte zur Vorsicht: "Wir erleben oft, dass Verbraucher verunsichert werden - etwa mit der Aussage, man stehe bald ohne Internet da. Das sind Märchen." Sein Rat: Informationen mitnehmen, dann selbst vergleichen.

Vertriebler verkaufen oft die Tarife, die ihnen die höchste Provision bringen. „ Michael Gundall, Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Welcher Tarif passt wirklich?

Glasfaser steht im Ruf, teurer zu sein als DSL oder TV-Kabelanschlüsse. Ein Trugschluss, der viel mit dem Vertrieb zu tun hat, meint Gundall. Er empfiehlt: "Im Zweifel lieber einen kleineren Tarif wählen und bei Bedarf später upgraden." Ein Wechsel nach unten sei dagegen oft erst nach Vertragsende möglich.

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Auch beim Preis relativiert der Verbraucherschützer: "Wenn Glasfaser teurer ist, dann meist nur fünf bis zehn Euro im Monat." In Mietwohnungen brauche es die Zustimmung des Vermieters. Dennoch lohne sich das Gespräch: "Am Ende profitiert auch der Vermieter, weil das Gebäude aufgewertet wird", so Gundall.

In fünf Schritten zum passenden Anschluss Ausbau prüfen: Wird Ihre Straße erschlossen? Angebote vergleichen - im Internet, nicht nur im Haustür-Vertrieb Beim Erstausbau Kosten sparen Tarif realistisch wählen - lieber kleiner starten, Upgrade jederzeit möglich Auf versteckte Kosten und Bedingungen achten (wie Anschlussgebühren nach Ablauf der Aktion, Preissteigerungen ab dem zweiten Jahr, Router-Zwang, Kündigungsfristen)

Rund um Modem und Router

Was die Technik angeht, so bestehe zwar die Möglichkeit, den DSL- oder Kabelrouter in Verbindung mit einem Glasfaser-Modem weiterzuverwenden, aber Gundall rät zu einem Router mit integriertem Glasfasermodem: "Man hat nur ein Gerät statt zwei Geräte, dann ist der Stromverbrauch geringer und letztendlich auch die Performance wesentlich besser als bei zwei unterschiedlichen Geräten." Der Experte empfiehlt, den Router im freien Handel zu kaufen und nicht zu mieten, da das spätestens nach drei Jahren günstiger sei.

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Droht das Aus für DSL?

Immer wieder wird behauptet, herkömmliche Anschlüsse würden bald abgeschaltet. Gundall widerspricht: "VDSL wird nicht von heute auf morgen abgeschaltet." Langfristig sei das zwar denkbar - "aber sicher nicht in den nächsten Monaten".

Fest steht: Glasfaser ist die Infrastruktur der Zukunft, jetzt wird dieses neue Netz aufgebaut. "Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man den Anschluss zumindest ernsthaft in Erwägung ziehen", sagt Verbraucherschützer Michael Gundall.

Sven-Hendrik Hahn ist Redakteur im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.

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