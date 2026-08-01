Hitze und Trockenheit setzen Wildtieren immer mehr zu. Mit einfachen Wasserstellen helfen Sie Igeln, Vögeln und Insekten. Tipps für Tiertränken im Garten und auf dem Balkon.

So helfen Sie Vögeln, Insekten, Igel und Co. bei Hitze

Tierschützer Christian Ehrlich zeigt, wie man Gartentränken für Vögel, Insekten und andere Wildtiere ganz einfach selbst baut und was dabei zu beachten ist. 24.07.2026 | 7:34 min

Heiße Sommer und lange Trockenperioden machen auch Wildtieren zu schaffen. Viele finden immer seltener natürliche Wasserstellen, weil Pfützen austrocknen oder Gartenteiche weniger Wasser haben. Gerade in Siedlungen fehlen geeignete Trinkmöglichkeiten oft völlig.

Diese Wildtiere brauchen Wasserstellen

Mit einer einfachen Tränke auf dem Balkon oder im Garten lässt sich schon mehr bewirken, als viele vermuten. Davon profitieren ganz unterschiedliche Tierarten: Während Vögel Wasser zum Trinken und dem gelegentlichen Baden benötigen, sind Igel, Eichhörnchen oder Spitzmäuse vor allem auf sichere Trinkplätze am Boden angewiesen. Amphibien profitieren ebenfalls von einer Wasserstelle und auch Insekten benötigen regelmäßig Wasser - besonders während langer Hitzeperioden.

Wasserstellen sicher gestalten

Eine gute Tränke muss nicht aufwendig sein. Eine flache Schale aus Ton oder Kunststoff mit eher rauer Oberfläche reicht meist aus. Ideal sind drei bis vier Zentimeter Wasserhöhe bei Bodentränken.

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Entscheidend ist die Sicherheit: Steine, Äste oder Moos dienen als Ausstiegshilfe, damit Tiere nicht ertrinken können. Gerade kleine Säugetiere geraten auf glatten Oberflächen schnell in Panik und finden ohne Kletterhilfe oft keinen Weg mehr heraus.

Welche Tränken für Insekten geeignet sind

Insekten ertrinken ebenfalls ohne solche Hilfen, was dazu führt, dass durch die toten Insekten das Wasser schnell ungenießbar wird. Für Insekten eignen sich daher besonders flache Wasserstellen mit nur ein bis zwei Zentimetern Wasser.

Viele Kieselsteine sowie Moos oder Rindenstücke bieten ihnen sichere Landeplätze. Der Grund: Viele Insekten nehmen Wasser lieber von feuchten Oberflächen auf, als direkt aus offenen Wasserflächen zu trinken.

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Vögel trinken lieber von höheren Standorten

Für Singvögel sind erhöhte oder aufgehängte Vogeltränken meist die bessere Wahl. Hier sind bis zu zehn Zentimeter Wasserhöhe empfehlenswert. Außerdem ist der Standort wichtig: Stehen Wasserstellen direkt vor Hecken oder Sträuchern auf dem Boden, können sich Katzen leicht anschleichen.

Vögel meiden solche Plätze daher häufig, weil sie die Gefahr erkennen. Ein freier Rundumblick entspricht dagegen dem Sicherheitsbedürfnis der Singvögel und macht die Tränke deutlich attraktiver.

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Vögel nutzen Wasser übrigens nicht nur zum Trinken, sondern auch zur Gefiederpflege. Beim Baden werden Staub, Parasiten und überschüssiges Hautfett entfernt. Ein gepflegtes Gefieder isoliert besser und der Vogel bleibt flugfähig.

Sauberes Wasser schützt vor Krankheiten

Vogeltränken sollten im Sommer täglich gereinigt und mit frischem Wasser befüllt werden. Denn: Wo viele Tiere dieselbe Wasserstelle nutzen, können Krankheitserreger leichter übertragen werden.

Eine gründliche Reinigung mit klarem Wasser und einer Bürste genügt meist. Chemische Reinigungsmittel sind nicht notwendig und können sogar eine Gefahr für Vögel und andere Tiere sein.

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Pools und Regentonnen können zur Todesfalle werden

Besondere Vorsicht gilt bei Pools, Regentonnen oder anderen tiefen Wasserbehältern. Die große Wasserfläche zieht viele Tiere an. Fallen sie hinein, finden sie an glatten Wänden häufig keinen Halt. Immer wieder ertrinken so Igel, Eichhörnchen, Vögel und andere Wildtiere.

Eine einfache Rampe aus einem Brett, eine zur Hälfte ins Wasser gehängte Gummi-Fußmatte oder Ähnliches ermöglicht den Tieren den lebensrettenden Ausstieg.

Wasserstellen helfen heimischen Arten bei Hitze

Schon eine kleine Wasserschale kann bei Hitze einen großen Unterschied machen. Wer sie sicher gestaltet, regelmäßig reinigt und an einem geeigneten Ort aufstellt, hilft zahlreichen heimischen Tierarten durch die heißen Sommermonate und leistet damit einen einfachen, aber wichtigen Beitrag zum Tier- und Artenschutz.

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