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Ratgeber

Wildbienen schützen: Bienenfreundliche Nisthilfen und Pflanzen

Bienenfreundlicher Garten:Mit bunter Gartengestaltung Wildbienen schützen

von Elmar Mai

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Wildbienen sind wichtige Akteure in unserem Ökosystem, doch sie werden immer weniger. Was man im eigenen Garten für sie tun kann und warum Bienenhotels allein nicht ausreichen.

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08.06.2026 | 7:23 min

Das Artensterben sowohl bei Pflanzen als auch bei Tieren schreitet unaufhaltsam voran. In Deutschland sind vor allem Insekten betroffen - selbst häufige Arten werden seltener. Besonders gefährdet sind Wildbienen, die als Bestäuber oder Schädlingsbekämpfer eine wichtige ökologische Rolle spielen.

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Garten mit verschiedenen Strukturen bienenfreundlich gestalten

In Deutschland gibt es mindestens 550 verschiedene Arten von Wildbienen, viele davon sind nur regional verbreitet. Im Osten kommen oft andere Arten vor als im Westen oder im Norden und Süden des Landes. Wildbienen haben viele verschiedene Lebensformen entwickelt. Längst nicht alle profitieren von einem Bienenhotel. Denn viele Wildbienen bevorzugen andere Strukturen.

Strukturvielfalt ist ein Schlüsselwort bei der bienenfreundlichen Gartengestaltung. Je mehr verschiedene Strukturen ein Garten bietet, desto mehr Arten können dort leben. Gestaltungselemente sind zum Beispiel Totholz, Trockenmauern, Sandflächen und Blumenbeete.

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20.05.2026 | 1:50 min

Wildbienen gibt es in der gesamten frostfreien Zeit, einige nur zeitlich begrenzt. Das heißt, sie teilen sich das Jahr untereinander auf. Manche fliegen nur im Frühjahr, andere nur im Sommer, andere sind typische Spätsommer-Arten. Nur wenige, vor allem staatenbildende Arten wie Honigbienen, fliegen den gesamten Sommer.

Viel Blühendes und keine Biozide

Für ein gutes Nahrungsangebot sorgt Blütenstetigkeit. Das heißt, im Garten sollten von Saisonbeginn im Frühjahr bis in den Spätherbst möglichst verschiedene Blumen mit ungefüllten Blüten für leichten Zugang zu Pollen oder Nektar blühen.

Außerdem ist der Verzicht auf Biozide geboten. Geregelt wird ein Überhandnehmen von Schädlingen wie zum Beispiel Läusen meist sehr effektiv durch Nützlinge wie Marienkäfer, Florfliegen oder Schwebfliegen. Toleranz ist ein Garant für den Artenschutz.

Das Bild zeigt einen idyllischen Wildgarten mit Vogelhäusern und einer Gartenhütte in der Mitte.

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23.06.2026 | 5:31 min

Der ökologische Wert von (Wild)-Bienen

Bei Honigbienen weiß man, dass sie als Bestäuber unentbehrlich sind. Ohne sie gäbe es zum Beispiel kein Obst. Hummeln gehen zwar auch an Obstblüten, bestäuben aber neben Tomaten auch viele andere Blüten im Garten und kriechen sogar als einzige Bestäuber in Löwenmäulchen oder Fingerhut.

Wespen sind zwar äußerst unbeliebt, haben aber als Nützlinge einen großen Wert, weil sie ihre Brut ausschließlich mit Blattläusen oder Raupen füttern. Nur im Spätsommer können sie lästig werden. Und die große Angst vor den friedfertigen Hornissen ist unbegründet. Sie jagen bevorzugt Wespen und halten deren Überhandnehmen in Schach. Von allen diesen Arten - außer bei Honigbienen - stirbt der Staat im Herbst ab und nur die befruchtete Königin überlebt den Winter.

Lebensformen der Wildbienen

Zwei Hummeln auf einem geteilten Bild

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19.06.2026 | 7:52 min

Wie Wildbienen Schädlinge in Schach halten

Die Lebensformen von Wildbienen lassen sich in staatenbildende Arten und sogenannte solitäre Arten unterteilen. Bei den solitären Wespen gibt es drei Ernährungsstrategien. Ein Teil sammelt für seine Brut Pollen und legt darin ein Ei. Sie sind wichtige Bestäuber. Andere halten Schädlinge in Schach. Sie tragen statt Pollen Raupen in ihre "Nester", betäuben sie mit einem Stich und legen dann ein Ei hinein. In beiden Fällen werden die Löcher mit Lehm zugemauert.

Ein kleiner Teil der Wildbienen lebt parasitisch. Sie legen ihre Eier in die Nester anderer Wildbienen, töten die eigentliche Larve oder warten, bis sie erwachsen ist und saugen sie dann aus. Schlupfwespen, zum Beispiel, legen Eier in Raupen, wo dann statt eines Schmetterlings viele Wildbienen schlüpfen. Mit etwas Geduld lassen sich an Bienenhotels solche Verhaltensweisen beobachten.

Elmar Mai ist Garten-Experte in der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".

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Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 08.06.2026, ab 09:05 Uhr.
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Garten & BalkonInsektenBiodiversität

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