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Ratgeber

Hochdruckreiniger: So klappt die Reinigung ohne Schäden

Dreck weg mit Druck:Hochdruckreiniger: Worauf es bei der Anwendung ankommt

von Annika Schiemann

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Hochdruckreiniger sollen Terrasse, Einfahrt und Gartenmöbel schnell sauber bekommen. Doch nicht jede Fläche verträgt den starken Wasserstrahl. Wie man optimale Ergebnisse erzielt.

Was macht einen guten Hochdruckreiniger aus?

Klarschiff im Garten: Was kann ein Hochdruckreiniger wirklich - und wo stößt er an seine Grenzen? Ein Praxis-Check mit Tipps zur richtigen Anwendung.

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Wenn sich auf Terrassen, in Einfahrten und auf Gartenmöbeln über längere Zeit Schmutz angesammelt hat, versprechen Hochdruckreiniger schnelle Hilfe. Sie eignen sich vor allem für robuste Außenflächen wie Beton, unempfindlichen Naturstein, Ziegel oder blankes Metall.

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Welche Materialien problematisch sind

Vorsicht gilt bei Holz, lackiertem Metall, beschichteten Gartenmöbeln und weichen Steinen. Holz kann durch zu viel Druck aufrauen, beschichtete oder lackierte Oberflächen können beschädigt werden. Bei weichen Natursteinen drohen sichtbare Spuren.

Gärtner Stefan Schmidt rät deshalb, Hochdruckreiniger hier höchstens unterstützend einzusetzen. Empfindliche Materialien sollten eher mit Bürste, Wasser und gegebenenfalls einem milden Reinigungsmittel gesäubert werden. Der Hochdruckreiniger kann danach vorsichtig zum Abspülen dienen - mit geringem Druck und großem Abstand.

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Abstand und Düse richtig wählen

Je näher der Hochdruckreiniger dem Boden kommt, desto mehr Kraft hat der Wasserstrahl. Für die meisten Reinigungsarbeiten reicht ein Abstand von etwa 20 bis 30 Zentimetern - weniger Abstand kann dem Material schaden. Neben dem Abstand entscheidet auch die Technik. Stefan Schmidt empfiehlt, die Spritzpistole schräg zu den Fugen zu halten, um die Fugenfüllungen nicht auszuwaschen.

Auch die Düse entscheidet über das Ergebnis. Ein breiter Flachstrahl verteilt den Druck besser und eignet sich für Terrassen und empfindlichere Flächen. Sogenannte Dreckfräsen bündeln den Wasserstrahl stärker und können hartnäckigen Schmutz besser lösen, dabei aber auch Fugen oder Beschichtungen beschädigen.

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Zubehör: Sinnvoll oder überflüssig?

Spezialaufsätze lohnen sich nur, wenn sie regelmäßig gebraucht werden. Sinnvolles Zubehör können zum Beispiel eine Flachstrahldüse, ein Flächenteller und gegebenenfalls eine Bürste für empfindlichere Oberflächen sein. Entscheidend ist, wofür der Hochdruckreiniger verwendet werden soll.

Ein Flächenteller eignet sich beispielsweise besonders für große, ebene Oberflächen. Er führt den Wasserstrahl gleichmäßiger über den Boden und schirmt Spritzwasser besser ab. Dadurch arbeitet er kontrollierter als ein Hochdruckreiniger mit Spritzstrahl. Sinnvoll ist der Teller vor allem dort, wo gleichmäßig und mit weniger Druck gereinigt werden soll - etwa auf empfindlicheren Belägen.

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Bei frischem oder leichtem Schmutz reicht Wasser häufig aus. Bei älteren Ablagerungen, Fett, Algen oder hartnäckigen Flecken können zusätzlich Reinigungsmittel helfen. Sie sollten aber sparsam eingesetzt werden und zum Material passen. Gerade bei aggressiven Reinigern lieber Vorsicht walten lassen und erst mit Bürste, Wasser und Geduld arbeiten.

Kaufen oder mieten?

Ob sich ein eigener Hochdruckreiniger lohnt, hängt vor allem davon ab, wie oft er gebraucht wird. Um einmal im Jahr Terrasse oder Einfahrt zu säubern, bietet sich ein Mietgerät an. Viele Baumärkte verleihen Hochdruckreiniger tageweise; je nach Gerät liegen die Kosten meist zwischen 30 und 50 Euro pro Tag.

Beim Kauf werben Hersteller oft mit der bar-Zahl. Sie beschreibt den Druck, mit dem das Wasser aus dem Gerät kommt. Niedrige Werte bis etwa 110 bar reichen für empfindlichere Flächen. Geräte zwischen 130 und 160 bar eignen sich eher für Terrassen, Gehwege und robuste Steinflächen. Mehr Druck braucht man im privaten Bereich in der Regel nicht.

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Wer größere Terrassen, lange Wege oder stark verschmutzte Flächen reinigen will, sollte nicht nur auf die bar-Zahl schauen. Wichtig ist auch die Fördermenge: Je mehr Wasser das Gerät pro Stunde bewegt, desto besser kann gelöster Schmutz abgespült werden.

Die richtige Anwendung entscheidet

Hochdruckreiniger können rund ums Haus viel Arbeit abnehmen, wenn die Fläche zum Gerät passt. Entscheidend ist dabei weniger, wie viel Kraft ein Gerät hat. Wichtiger ist, wie und wo es eingesetzt wird - mit passendem Abstand, geeigneter Düse und einem Blick auf das Material.

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Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 08.06.2026 ab 09:05 Uhr.
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PutzenGarten & Balkon

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