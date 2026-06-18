Insektenschutz im Sommer:Fliegengitter: Was Klett-, Magnet- und Rahmen-Modelle taugen
von Jill Krause
Fenster auf, frische Luft rein - doch mit der Wärme kommen Mücken und Fliegen in die Wohnung. Welche Fliegengitter zuverlässig schützen und was beim Anbringen zu beachten ist.
Fliegengitter gelten als einfachste Möglichkeit, Insekten gar nicht erst in die Wohnung zu lassen. Doch jedes System bringt eigene Eigenschaften, Vor- und Nachteile mit sich.
Welche Variante für wen richtig ist und worauf es bei Auswahl und Nutzung ankommt, erklärt Fachhändler für Insektenschutz Kai Künzel.
Worauf es beim Kauf des Fliegengitters ankommt
Entscheidend ist das richtige Maß: Nur ein exakt passendes Fliegengitter hält Insekten zuverlässig ab. Ebenso wichtig ist die Vorbereitung - saubere, fettfreie Fensterrahmen verbessern die Haftung von Klett- oder Magnetsystemen.
Auch die Materialqualität spielt eine Rolle: Billige Netze reißen schneller, während UV- und witterungsbeständige Varianten langlebiger und stabiler sind. Flexible Systeme lassen sich zudem leicht abnehmen und mit lauwarmem Wasser reinigen.
Klett-Fliegengitter sind schnell angebracht, aber begrenzt haltbar
Klett-Fliegengitter zählen zu den einfachsten und günstigsten Lösungen. Das Netz wird mit einem selbstklebenden Klett-Band im Fenster- oder Türrahmen befestigt. Künzel empfiehlt für die Anbringung einen einfachen Trick: "Mit einer alten Zahnbürste das Gewebe auf dem Klettband festdrücken - so hält es deutlich besser." Weiteres Werkzeug ist nicht nötig.
Für Türen gibt es Varianten mit überlappenden Netzbahnen oder Magnetverschlüssen, die sich selbst wieder schließen und besonders praktisch für Balkon- und Terrassentüren sind. Viele Modelle kosten nur etwa zehn Euro.
Allerdings können sich die Klettverbindungen bei häufiger Nutzung lösen und durch Sonneneinstrahlung porös werden - daher sind sie eher für den kurzfristigen Einsatz geeignet.
Magnetsysteme flexible Lösung
Fliegengitter mit Magnetbefestigung sind preislich ein Mittelweg und liegen meist im niedrigen zweistelligen Bereich. Sie lassen sich ähnlich einfach wie Klettsysteme anbringen, haften jedoch meist zuverlässiger und können ohne Beschädigung des Netzes wieder entfernt werden.
Wichtig ist allerdings ausreichend Platz im Fensterrahmen - meist mindestens neun Millimeter. Sonst lässt sich das Fenster nicht mehr schließen. Der Insektenschutz-Experte empfiehlt daher, vor dem Zuschneiden unbedingt die Tiefe zu prüfen.
Sind die Voraussetzungen erfüllt, gelten Magnetlösungen als stabil, komfortabel, leicht zu reinigen und vergleichsweise nachhaltig.
Alurahmen sind aufwendiger, aber langlebiger
Deutlich stabiler sind Fliegengitter mit festem Rahmen, meist aus Aluminium. Die Rahmen werden zurechtgesägt oder mittels eines Teleskopsystems auf das Fenster angepasst. Dadurch bieten sie einen besonders zuverlässigen Schutz. Allerdings ist der Eigeneinbau um einiges aufwendiger.
Die Rahmen stehen ein wenig vom Fensterrahmen ab, deshalb kann es bei Fenstern mit Rollläden eng werden. Man sollte vorher den Abstand zwischen Fenster und Rollladen ausmessen und im Zweifel zu extra schmalen Spannrahmen greifen.
Sind sie einmal installiert, überzeugen Alurahmen durch ihre Langlebigkeit. Preislich beginnen sie bei etwa zwanzig Euro, halten dafür aber oft mehrere Jahre.
Fliegengitter mit Pollenschutz für Allergiker
Spezielle Fliegengitter können neben Insekten auch Pollen abhalten. Die Modelle sind jedoch meist etwas teurer. Einige arbeiten mit besonders engmaschigem Gewebe, andere laden sich antistatisch auf und halten dadurch die Pollen draußen. Künzel betont außerdem:
Je nach Geldbeutel, Fensterrahmen, handwerklichem Geschick und Ansprüchen an die Haltbarkeit sind die verschiedenen Systeme unterschiedlich geeignet. Aber richtig angebracht, können alle Systeme Insekten zuverlässig draußen halten.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zum Thema Insekten
Insekten mit Gesundheitsrisiko:Was gegen Fliegen in der Wohnung hilftvon Jantje Pasternakmit Video1:20
- Faktencheck
Angeblich "unkalkulierbare Risiken":USA: Warum Google Millionen von Mücken freisetzen willvon Oliver Kleinmit Video0:27
Kleine Biotope im Garten:Miniteiche als Lebensraum für Insekten & Co.von Christian Ehrlichmit Video7:44
Insektenbekämpfung:Ameisen loswerden ohne Chemievon Kaja Adchayanmit Video5:41
Weitere Ratgeber-Themen
Vorsicht vor Fakeshops:Gefälschte Fußballtrikots: Risiken beim Kauf von Plagiatenvon André Tebbemit Video0:40
Tierfreundliche Taubenabwehr:Zwischen Plage und Tierwohl: Tauben vom Balkon vertreibenvon Ebba Petzschemit Video0:55
Neue Vorschriften für E-Roller:E-Scooter-Nutzung: Welche verschärften Regeln künftig geltenvon Karsten Uwe Wittmit Video3:03
Psychologie des Ausmistens:Aufräumen: Wie man es angeht und warum es vielen schwerfälltvon Cornelia Petereitmit Video6:03