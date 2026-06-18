Fenster auf, frische Luft rein - doch mit der Wärme kommen Mücken und Fliegen in die Wohnung. Welche Fliegengitter zuverlässig schützen und was beim Anbringen zu beachten ist.

Im Sommer kann das Öffnen des Fensters unangenehme Folgen haben: Stechmücken und andere Insekten kommen in die Wohnung. Insektenschutzgitter können eine gute Lösung sein. 04.06.2026 | 6:00 min

Fliegengitter gelten als einfachste Möglichkeit, Insekten gar nicht erst in die Wohnung zu lassen. Doch jedes System bringt eigene Eigenschaften, Vor- und Nachteile mit sich.

Welche Variante für wen richtig ist und worauf es bei Auswahl und Nutzung ankommt, erklärt Fachhändler für Insektenschutz Kai Künzel.

Worauf es beim Kauf des Fliegengitters ankommt

Entscheidend ist das richtige Maß: Nur ein exakt passendes Fliegengitter hält Insekten zuverlässig ab. Ebenso wichtig ist die Vorbereitung - saubere, fettfreie Fensterrahmen verbessern die Haftung von Klett- oder Magnetsystemen.

Auch die Materialqualität spielt eine Rolle: Billige Netze reißen schneller, während UV- und witterungsbeständige Varianten langlebiger und stabiler sind. Flexible Systeme lassen sich zudem leicht abnehmen und mit lauwarmem Wasser reinigen.

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Klett-Fliegengitter sind schnell angebracht, aber begrenzt haltbar

Klett-Fliegengitter zählen zu den einfachsten und günstigsten Lösungen. Das Netz wird mit einem selbstklebenden Klett-Band im Fenster- oder Türrahmen befestigt. Künzel empfiehlt für die Anbringung einen einfachen Trick: "Mit einer alten Zahnbürste das Gewebe auf dem Klettband festdrücken - so hält es deutlich besser." Weiteres Werkzeug ist nicht nötig.

Für Türen gibt es Varianten mit überlappenden Netzbahnen oder Magnetverschlüssen, die sich selbst wieder schließen und besonders praktisch für Balkon- und Terrassentüren sind. Viele Modelle kosten nur etwa zehn Euro.

Allerdings können sich die Klettverbindungen bei häufiger Nutzung lösen und durch Sonneneinstrahlung porös werden - daher sind sie eher für den kurzfristigen Einsatz geeignet.

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Magnetsysteme flexible Lösung

Fliegengitter mit Magnetbefestigung sind preislich ein Mittelweg und liegen meist im niedrigen zweistelligen Bereich. Sie lassen sich ähnlich einfach wie Klettsysteme anbringen, haften jedoch meist zuverlässiger und können ohne Beschädigung des Netzes wieder entfernt werden.

Wichtig ist allerdings ausreichend Platz im Fensterrahmen - meist mindestens neun Millimeter. Sonst lässt sich das Fenster nicht mehr schließen. Der Insektenschutz-Experte empfiehlt daher, vor dem Zuschneiden unbedingt die Tiefe zu prüfen.

Sind die Voraussetzungen erfüllt, gelten Magnetlösungen als stabil, komfortabel, leicht zu reinigen und vergleichsweise nachhaltig.

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Alurahmen sind aufwendiger, aber langlebiger

Deutlich stabiler sind Fliegengitter mit festem Rahmen, meist aus Aluminium. Die Rahmen werden zurechtgesägt oder mittels eines Teleskopsystems auf das Fenster angepasst. Dadurch bieten sie einen besonders zuverlässigen Schutz. Allerdings ist der Eigeneinbau um einiges aufwendiger.

Die Rahmen stehen ein wenig vom Fensterrahmen ab, deshalb kann es bei Fenstern mit Rollläden eng werden. Man sollte vorher den Abstand zwischen Fenster und Rollladen ausmessen und im Zweifel zu extra schmalen Spannrahmen greifen.

Sind sie einmal installiert, überzeugen Alurahmen durch ihre Langlebigkeit. Preislich beginnen sie bei etwa zwanzig Euro, halten dafür aber oft mehrere Jahre.

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Fliegengitter mit Pollenschutz für Allergiker

Spezielle Fliegengitter können neben Insekten auch Pollen abhalten. Die Modelle sind jedoch meist etwas teurer. Einige arbeiten mit besonders engmaschigem Gewebe, andere laden sich antistatisch auf und halten dadurch die Pollen draußen. Künzel betont außerdem:

Wichtig ist eine regelmäßige Reinigung, etwa alle vier Wochen, damit die Schutzwirkung erhalten bleibt. „ Kai Künzel, Fachhändler für Insektenschutz

Je nach Geldbeutel, Fensterrahmen, handwerklichem Geschick und Ansprüchen an die Haltbarkeit sind die verschiedenen Systeme unterschiedlich geeignet. Aber richtig angebracht, können alle Systeme Insekten zuverlässig draußen halten.

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