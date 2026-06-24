Zunehmende Hitze und Trockenheit machen ein Umdenken bei der Gartenarbeit erforderlich. Was das für die Pflanzenauswahl, deren Pflege und Bewässerung bedeutet.

Welche Pflege benötigen Pflanzen im Garten und auf dem Balkon, um heiße Temperaturen unbeschadet zu überstehen? Garten-Expertin Anja Koenzen hat Tipps. 28.05.2026 | 7:03 min

Hitzewellen stellen Pflanzen vor große Herausforderungen. Sie leiden unter Wärme und Trockenheit, verbunden mit stärkerer Verdunstung und damit Wasserstress. Hinzu kommt, dass die stärkere UV-Strahlung schnell zu Sonnenbrand führen kann. Dieser zeigt sich in Form von Lichtschäden wie Flecken oder trockenen, papierartigen Stellen.

Mit einer geeigneten Pflanzenwahl, der Vermeidung von übermäßiger Verdunstung des Bodens und angepassten Pflegemaßnahmen kann man dauerhaft auf diese Probleme reagieren.

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Diese Pflanzen vertragen Hitze gut

Aus dem sommertrockenen Mittelmeerraum sind schon lange Lavendel oder als Kübelpflanzen Oleander oder Olivenbäumchen bekannt und beliebt. Sie halten Hitze und Sonneneinstrahlung zwar ohne Probleme aus, sind aber nur teilweise winterhart und speziell der Oleander verträgt Trockenheit nur schlecht. Er kommt in Bachauen vor und kann sogar dauerhaft Wasser im Untersetzer vertragen, was andere Kübelpflanzen umbringen kann.

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Für den Garten eignen sich sogenannte Steppen- oder Präriestauden. Auch sie gedeihen in speziellen Klimazonen verschiedener Kontinente mit Hitze und Sommertrockenheit, aber teils mit eiskalten Wintern. Sie sind bei uns also winterhart. Imposante Stauden wie das Pampasgras aus Südamerika oder bunte Blüten, etwa von Echinacea oder Steppensalbei aus den nordamerikanischen Steppen, haben sich schon lange bewährt, vor allem in Gegenden mit sandigen Böden.

Solche Pflanzen haben spezielle Mechanismen entwickelt, die weniger Wasser verdunsten. Die Auswahl ist vorhanden, man muss sich jedoch über die Bedürfnisse der Pflanzen informieren. Dafür sind die Etiketten wichtige Ratgeber.

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So kann man die Verdunstung des Bodens reduzieren

Ebenso wichtig ist die richtige Bodenpflege. Scheint die Sonne auf den unbedeckten Boden, trocknet er schnell aus. Verantwortlich dafür sind Kapillaren, die das Wasser hochziehen. Man kann die Verdunstung jedoch vermindern, indem man durch leichtes Harken diese Kapillaren zerstört.

Noch wirksamer ist Mulchen. Das bedeutet, den Boden locker mit organischem Material zu bedecken. Das kann Stroh sein, aber auch unreifer Kompost und sogar angetrockneter Rasenschnitt. Das bringt nicht nur Nährstoffe in den Boden, sondern kühlt ihn auch und mindert die Verdunstung deutlich.

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Diese Pflege braucht Rasen bei Hitze

Rasen und trockene Hitze sind sich spinnefeind, das Gras wird sehr schnell braun. Hier muss man seine Gewohnheit ändern und den Rasen, statt ihn zu mähen, höher wachsen lassen. Hintergrund ist das Kleinklima zwischen den Halmen. Sind sie zu kurz, trifft die Sonne den Boden und trocknet ihn aus. Aber ab einer Länge von circa fünf Zentimetern beschatten sich die Halme gegenseitig und bilden in den Zwischenräumen eine feuchte Atmosphäre, die dem Gras zugutekommt. Hier schlägt sich auch nächtlicher Tau nieder und Gießwasser wird besser gehalten.

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Wann man gießen sollte

Eine immer wieder diskutierte Streitfrage ist: Wann soll man gießen - morgens oder abends? Beides hat Vor- und Nachteile. Bei abendlichen Wassergaben hat die Pflanze mehr Zeit, das Nass aufzunehmen. Längere Feuchtigkeit auf den Blättern fördert aber Pilzkrankheiten - vor allem bei Tomaten, Rosen oder Wein - und lockt auch hungrige Schnecken an, die vorwiegend nachts unterwegs sind.

Morgendliches Gießen imitiert den Tau, an den viele Pflanzen angepasst sind. Da aber noch die Tagesphase mit erhöhter Verdunstung ansteht, ist deutlich mehr Wasser nötig.

Elmar Mai ist Garten-Experte in der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".

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