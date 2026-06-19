So bleibt Brot länger frisch:Brot richtig lagern und länger genießen
von Alexandra Tiete
Außen knusprig, innen saftig: Welche Brotsorten länger frisch bleiben, ob Brotkästen wirklich sinnvoll sind und weshalb ofenwarmes Brot niemals sofort verpackt werden sollte.
In vielen Haushalten kommt täglich Brot auf den Tisch - je frischer, desto besser. Doch wie bleibt es möglichst lange knusprig und saftig, statt trocken, weich und im schlimmsten Fall schimmlig? Entscheidend dafür ist vor allem die Lagerung. Denn Brot braucht weder zu viel Feuchtigkeit noch zu viel Luft.
Warum Brot in Plastik leidet
Brot altert durch die sogenannte Retrogradation. Dabei gibt die Stärke im Brot Feuchtigkeit ab und wandert von der Krume (innen) in die Kruste (außen). Die Kruste wird weich, und das Innere trocknet aus. Das Ziel der Lagerung ist es, diesen Prozess zu verlangsamen.
Brot in Plastiktüten zu packen, ist meist die schlechteste Wahl. Zwar trocknet das Brot darin langsamer aus, gleichzeitig staut sich aber Feuchtigkeit. Dadurch wird die Kruste weich und es kann schneller Schimmel entstehen. Papiertüten oder Stoffbeutel sind deutlich besser zur Aufbewahrung geeignet, weil das Brot darin atmen kann. Allerdings schützen sie nur begrenzt vor Austrocknung.
Bei der Qualität von Brottüten gibt es Unterschiede. Tüten aus unbeschichtetem Papier, die sich eher rau und wie normales Papier anfühlen, nehmen überschüssige Feuchtigkeit auf. Das verhindert, dass die Kruste matschig wird oder sich Schimmel bildet.
Tüten aus beschichtetem Papier (oft mit einer hauchdünnen Kunststoff- oder Wachsschicht) dagegen haben den Vorteil, dass die Feuchtigkeit im Brot bleibt und es tagelang nicht austrocknet. Nachteil ist die verringerte Atmungsaktivität. Wird frisches Brot in einer beschichteten Tüte in einen geschlossenen Brotkasten gelegt, kann sich zu viel Feuchtigkeit ansammeln.
Welche Brotkästen sich anbieten
Brotsommelier Holger Schüren sagt: "Besonders bewährt haben sich Brotkästen aus Ton oder Holz. Ton speichert Feuchtigkeit und sorgt für ein ausgeglichenes Klima. Holz nimmt überschüssige Feuchtigkeit auf und schützt gleichzeitig vor zu viel Luftkontakt." Wichtig sei dabei die regelmäßige Reinigung, damit sich keine Schimmelsporen bilden.
Für eine kurzfristige Lagerung das Brot einfach ohne Tüte auf der Schnittfläche im Brotkasten lagern. Bei Brotkästen aus Metall bietet sich an, ein Holzbrettchen in den Kasten zu legen. Um knuspriges Brot (wie Weizenbrot oder Baguette) im Brotkasten aufzubewahren, bietet sich eine unbeschichtete Papiertüte an. Das Papier atmet, der Kasten schützt vor dem Austrocknen. Saftige Brote (wie reines Roggen- oder Vollkornbrot) vertragen beschichtete Tüten gut, da sie viel Feuchtigkeit brauchen. Im Brotkasten aber sollte die Tüte zumindest offen sein.
Warmes Brot niemals sofort verpacken
Warmes Brot sollte niemals sofort luftdicht verpackt werden, weil es nach dem Backen noch viel Feuchtigkeit abgibt. Wird das Brot direkt in eine geschlossene Tüte oder einen Brotkasten gelegt, sammelt sich die Feuchtigkeit an der Oberfläche - die Kruste verliert ihre Knusprigkeit.
Gleichzeitig entsteht ein feuchtwarmes Klima, das Schimmelbildung begünstigen kann. Deshalb sollte frisches Brot immer erst vollständig auskühlen, bevor es verpackt oder in den Brotkasten gelegt wird.
Nicht jedes Brot bleibt gleich lange frisch
Auch die Brotsorte entscheidet über die Haltbarkeit. Helle Weizenbrote trocknen meist deutlich schneller aus als dunkle Roggen- oder Vollkornbrote.
Der natürliche Sauerteig gilt dabei als eine Art natürlicher Konservierungsstoff. Gerade kräftige Bauernbrote halten sich dadurch oft mehrere Tage länger frisch.
Am Stück oder in Scheiben?
Grundsätzlich bleibt Brot am Stück länger frisch als bereits geschnittenes Brot. Jede Schnittfläche bietet der Luft Angriffsfläche zum Austrocknen. Deshalb sollte angeschnittenes Brot möglichst mit der Schnittfläche nach unten gelagert werden.
Wer nur wenig Brot isst, kann trotzdem auf geschnittenes Brot setzen - allerdings am besten tiefgekühlt. "Ich empfehle dann, sich das Brot schneiden zu lassen und die Brotscheiben einzeln einzufrieren", sagt Schüren. So lasse sich immer nur die benötigte Menge entnehmen und direkt aufbacken.
Beim Einfrieren sollte das Brot möglichst luftdicht verpackt werden. Einzelne Scheiben können direkt aus dem Froster in den Toaster oder kurz in den Backofen gegeben werden. Dadurch wird die Kruste wieder knusprig und das Brot schmeckt fast wie frisch vom Bäcker. Ganze Brote sollten langsam bei Zimmertemperatur auftauen.
Trockenes Brot wieder auffrischen
Trocken gewordenes Brot muss oft nicht entsorgt werden. Wird es leicht mit Wasser befeuchtet und einige Minuten im Backofen aufgebacken, kann die Kruste wieder frisch und knusprig werden. Vor allem bei kräftigen Sauerteigbroten funktioniert das häufig erstaunlich gut.
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