Pasta-Alternativen aus roten Linsen, Kichererbsen und Buchweizen

Weniger Kohlenhydrate, mehr Proteine:Linsen, Buchweizen und Co. - wie gut sind Pasta-Alternativen?
von Lisa Jandi
Nudeln aus roten Linsen, Kichererbsen, Buchweizen oder sogar Konjak-Nudeln. Die klassische Pasta aus Weizenmehl hat Konkurrenz bekommen. Ein Überblick.
Was lange als Nischenprodukt galt, ist längst in Drogerien und Discountern angekommen: Nudeln aus Hülsenfrüchten wie rote Linsen oder Kichererbsen. Ob als Spirelli oder Spaghetti - ausprobieren kann sich lohnen, denn sie gelten als gesunde Alternative zur klassischen Pasta aus Hartweizen. Britta Schautz, Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Berlin, sagt:
Dazu kommen zusätzliche Vitamine und Mineralstoffe. Geeignet sind diese Nudeln, die zu 100 Prozent aus dem Mehl der Hülsenfrucht bestehen, auch für Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit.
Welche Sauce zu Nudeln aus Linsen und Kichererbsen passt
Fabian Ehrit gibt Kochkurse im Berliner "Studio 32" und ist spezialisiert auf pflanzliche Küche. Zu den Kichererbsen-Nudeln empfiehlt er ein Pesto, zum Beispiel aus Basilikum und gerösteten Pinienkernen, das den leicht nussigen Geschmack der Nudel unterstreicht. Zur Pasta aus roten Linsen passt zum Beispiel eine klassische Tomatensauce oder auch ein Curry mit Linsen.
In der Konsistenz sind die Nudeln aus Hülsenfrüchten fester und etwas mehliger als das Original aus Weizenmehl. "Es fehlt einfach das Gluten, das eine Pasta unter anderem ausmacht", so Koch Fabian Ehrit.
Und der Preis? Laut Verbraucherzentrale ist der Preisunterschied nicht mehr so groß wie noch vor einigen Jahren, aber "man bezahlt immer noch etwa doppelt so viel wie für herkömmliche Nudeln. Durch den höheren Protein- und Ballaststoffgehalt halten die Alternativen aus Hülsenfrüchten aber auch länger satt, man hat also mehr davon", so Schautz.
Buchweizen-Nudeln mit vielen Ballaststoffen
Ein echter Hingucker auf dem Teller ist die Pasta aus Buchweizen, die ist nämlich schwarz. Buchweizen gehört zu den sogenannten Pseudogetreiden und ist glutenfrei, also ebenfalls geeignet für Menschen mit einer Weizenallergie. Die Ernährungsexpertin erklärt:
Koch Fabian Ehrit serviert die schwarzen Penne aus Buchweizen mit Tomatensauce. Sie sind weniger hart in der Konsistenz als die Nudeln aus Hülsenfrüchten und sein persönlicher Favorit unter den Pasta-Alternativen.
Konjak-Nudeln als Low-Carb-Alternative
Ein absolutes Low-Carb-Wunder ist die Konjak-Nudel, auch "Shirataki" genannt. Mit dem Schnaps aus der Region Cognac hat sie nichts zu tun, sondern wird aus dem Mehl der japanischen Konjakwurzel hergestellt. Pro 100 g hat sie nur 6 bis 10 Kalorien, Pasta aus Hartweizengrieß etwa 350. "Konjak-Nudeln enthalten quasi nur Ballaststoffe und Wasser und eine ganz geringe Menge Kohlenhydrate. Dafür liefern sie aber auch fast keine Nährstoffe", so Schautz.
Die Konjak-Nudel ist also eher etwas für den Diätplan.
Grundsätzlich können die "neuen Nudeln" eine gesunde Abwechslung für den Speiseplan sein. Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Deshalb: einfach mal ausprobieren.
Lisa Jandi berichtet aus dem ZDF-Landesstudio in Berlin.
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