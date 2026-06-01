Pasta-Alternativen aus roten Linsen, Kichererbsen und Buchweizen

Nudeln aus roten Linsen, Kichererbsen, Buchweizen oder sogar Konjak-Nudeln. Die klassische Pasta aus Weizenmehl hat Konkurrenz bekommen. Ein Überblick.

Linsen, Buchweizen und Co. - wie gut sind Pasta-Alternativen?

Was lange als Nischenprodukt galt, ist längst in Drogerien und Discountern angekommen: Nudeln aus Hülsenfrüchten wie rote Linsen oder Kichererbsen. Ob als Spirelli oder Spaghetti - ausprobieren kann sich lohnen, denn sie gelten als gesunde Alternative zur klassischen Pasta aus Hartweizen. Britta Schautz, Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Berlin, sagt:

Sie enthalten weniger Kohlenhydrate, etwa doppelt so viele Proteine wie herkömmliche Nudeln und mehr Ballaststoffe, das ist schon mal ein klarer Vorteil. „ Dr. Britta Schautz, Verbraucherzentrale Berlin

Dazu kommen zusätzliche Vitamine und Mineralstoffe. Geeignet sind diese Nudeln, die zu 100 Prozent aus dem Mehl der Hülsenfrucht bestehen, auch für Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit.

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Welche Sauce zu Nudeln aus Linsen und Kichererbsen passt

Fabian Ehrit gibt Kochkurse im Berliner "Studio 32" und ist spezialisiert auf pflanzliche Küche. Zu den Kichererbsen-Nudeln empfiehlt er ein Pesto, zum Beispiel aus Basilikum und gerösteten Pinienkernen, das den leicht nussigen Geschmack der Nudel unterstreicht. Zur Pasta aus roten Linsen passt zum Beispiel eine klassische Tomatensauce oder auch ein Curry mit Linsen.

In der Konsistenz sind die Nudeln aus Hülsenfrüchten fester und etwas mehliger als das Original aus Weizenmehl. "Es fehlt einfach das Gluten, das eine Pasta unter anderem ausmacht", so Koch Fabian Ehrit.

Und der Preis? Laut Verbraucherzentrale ist der Preisunterschied nicht mehr so groß wie noch vor einigen Jahren, aber "man bezahlt immer noch etwa doppelt so viel wie für herkömmliche Nudeln. Durch den höheren Protein- und Ballaststoffgehalt halten die Alternativen aus Hülsenfrüchten aber auch länger satt, man hat also mehr davon", so Schautz.

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Buchweizen-Nudeln mit vielen Ballaststoffen

Ein echter Hingucker auf dem Teller ist die Pasta aus Buchweizen, die ist nämlich schwarz. Buchweizen gehört zu den sogenannten Pseudogetreiden und ist glutenfrei, also ebenfalls geeignet für Menschen mit einer Weizenallergie. Die Ernährungsexpertin erklärt:

Der Eiweißgehalt, Kalorien und Kohlenhydrate sind etwa vergleichbar mit herkömmlichen Nudeln, aber Buchweizennudeln liefern dreimal mehr Ballaststoffe. „ Dr. Britta Schautz, Verbraucherzentrale Berlin

Koch Fabian Ehrit serviert die schwarzen Penne aus Buchweizen mit Tomatensauce. Sie sind weniger hart in der Konsistenz als die Nudeln aus Hülsenfrüchten und sein persönlicher Favorit unter den Pasta-Alternativen.

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Konjak-Nudeln als Low-Carb-Alternative

Ein absolutes Low-Carb-Wunder ist die Konjak-Nudel, auch "Shirataki" genannt. Mit dem Schnaps aus der Region Cognac hat sie nichts zu tun, sondern wird aus dem Mehl der japanischen Konjakwurzel hergestellt. Pro 100 g hat sie nur 6 bis 10 Kalorien, Pasta aus Hartweizengrieß etwa 350. "Konjak-Nudeln enthalten quasi nur Ballaststoffe und Wasser und eine ganz geringe Menge Kohlenhydrate. Dafür liefern sie aber auch fast keine Nährstoffe", so Schautz.

Daher sind sie auch keine Daueralternative für Nudeln. „ Britta Schautz, Verbraucherzentrale Berlin

Die Konjak-Nudel ist also eher etwas für den Diätplan.

Grundsätzlich können die "neuen Nudeln" eine gesunde Abwechslung für den Speiseplan sein. Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Deshalb: einfach mal ausprobieren.

Lisa Jandi berichtet aus dem ZDF-Landesstudio in Berlin.

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