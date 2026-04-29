Neuer DNA-Test:Wie der Handel Fake-Honig erkennen könnte
von Salim Sadat und Michael Strompen
Mit Zuckersirup gepanschter Honig war bislang vom Original kaum zu unterscheiden. Jetzt wurde ein neuartiger DNA-Test international akkreditiert.
Im Kampf gegen gepanschten Honig in deutschen Supermärkten gibt es eine entscheidende Neuerung: Die DNA-Analyse, mit der sich verfälschter Honig nachweisen lässt, ist nun international akkreditiert. Das Labor hinter dem Verfahren erhielt die Zertifizierung nach der Norm ISO 17025 - einem weltweit anerkannten Qualitätsstandard.
Die Methode war im vergangenen Jahr durch eine Recherche von ZDF frontal bekannter geworden. Damals ließ ZDF frontal Honig-Eigenmarken großer deutscher Supermarktketten untersuchen. Das Ergebnis: Fast alle getesteten Proben fielen durch und galten als nicht authentisch. Der Verdacht: Der Honig könnte mit speziellem Zuckersirup gestreckt worden sein.
Händler weisen Vorwürfe zurück
Auf Anfrage von ZDF frontal wiesen die betroffenen Händler die Vorwürfe zurück. Sie kritisierten vor allem die fehlende Akkreditierung der neuen Methode. Deshalb, erklärte Edeka, handele es sich um "keine anerkannte Methode zur Authentizitätsbewertung".
Diese geforderte Akkreditierung liegt nun vor. Für Fachleute wie den DNA-Experten Florian Leese von der Universität Duisburg-Essen ist das ein entscheidender Fortschritt im Kampf gegen Fake-Honig. Die Zertifizierung setze voraus, dass sowohl das Labor als auch die Methode umfangreiche Prüfungen, Kontrollen und Dokumentationen durchliefen. Wenn die Methode akkreditiert wird, muss man gemäß dem ISO 17025 sehr anspruchsvolle Tests und Dokumentationen aufweisen. Das ist ein dickes Brett", so Leese.
DNA-Methode zur Erkennung von Fake Honig
Im Handel führt die neue Anerkennung bislang jedoch nicht zu einem Kurswechsel. Die Supermarktketten reagieren zurückhaltend. Sie wollen die DNA-Methode weiterhin nicht einsetzen und verweisen auf weiteren Forschungsbedarf. Marktführer Langnese erklärte dazu:
Für Kunden bleibt die Unsicherheit. Eine verlässliche Garantie für echten Honig im Supermarkt gibt es nicht. Wer auf Nummer sicher gehen will, kauft weiterhin direkt beim Imker.
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