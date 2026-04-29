Mit Zuckersirup gepanschter Honig war bislang vom Original kaum zu unterscheiden. Jetzt wurde ein neuartiger DNA-Test international akkreditiert.

Frontal berichtete über Honig - gestreckt mit speziellem Zuckersirup. Dafür wurden Eigenmarken von Supermarktketten mit einer damals noch neuen DNA-Methode geprüft: Fast alle Proben fallen durch. 28.04.2026 | 1:32 min

Im Kampf gegen gepanschten Honig in deutschen Supermärkten gibt es eine entscheidende Neuerung: Die DNA-Analyse, mit der sich verfälschter Honig nachweisen lässt, ist nun international akkreditiert. Das Labor hinter dem Verfahren erhielt die Zertifizierung nach der Norm ISO 17025 - einem weltweit anerkannten Qualitätsstandard.

Die Methode war im vergangenen Jahr durch eine Recherche von ZDF frontal bekannter geworden. Damals ließ ZDF frontal Honig-Eigenmarken großer deutscher Supermarktketten untersuchen. Das Ergebnis: Fast alle getesteten Proben fielen durch und galten als nicht authentisch. Der Verdacht: Der Honig könnte mit speziellem Zuckersirup gestreckt worden sein.

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Händler weisen Vorwürfe zurück

Auf Anfrage von ZDF frontal wiesen die betroffenen Händler die Vorwürfe zurück. Sie kritisierten vor allem die fehlende Akkreditierung der neuen Methode. Deshalb, erklärte Edeka, handele es sich um "keine anerkannte Methode zur Authentizitätsbewertung".

Diese geforderte Akkreditierung liegt nun vor. Für Fachleute wie den DNA-Experten Florian Leese von der Universität Duisburg-Essen ist das ein entscheidender Fortschritt im Kampf gegen Fake-Honig. Die Zertifizierung setze voraus, dass sowohl das Labor als auch die Methode umfangreiche Prüfungen, Kontrollen und Dokumentationen durchliefen. Wenn die Methode akkreditiert wird, muss man gemäß dem ISO 17025 sehr anspruchsvolle Tests und Dokumentationen aufweisen. Das ist ein dickes Brett", so Leese.

DNA-Methode zur Erkennung von Fake Honig

Im Handel führt die neue Anerkennung bislang jedoch nicht zu einem Kurswechsel. Die Supermarktketten reagieren zurückhaltend. Sie wollen die DNA-Methode weiterhin nicht einsetzen und verweisen auf weiteren Forschungsbedarf. Marktführer Langnese erklärte dazu:

Nach unserer Kenntnis bezieht sich die vorliegende Akkreditierung ausschließlich auf die technische Bestimmung von DNA. Die für die Bewertung von Honig entscheidende Interpretation der Ergebnisse ist davon nicht umfasst und weiterhin nicht validiert. Insofern ändert sich der fachliche Sachstand nicht. „ Langnese

Für Kunden bleibt die Unsicherheit. Eine verlässliche Garantie für echten Honig im Supermarkt gibt es nicht. Wer auf Nummer sicher gehen will, kauft weiterhin direkt beim Imker.

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