Nach mehr als 70 Jahren Tiefkühlkost in Deutschland verzeichnet die Branche immer noch Wachstum. Der Erfolg liegt in innovativen Produkten und cleveren Herstellungsprozessen.

Sebastian Lege nimmt verschiedene Tiefkühlprodukte unter die Lupe: Er zeigt, wie Zusatzstoffe Eis länger cremig halten, Chicken Wings aufbereitet werden und warum Mini-Pizzen so erfolgreich sind. 24.03.2026 | 44:00 min

2025 feierte die Tiefkühlbranche "70 Jahre Tiefkühlkost in Deutschland". Auf einer Fachmesse für Lebensmittel wurden 1955 die ersten Tiefkühlprodukte vorgestellt. Seitdem ist der Tiefkühlmarkt enorm gewachsen. Heute bietet die Lebensmittelindustrie rund 11.000 unterschiedliche Tiefkühlartikel an - von Chicken Wings über Mini-Pizzen und Chili-Cheese Nuggets bis hin zu Eis.

Die Produkte locken mit perfektem Aussehen, schneller Zubereitung und einfacher Handhabung. Dafür lassen sich die Hersteller einiges einfallen.

Fertiggerichte werden immer beliebter: In den vergangenen Jahren wurden immer mehr Tiefkühlpizzen oder Dosenravioli produziert, wie Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen. 14.01.2026 | 0:41 min

Chicken Wings: Wasser sorgt für Volumen

Chicken Wings: früher Suppenbeiwerk, heute ein kulinarischer Trend. Allein zum Super Bowl 2025 verdrückten US-Amerikaner 1,5 Milliarden Stück. In deutschen Supermärkten gibt es Chicken Wings bereits ab 5,72 Euro pro Kilo.

Trotz des niedrigen Preises sind die Hähnchenflügel für die Hersteller lukrativ. Das liegt an der Verarbeitung. Um Gewichtsverluste beim Vorgaren auszugleichen, pumpen Hersteller das Fleisch mit Flüssigwürze auf. Das erhöht das Gewicht. Eine Panierung sorgt für die knusprige Hülle und fügt weiteres Verkaufsgewicht hinzu. So bestehen Chicken Wings teilweise bis zu acht Prozent aus zugesetztem Wasser und Panierung.

Ob American Pizza, Burger oder Donuts – Sebastian Lege nimmt amerikanische Fast Food Klassiker unter die Lupe und zeigt, wie Industrie, Marketing und Zutaten zusammenspielen. 16.12.2025 | 88:35 min

Um günstig und trotzdem gewinnbringend zu verkaufen, sparen die Hersteller schon beim Tier. Meist werden Tiere aus der Massentierhaltung verarbeitet. Dr. Britta Schautz von der Verbraucherzentrale Berlin bemängelt die Bedingungen der Tierhaltung: "Da muss Deutschland insgesamt an den Haltungsbedingungen nachbessern".

Viele Kinder haben den Bezug zur Ernährung verloren. Deswegen fordern einige, Ernährung als verpflichtendes Schulfach einzuführen. Kann das Kochen-Lernen Kindern helfen, gesünder zu leben? 22.08.2025 | 5:07 min

Mini-Pizzen: Marge steckt in der Produktgröße

Die Tiefkühlbranche lebt aber auch von Innovationen. Ein Beispiel sind die Piccolinis von Wagner. 1996 brachte der Pizza-Riese die Mini-Pizzen auf den Markt. Andere Hersteller lassen ihre Varianten folgen. Unterschiede bei den Zutaten zwischen Mini-Pizzen und den Standardvarianten gibt es kaum.

Laut Konsumpsychologin Nicole Hanisch bedienen die Hersteller mit Minivarianten neue Konsumbedürfnisse. Der Trend gehe hin zur "Snackification" - weniger große, dafür mehrere kleine Mahlzeiten am Tag. Außerdem vermittelten Mini-Pizzen "immer auch ein bisschen das Gefühl von Kontrolle und Kultivierung".

Hochverarbeitete Lebensmittel haben meist einen festen Platz in unserer Ernährung, doch sie wirken sich schädlich auf die Gesundheit aus. Was genau hinter diesen Produkten steckt. 07.01.2025 | 5:30 min

Diese Innovation lassen sich die Hersteller gut bezahlen. Mini-Pizzen sind deutlich teurer als die Standard-Sorten. Wagners Pizza Salami gibt es im Handel für 1,06 Euro pro 100 Gramm, die Piccolinis dagegen kosten 1,29 Euro - ein Aufpreis von rund 20 Prozent.

Hersteller optimieren die Inhalte

Um Produkte günstig anbieten zu können, sparen manche Hersteller an den versprochenen Inhalten. Ein Beispiel sind Chili-Cheese Nuggets - ein Produkt wie eine magische Illusion. Denn von den namensgebenden Zutaten Käse und Chili ist wenig enthalten. In günstigen Nuggets steckt kein reiner Käse, sondern eine gestreckte Schmelzkäsezubereitung. Häufig liegt der Käseanteil nur bei rund 15 Prozent.

"besseresser" präsentiert: Sebastian Lege analysiert das Essen aus dem Bordrestaurant der Deutschen Bahn. Er zeigt, was wirklich in Currywurst, Tomatensuppe, Wrap und Kuchen steckt. 17.02.2026 | 43:30 min

Auch Chili ist in vielen Produkten nur mit vier Prozent enthalten. Für die Optik nutzen Produzenten stattdessen grüne Paprika. Laut Herstellern sei diese für ein ausgewogenes Geschmackserlebnis notwendig.

Hilfsstoffe, um Eis stabil zu halten

Langnese verspricht cremiges Eis, das möglichst langsam schmelzen soll - eine lebensmitteltechnische Herausforderung. Der Trick: Stabilisatoren. Für Cornetto Classico nutzt der Hersteller Natriumalginat. Das hält das Eis in Form - auch bei Temperaturschwankungen. Außerdem lässt sich so Luft gut einbinden. Das Eis wird fluffiger und voluminöser. Das rechnet sich für die Produzenten.

Die Hersteller von Tiefkühlprodukten lassen sich immer wieder etwas Neues einfallen, um ihre Produkte zu optimieren - und uns zum Zugreifen zu bewegen.