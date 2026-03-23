Der Eispreis zieht an - im europäischen Vergleich aber günstig

Die Sonne hat Eisdielen-Betreiber ihre Türen öffnen lassen. Die Kugelpreise sind gestiegen - aber im europäischen Vergleich laut Uniteis immer noch günstig.

Eispreis zieht an - im europäischen Vergleich aber günstig

Im europäischen Vergleich ist eine Kugel Eis in Deutschland noch erschwinglich: Sie kostet im Schnitt zwischen 1,80 und 2,50 Euro. In Italien oder Spanien zahle man dagegen regelmäßig drei Euro. 23.03.2026 | 0:38 min

Im europäischen Vergleich ist eine Kugel Eis in Deutschland laut dem Verband der italienischen Speiseeishersteller (Uniteis) noch erschwinglich.

In Europa sind wir am günstigsten. „ Augusto De Pellegrin, Uniteis-Präsident

Tichy. Diese Eisdiele sticht heraus. Das Familienunternehmen wurde 1952 gegründet und ist berühmt für seine Eismarillenknödel. Xenia Tichy ist die erste Frau an der Spitze. 20.05.2025 | 2:11 min

Kugel in der Eisdiele 2026 meist ab 1,80 Euro

Dieses Jahr koste die Kugel im Schnitt zwischen 1,80 und 2,50 Euro, schätzte er bei der Vorstellung der Eissorte des Jahres, Pinocchio, in der Berliner Eisdiele "Caffè e Gelato". In Italien oder Spanien zum Beispiel zahle man nicht selten 3 Euro pro Kugel. "Wir versuchen, die Preise so niedrig wie möglich zu halten." Aber Inflation und steigende Kosten beträfen eben auch die Eisdielen.

Viele vergleichen die Kosten für eine Kugel Eis heute noch mit den Preisen vor 30, 40 Jahren, als das Bällchen 70 oder 80 Pfennig kostete. Damals habe aber auch der Liter Benzin etwa nur halb so viel gekostet wie heute, entgegnete De Pellegrin. Lebenshaltungskosten sind heute insgesamt höher als früher.

Frische Zubereitung und gute Zutaten

Bei "Caffè e Gelato" am Potsdamer Platz kostet die Kugel zwischen 2,50 und 3 Euro, je nach Sorte. 36 Sorten hat das Geschäft im Sommer im Angebot, alle immer frisch hergestellt - das sei das A und O für gutes Eis, sagt Eismacher Fabio Cividino. Und natürlich gute Zutaten.

Die Qualität des Eises in Deutschland sei besonders gut, meint De Pellegrin. "Wir arbeiten wie früher." Den vielen inhaberbetriebenen Eisdielen lägen Handwerk und Leidenschaft am Herzen. De Pellegrin führt eine Eisdiele im fränkischen Kulmbach in dritter Generation.

Ein Rezept von Mario Kotaska 04.06.2024 | 5:02 min

Ich glaube, wir sind die Hüter der Tradition. „ Augusto De Pellegrin, Eisdielenchef in dritter Generation

Die Eissorte des Jahres namens Pinocchio ist eine Melange aus Milcheis und Erdbeersorbet, verziert mit in Schokolade getunkten Grissini oder kleinen Waffeln. Für den Namen haben die Eisspezialisten sich entschieden, weil der italienische Schriftsteller Carlo Collodi und Erfinder der berühmten Kinderbuchfigur Pinocchio dieses Jahr 200 Jahre alt geworden wäre. Jedes Jahr kürt Uniteis eine andere Kreation.

Imme Dros erzählt Carlo Collodis Lausbubengeschichte neu und Carll Cneut hat die Abenteuer des beliebten Holzpüppchens üppig bebildert. 26.09.2025 | 1:07 min