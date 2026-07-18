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Ratgeber

Pflege von Hortensien: Tipps für eine üppige und lange Blüte

Hortensien: Blütenpracht im Garten:Tipps zu Pflege und Standort für eine üppige Hortensienblüte

von Elmar Mai

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Üppige Hortensienblüten prägen den Sommer. Mit der richtigen Pflege halten die überreich blühenden Sträucher über Monate. Und für jeden Standort gibt es die passende Hortensie.

Anzeichen von Hitze-Stress bei Hortensien.

Die Sommerhitze bringt auch Pflanzen an ihre Grenzen: Hortensien benötigen bei hohen Temperaturen besondere Pflege. Welche Maßnahmen helfen, erklärt Garten-Expertin Anja Koenzen.

25.06.2026 | 7:43 min

Hortensien unterscheiden sich in Wuchseigenschaften, Lichtbedarf, Blütenform und Farbe. Dadurch bietet die Pflanze ein breites Spektrum für fast jeden Garten und Geschmack. So finden Sie trotz der Hortensien-Vielfalt die richtige Pflanze für Ihren Garten.

Hortensien - der optimale Boden für die Ziersträucher

Allen Arten und Sorten ist gemeinsam, dass sie hohe Ansprüche an den Boden stellen. Er muss tiefgründig und humos sein und eine neutrale bis leicht saure Bodenreaktion aufweisen. Kalkböden sind weniger geeignet.

Auch der Durst der Hortensien ist groß. Der botanische Name Hydrangea bedeutet nichts anderes als "Wassergefäß". Speziell die Hitzeperioden der letzten Jahre zeigen, dass der richtige Boden entscheidend für Erfolg oder Misserfolg ist. Denn eigentlich sind Hortensien extrem pflegeleicht und anspruchslos.

Selbst Arten, die normalerweise eher an Halbschatten angepasst sind, können in Regionen mit leicht sauren Lehmböden in voller Sonne noch sehr üppig blühen, ohne große Schäden davonzutragen. Das gelingt trotz Trockenheit, wenn die Böden gut Wasser speichern können. Entsprechende Erfahrungswerte konnten regionale Baumschulen sammeln.

Die Blüte einer Hortensie

Hortensien können für eine wunderschöne Farbenvielfalt sorgen. Doch was muss man bei der Pflege beachten? Gartenexpertin Anja Koenzen erklärt, was Hortensien benötigen.

17.07.2025 | 8:22 min

Klassische Hortensien für schattige Standorte: Bauern- und Tellerhortensie

Von der klassischen Bauernhortensie (Hydrangea macrophylla) gibt es mittlerweile unzählige Formen, die sich vor allem auf die Form und Farbe der Blütendolden beziehen. Bauernhortensien sind entweder weiß, blau oder rosa, manche auch zwei- oder mehrfarbig. Aus Japan kommen beispielsweise zauberhafte Züchtungen, die mit sehr kleinen Einzelblüten und reichhaltig gefüllten Dolden ein romantisches Flair verbreiten.

Aus England stammt dagegen die sogenannte Tellerhortensie. Bei dieser Zuchtlinie sind die Randblüten meist sehr groß, die Doldenmitte dagegen voll mit ganz kleinen Blüten. Insgesamt wirkt das imposant und exklusiv. Dazwischen gibt es alle möglichen Doldenformen, die sich zudem durch unterschiedliche Farben auszeichnen.

Wohl kein anderes Ziergehölz kann in den letzten 20 Jahren mehr Neuzüchtungen vorweisen als Hortensien. Weltweit gibt es rund 70 bis 80 Arten. Der Schwerpunkt liegt in Asien. Doch auch in Nordamerika und Chile gibt es interessante Vertreter, die eine ganz andere Formensprache und andere Ansprüche haben. Daraus ergibt sich ein großes Sortiment, das kaum Wünsche offen lässt.

Mit entsprechendem Hortensiendünger, der saure Aluminiumsalze enthält, lassen sich manche rosafarbenen Sorten in blaue Blüten umfärben. Die meisten Sorten bevorzugen einen schattigen Platz, einige vertragen aber auch volle Sonne.

Insektenfreundlich gärtnern: Tipps von Anja Koenzen

Den eigenen Garten naturnah gestalten: Wer Stauden richtig pflanzt und vermehrt, schafft Lebensraum für Insekten. Welche Pflanzen wirklich helfen und warum Vielfalt entscheidend ist.

08.06.2026 | 7:23 min

Hortensien für sonnige Plätze - diese Sorten eignen sich

Die Schneeballhortensie kommt ursprünglich aus den USA. Die meist weißen Blütendolden sind kugelig. Mit Hydrangea paniculata und Hydrangea arborea werden Arten mit zum Teil ballgroßen Blütenkugeln kultiviert. Dieses Sortiment ist eine gute Alternative für sonnige Plätze und manche Sorten können Höhen von bis zu zwei Metern erreichen.

Als Blattschmuck und wegen der leuchtend roten Herbstfärbung ist für vollsonnige Plätze die Eichblatthortensie zu empfehlen.

Tipps für die Pflege von Hortensien und anderen Pflanzen im Garten bei heißen Temperaturen von Anja Koenzen.

Welche Pflege benötigen verschiedene Pflanzen im Garten und auf dem Balkon, um heiße Temperaturen zu überstehen? Tipps von Garten-Expertin Anja Koenzen.

28.05.2026 | 7:03 min

Hortensiensorten mit besonderen Eigenschaften

Für ganz schattige Plätze im Garten eignet sich die Samthortensie, die kleine Bäumchen bildet und vor allem wegen ihrer samtigen Blätter beliebt ist.

Und wer schattige Wände begrünen möchte, dem sei die Kletterhortensie ans Herz gelegt. Sie benötigt humosen, nährstoffreichen und gleichmäßigen Boden. Bei glatten Flächen benötigt die Kletterhortensie in den ersten Jahren meist eine Kletterhilfe, bis die Haftwurzeln greifen.

Anja Konezen im "Volle Kanne"-Artrium mit Moderator Florian Weiss.

Rosen sind echte Klassiker im Garten. Sie blühen üppiger, wenn Pflege und Begleiter stimmen. Welche Pflanzen harmonieren und wie Rosen gesund bleiben, erklärt Gartenexpertin Anja Koenzen.

18.06.2026 | 7:55 min

Hortensien überwintern und richtig zurückschneiden

Alle handelsüblichen Hortensien sind winterhart, müssen aber sehr unterschiedlich geschnitten werden. Bei Bauernhortensien belässt man die abgeblühten Dolden im Winter an der Pflanze. Das sieht nicht nur schön aus, es schützt auch die Knospen. Erst im Frühjahr werden die alten Dolden kurz über dem ersten dicken Knospenpaar darunter entfernt. Denn nur sie werden blühen. Allerdings setzen sich immer mehr Züchtungen durch, die schon am jungen Holz blühen und daher kräftiger zurückgeschnitten werden können.

Schneeballhortensien dagegen werden wie Rosen geschnitten, also im Frühjahr kräftig eingekürzt. Sie blühen nämlich grundsätzlich am jungen Trieb.

Elmar Mai ist Garten-Experte in der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".

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Rasen, ganz nah fotografiert, im Sonnenlicht

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Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 25.06.2026 ab 09:05 Uhr.
Themen
GartenpflegeGarten und BalkonPflanzen und Blumen

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