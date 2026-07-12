Wer nur mit Handgepäck in den Flieger steigt, kann viel Geld sparen. Egal ob Hartschale, Soft-Trolley oder Reiserucksack - so nutzen Sie den Platz im Handgepäck optimal aus.

So passt bei der Flugreise alles ins Handgepäck

Viele Urlauber reisen nur mit Handgepäck. Doch welches Gepäckstück eignet sich für welchen Zweck? Und wie lassen sich beim Packen Gewicht und Platz sparen, ohne auf wichtige Dinge zu verzichten? 24.06.2026 | 6:29 min

Reisen nur mit Handgepäck ist je nach Tarif meist günstig und spart Geld für Aufgabegepäck. Grundsätzlich ist dabei wichtig: Beachten Sie die Vorgaben der Airlines zu Maßen und Gewicht von Handgepäck, damit es am Flughafen keine teuren Nachzahlungen gibt.

Handgepäck-Regeln der Airlines zu Maßen und Gewicht

Die meisten Airlines erlauben ein oft kostenpflichtiges Handgepäckstück in der Größe von etwa 55 mal 40 mal 20 Zentimetern, beim Gewicht liegen die Grenzen häufig bei acht bis zehn Kilo. Die Vorgaben können sich je nach Airline unterscheiden. Reiseblogger Chris ist beruflich rund 150.000 Kilometer im Jahr mit verschiedenen Fluglinien unterwegs. Er rät, das Gepäck schon vorab zu messen und zu wiegen. So lassen sich Nachzahlungen am Gate vermeiden. Einfache Gepäckwaagen gibt es schon ab 15 Euro.

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Persönliche Gegenstände an Bord - das ist erlaubt

Neben dem größeren Handgepäckstück erlauben viele Airlines zusätzlich einen persönlichen Gegenstand - etwa eine Handtasche oder einen kleinen Rucksack. Er muss in der Regel unter den Sitz passen, eine Gewichtsbeschränkung gibt es nicht immer.

Vielflieger Chris sieht darin einen oft unterschätzten Vorteil: "Ich rate immer zu etwas schwereren Sachen, die vielleicht nicht mehr so ins Handgepäck reinpassen." Beispielsweise Laptops oder Bücher sind dort gut aufgehoben. So bleiben im eigentlichen Handgepäck mehr Platz und Gewicht frei.

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Welche Gepäckart ist am besten: Hartschale, Soft-Trolley oder Rucksack?

Ziel und Art der Reise bestimmen, welches Gepäckstück ideal ist. Ein Hartschalenkoffer schützt empfindliche Dinge gut, bringt aber mehr Eigengewicht mit. Ein Soft-Trolley ist leichter und lässt sich auf unebenen Wegen oft besser ziehen. Dafür kann sich das Material ausbeulen und der Koffer trotz richtiger Grundmaße zu voluminös werden. Ein Reiserucksack ist besonders flexibel. Er eignet sich gut für Städtetrips oder Reisen mit mehreren Unterkünften. Auch hier gilt: nicht zu vollstopfen. Beult der Rucksack aus, könnten die erlaubten Maße überschritten werden.

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So packen Sie Handgepäck platzsparend

Beim Packen zählt die Verteilung. Schwere Gegenstände gehören bei Koffern nach unten, damit das Gepäck beim Rollen stabil bleibt. Im Rucksack sollten schwere Teile nah am Rücken sitzen. Dicke Pullover, Jacken oder schwere Schuhe nehmen viel Platz weg. Wer mit wenig Gepäck reist, sollte die schwersten und sperrigsten Kleidungsstücke auf dem Flug tragen.

Reiseblogger Chris empfiehlt außerdem, kleine Hohlräume zu nutzen: Socken passen in Schuhe, ein Gürtel kann eingerollt ebenfalls dort Platz finden. Kabel sollten nicht lose im Gepäck liegen, sondern zusammengerollt werden.

Die Kleidung zu rollen statt zu falten, kann helfen, ist aber kein Wundermittel. Die Sachen werden dadurch manchmal etwas kompakter und knittern weniger. Entscheidend ist nicht die eine perfekte Technik, sondern dass Lücken gut genutzt werden. Bei längeren Reisen ist eine Unterkunft mit Waschmaschine sinnvoll, dann muss weniger Kleidung mit ins Handgepäck.

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Wie Packtaschen und Vakuumbeutel bei kleinem Gepäck helfen

Packtaschen schaffen Ordnung im Gepäckstück und helfen, die Kleidung vor Ort schneller zu finden. Wer die Garderobe in einzelne Beutel einteilt, muss auf Reisen nicht lange nach den letzten sauberen Socken suchen.

Platz im Gepäck kann mit Vakuumbeuteln gespart werden. Durch das Vakuumieren wird die Kleidung stärker zusammengedrückt. Allerdings kann das zum Überpacken verleiten: Denn das Gewicht bleibt gleich - auch, wenn es weniger Volumen hat. Am Ende zählt deshalb nicht nur der Platz im Gepäckstück, sondern auch das erlaubte Gesamtgewicht.

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