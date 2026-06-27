Markise, Sonnensegel oder Schirm: Wer den Balkon seiner Mietwohnung vor Sonne schützen will, stößt schnell an Grenzen. Doch es gibt auch Sonnenschutzlösungen ohne Bohren.

Welche mieterfreundlichen Lösungen schützen auf dem Balkon vor der Sonne? Klemmmarkise, Sonnenschirm und DIY-Segel im Check. Zudem: Ein Experte erklärt, was nach dem Mietrecht erlaubt ist. 26.06.2026 | 5:17 min

Damit der Balkon von Mietwohnungen im heißen Sommer nicht zur Hitzefalle wird, gibt es Sonnenschutzlösungen, die ganz ohne Bohren auskommen. Dabei müssen Mieter aber einige Regeln beachten.

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Worauf Mieter bei Sonnenschutz-Lösungen achten müssen

Für den Balkon stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, die sich vor allem in Aufwand, Flexibilität und Schutzwirkung unterscheiden, erklärt Sonnenschutz-Techniker Manfred Müller. Welcher Sonnenschutz passt, hängt oft von der Wohnsituation und den eigenen Ansprüchen ab. Außerdem weist Müller auf die sogenannte Verkehrssicherungspflicht hin.

Alles muss so befestigt sein, dass nichts herunterfallen kann und keine Gefahr für andere entsteht. „ Manfred Müller, Obermeister der Rollladen- und Sonnenschutzinnung Südbayern

Gerade bei Wind oder Sturm gilt es deshalb, den Sonnenschutz besser rechtzeitig abzubauen oder zu sichern.

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Was auf dem Balkon von Mietwohnungen erlaubt ist Laut Mieterschutzbund e. V. sind bohrfreie und rückbaubare Sonnenschutzlösungen oft eher unproblematisch. Sobald der Sonnenschutz jedoch die Fassade, den Fensterrahmen, den Balkonbereich oder das äußere Erscheinungsbild des Hauses verändert, sollte vorab geprüft werden, ob der Mietvertrag, die Hausordnung oder Vorgaben der Eigentümergemeinschaft beziehungsweise Verwaltung eine Zustimmung verlangen. Das gilt insbesondere für dauerhaft montierte oder von außen sichtbare Lösungen. Der Mieterschutzbund e. V. rät dazu, den Vermieter auch bei bohrfreien Varianten zu informieren. Außerdem gilt: In Dämmungen kann man in der Regel nicht klemmen oder bohren.

Vor- und Nachteile von Sonnenschirmen auf dem Balkon

Der klassische Sonnenschirm ist schnell aufgestellt und besonders flexibel. Er lässt sich je nach Sonnenstand verschieben und ist oft die günstigste Lösung. Allerdings bietet er meist nur punktuellen Schatten und ist bei stärkerem Wind weniger stabil - vor allem, wenn kein fest verankerter Standfuß genutzt wird.

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Klemmmarkise ohne Bohren - was erlaubt ist

Klemmmarkisen kommen ebenfalls ohne Bohren aus und gelten als vergleichsweise stabile Lösung. Sie werden zwischen Boden und Decke eingespannt und lassen sich meist flexibel ausfahren. Ihr Vorteil ist der gute Sonnenschutz und die feste Beschattung größerer Flächen.

Der Nachteil: Die Montage ist aufwendiger als bei einem Schirm, außerdem braucht es passende bauliche Voraussetzungen. Für die Spannung wird die Markise zwischen Balkonboden und -decke beziehungsweise einem vorhandenen Vorsprung eingespannt. Gibt es oben jedoch eine direkte Dämmung ohne tragfähigen Vorsprung, darf sie dort meist nicht geklemmt werden.

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Nutzen und Risiko von Sonnensegeln

Eine weitere beliebte Lösung ist das Sonnensegel. Es besteht aus einem robusten Stoff, der zwischen mehreren Befestigungspunkten gespannt wird - dadurch lässt sich eine größere Fläche gleichmäßig beschatten. Ohne Bohren kommen unter anderem freistehende Masten oder andere rückbaubare Systeme infrage. Vorteil ist die flexible Form und Optik, die sich gut an den Balkon anpassen lässt. Allerdings braucht es stabile Befestigungspunkte. Wichtig ist außerdem, das Segel straff zu spannen, damit es bei Wind nicht durchhängt oder flattert. Bei stärkerem Wind birgt das auch größere Risiken.

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Bei Sonnenschutz-Lösungen auf UV-Schutz achten

Beim Sonnenschutz auf dem Balkon geht es nicht nur um Schatten, sondern auch um den Schutz vor UV-Strahlung. Ein wichtiger Orientierungswert beim Kauf ist der sogenannte UPF-Wert. UPF steht für "Ultraviolet Protection Factor" und gibt an, wie gut ein Stoff UV-Strahlung abhält. Je höher der Wert, desto besser der Schutz. Sonnenschutz-Techniker Müller gibt eine grobe Orientierung: "Ein UPF von 20 bis 30 bietet bereits einen soliden Basisschutz. Für längere Aufenthalte in der Sonne empfehle ich jedoch Materialien mit UPF 50+." Diese blockieren ungefähr 98 Prozent der UV-Strahlung und gelten als besonders zuverlässig.

Neben dem UPF-Wert spielt auch das Material eine Rolle. Dicht gewebte Stoffe schützen in der Regel besser als dünne, luftige Textilien. Auch die Farbe kann einen Einfluss haben - dunklere Stoffe halten oft mehr UV-Strahlung ab, können sich aber stärker aufheizen.

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