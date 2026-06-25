Ausreißer mit Schadstoff-Rückständen:Medium-Mineralwasser im Öko-Test: Viele Marken mit Bestnoten
von Florence-Anne Kälble
Sommer, Sonne, Mineralwasser: 40 der 56 getesteten Medium-Mineralwässer werden von Öko-Test empfohlen. Kritisch sahen die Tester unter anderem PFAS- und Pestizidrückstände.
Die Temperaturen steigen und der heimische Trinkwasserverbrauch gleich mit. Medium-Mineralwasser gilt als eine der beliebtesten Wasservarianten, um den Durst zu löschen. Öko-Test hat sich deshalb für seine Juli-Ausgabe mit der halbspritzigen Mineralwasser-Variante befasst.
Der Test lieferte eine große Auswahl an Bestnoten: 40 der 56 getesteten Produkte schnitten mit "sehr gut" ab. Unter anderem war dies das Bio Kristall Medium für 1,45 Euro pro Liter und das K-Classic Natürliches Mineralwasser Medium für 19 Cent pro Liter.
Arsen im Wasser nachgewiesen
Nur eines der getesteten Produkte fiel im Test durch: Im Bad Harzburger Medium wies das Labor Arsen nach. Nach Angaben der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) kann anorganisches Arsen bereits in geringen Mengen gesundheitliche Risiken bergen. Die gemessene Konzentration lag laut Öko-Test zwar unterhalb eines akut bedenklichen Bereichs, schöpfte jedoch mehr als die Hälfte des zulässigen Höchstwerts aus.
Die Tester werteten das Mineralwasser deshalb um zwei Noten ab. Zusammen mit den Beanstandungen bei der ursprünglichen Reinheit führte dies im Gesamturteil zur Bewertung "mangelhaft".
"Ursprüngliche Reinheit" - Was bedeutet das?
Neben dem Versprechen auf die ursprüngliche Reinheit der Wässer überprüfte Öko-Test auch problematische Auslobungen.
Doch keine ursprüngliche Reinheit
Im Testergebnis "Ursprüngliche Reinheit" beanstandeten die Tester verschiedene Stoffe, die zwar nicht als unmittelbar gesundheitsschädlich gelten, aus ihrer Sicht jedoch nicht in ein natürliches Mineralwasser gehören. Denn Mineralwasser stammt aus tiefen, vor Verunreinigungen geschützten Wasservorkommen und muss laut gesetzlicher Definition von ursprünglicher Reinheit sein. Nach Einschätzung von Öko-Test erfüllen zwölf der untersuchten Mineralwässer dieses Qualitätsversprechen nicht uneingeschränkt.
Weniger erfreulich ist, dass mit dem Regenwasser auch Schadstoffe wie Pestizide oder PFAS sowie Süßstoffe in den Untergrund gelangen können, wo sie sich im Wasser anreichern und die Umwelt belasten.
Ewigkeitschemikalien nachgewiesen
Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) sind mittlerweile nahezu allgegenwärtig und werden wegen ihrer schlechten Abbaubarkeit auch Ewigkeitschemikalien genannt. Entsprechend fanden sich diese auch in zwei der getesteten Mineralwässer. In zwei Produkten wies das Labor erstmals nicht nur Spuren von Trifluoressigsäure (TFA), sondern auch weitere PFAS nach, unter anderem im mit Gesamtnote "sehr gut" bewerteten Carolinen Medium. Aufgrund der sehr geringen Mengen wertete Öko-Test die Funde jedoch nicht ab, führt sie aber bei den betroffenen Produkten auf.
In fast zwei Dritteln der untersuchten Mineralwässer fanden sich Spuren des PFAS-Abbauprodukts TFA. Bei sechs Produkten stuften die Tester die Werte als erhöht ein, da sie über dem seit Januar geltenden EU-Grenzwert für PFAS im Trinkwasser lagen. Da es bislang keine entsprechenden Grenzwerte für Mineralwasser gibt, orientierte sich Öko-Test an diesen Vorgaben.
Pestizidabbauprodukte und Süßstoffe im Mineralwasser
Darüber hinaus fand das Labor weitere, seitens Öko-Test als "erhöht" eingestufte Gehalte an Pestizidabbauprodukten. Hierbei handelt es sich um Überreste von Pestiziden, die beispielsweise durch den landwirtschaftlichen Einsatz von Spritzmitteln ins Grundwasser gelangen. Die Bewertung erfolgte angelehnt am Orientierungswert für Pestizide der geltenden Verwaltungsvorschrift für natürliches Mineralwasser. Im Wasser Magnus Medium wurden zwei Pestizidabbauprodukte gefunden, eines davon erhöht - Gesamtnote "ausreichend".
Weiterhin fanden sich in drei Produkten Süßstoffe, unter anderem im Förstina Sprudel Premium Medium, Gesamtnote "ausreichend". Diese könnten laut Öko-Test über menschliche Ausscheidungen ins Grundwasser und somit auch ins Trinkwasser gelangen.
So wurde getestet
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zu Öko-Test
Nahrungsergänzung mit Magnesium:Öko-Test: Magnesium-Präparate häufig überdosiert und unnötigvon Florence-Anne Kälblemit Video0:52
Brioche-Burgerbrötchen wenig überzeugend:Öko-Test: Brioche-Buns oft zu salzig und pestizidbelastetvon Florence-Anne Kälblemit Video0:48
Knäckebrot im Test:Öko-Test kritisiert Acrylamid und Pestizide in Knäckebrotvon Florence-Anne Kälblemit Video0:32
Instant-Porridge mit Früchten im Test:Öko-Test: Ein bekannter Instant-Porridge fällt durchvon Florence-Anne Kälblemit Video4:25
Weitere Ratgeber-Themen
Gärtnern an heißen Tagen:Garten-Tipps bei Hitze und Trockenheitvon Elmar Maimit Video7:03
Badeunfall vermeiden:Wie man Ertrinken erkennt und Menschen in Not richtig hilftvon Friederike Streibmit Video3:06
- FAQ
Arbeitsplatz, Schule und Wohnung:Hitzewelle: Das sind Ihre Rechtevon Jan Henrichmit Video2:51
So bleibt Brot länger frisch:Brot richtig lagern und länger genießenvon Alexandra Tietemit Video5:49