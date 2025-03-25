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Ozonschicht – Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Ozonschicht

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Die Ozonschicht ist eine Hülle aus dem Gas Ozon, welche die gesamte Erde umschließt. Sie dient als Schutzschild vor schädlichen Sonnenstrahlen und reguliert dabei die Temperatur und das Klima der Erde. Durch Treibhausgase dünnt die Ozonschicht aus, eine sehr starke Ausdünnung nennt man dabei Ozonloch. Solch ein Ozonloch lässt die schädlichen UV-B-Strahlen an die Erdoberfläche. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zur Ozonschicht.

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