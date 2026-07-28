Beeren richtig lagern und frisch halten:So bleiben Beeren länger frisch und knackig
von Alexandra Tiete
Werden Beeren richtig gelagert, kann der Genuss um einige Tage verlängert werden. Welche Verpackung am besten geeignet ist und wie sich Schimmel auf Beerenobst verhindern lässt.
Beerenfrüchte gehören zu den beliebtesten Sommersnacks. Doch so köstlich Himbeeren, Heidelbeeren und Co. auch sind - so anspruchsvoll sind sie auch in der Handhabung. Ökotrophologin Britta Schautz von der Verbraucherzentrale Berlin erklärt, wie Beeren lange frisch bleiben.
Warum Beeren schnell verderben
Der Grund für ihre kurze Haltbarkeit liegt in ihrer Struktur: Beeren besitzen eine hauchdünne Schutzhaut, bestehen bis zu 90 Prozent aus Wasser und "atmen" auch nach der Ernte intensiv weiter, so Schautz weiter. Dabei geben sie Feuchtigkeit ab - ideale Bedingungen für den gefürchteten Grauschimmel (Botrytis cinerea), dessen Sporen häufig schon auf dem Feld auf die Früchte gelangen.
Obwohl ihr Name es vermuten lässt, zählt die Erdbeere aus botanischer Sicht nicht zu den Beeren, sondern wird als sogenannte Sammelnussfrucht eingestuft. Das beliebte rote Fruchtfleisch ist biologisch gesehen lediglich eine Scheinfrucht, die durch die fleischige Verdickung des Blütenbodens entsteht. Die eigentlichen Früchte der Erdbeere sind die kleinen, gelb-grünen Körnchen auf der Oberfläche. Dabei handelt es sich um winzige Nüsse.
Beeren richtig einkaufen
Beim Einkauf stellt sich unabhängig von der Nachhaltigkeit eine wichtige Frage: Greift man besser zu Verpackungen aus Pappe oder Plastik? Verbraucherschützerin Schautz sieht bei beiden Vor- und Nachteile für die Früchte: "Die klassische Pappschale lässt Luft an die Früchte und schützt sie beim Transport gut vor Druckstellen." Allerdings könne sich das Material mit Feuchtigkeit vollsaugen, warnt Schautz. Dadurch entstehe ein idealer Nährboden, auf dem sich Keime und Schimmelsporen schnell vermehren könnten.
Plastikschalen hielten die Luftfeuchtigkeit dagegen länger stabil. "Das sorgt dafür, dass die Beeren prall bleiben", so Schautz. Ohne ausreichende Lüftungsschlitze entstehe jedoch schnell eine Art Treibhauseffekt, der Schimmel zusätzlich begünstige.
Was bei Schimmel auf Beeren zu tun ist
Eine einzige schimmelige Beere reicht aus, um die gesamte Packung zu gefährden. Schautz empfiehlt, die betroffene Frucht sofort zu entsorgen.
Auch Früchte, die bereits mit dem Saft einer matschigen oder schimmeligen Beere in Berührung gekommen sind, sollten ebenfalls aussortiert werden, betont Schautz. Schimmelsporen können bereits auf die Nachbarfrüchte übertragen worden sein, und der Schimmelpilz kann sich dort unter Umständen schon unsichtbar ausgebreitet haben.
Beeren richtig lagern
Mit der richtigen Aufbewahrung halten sich Beeren zu Hause deutlich länger. Laut Ökotrophologin Britta Schautz ist die wichtigste Regel: "Beeren erst unmittelbar vor dem Verzehr waschen."
Außerdem empfiehlt Schautz, die Aufbewahrung im Gemüsefach des Kühlschranks. Dazu sollte idealerweise ein flacher Teller mit zwei Lagen trockenem Küchenpapier ausgelegt werden. Darauf die ungewaschenen Beeren möglichst einzeln verteilen, "sodass sie sich nicht berühren".
Pestizide können Beeren belasten
Beeren schmecken nicht nur Menschen, sondern auch zahlreichen anderen Lebewesen, wie Vögeln, Schnecken oder Insekten. Deshalb gehören konventionell angebaute Beeren laut einer Untersuchung des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Stuttgart (CVUA) von 2024 zu den Obstsorten, auf denen besonders häufig Rückstände verschiedener Pflanzenschutzmittel nachgewiesen werden.
Die gesetzlichen Grenzwerte einzelner Wirkstoffe werden zwar nur selten überschritten. Kritisch diskutiert wird jedoch der sogenannte Cocktail-Effekt - also das gleichzeitige Vorkommen mehrerer Pflanzenschutzmittel auf einer einzigen Frucht.
Auch Ware aus der Europäischen Union (EU) sei deutlich weniger belastet als solche aus Nicht-EU-Ländern, ergänzt Schautz.
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