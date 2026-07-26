Sauerteigbrot selbst backen liegt im Trend, doch es gilt als Königsdisziplin. Mit etwas Geduld und den richtigen Handgriffen gelingt es auch Anfängern. Worauf es dabei ankommt.

Ob Pizza, Focaccia oder Brötchen - mit Sauerteig lässt sich vieles backen. Die Königsdisziplin bleibt für viele das Brot. Doch gerade das gelingt nicht immer. Ein Profi zeigt, was zu beachten ist. 07.07.2026 | 4:37 min

Knusprige Kruste, lockere Krume und ein aromatischer Geschmack: Selbstgemachtes Sauerteigbrot liegt nach wie vor im Trend. Auf Social Media wirkt es oft so, als gelinge das Backen eines perfekt aufgegangenen Brotes mühelos. Doch viele Hobbybäcker kennen auch die andere Seite: flache Laibe, kompakte Krume oder Brote, die eher an Backsteine erinnern.

Dabei braucht es für Sauerteig zunächst nur wenige Zutaten. Die Grundlage bildet ein sogenannter Starter aus Mehl und Wasser. Darin entwickeln sich Milchsäurebakterien und wilde Hefen, die später dafür sorgen, dass das Brot aufgeht und sein typisches Aroma erhält.

Sauerteigstarter ansetzen

Zutaten 50 Milliliter warmes Wasser (circa 35 Grad Celsius)

70 Gramm Dinkelvollkornmehl Zubereitung Das warme Wasser in ein sauberes Glas oder eine Schüssel geben. Das Dinkelvollkornmehl hinzufügen und gründlich verrühren. Das Gefäß luftdicht verschließen und bei Zimmertemperatur stehen lassen. Danach täglich Zehn Gramm des vorhandenen Starters in ein neues sauberes Glas geben. Mit Wasser auflösen, Dinkelvollkornmehl hinzufügen und gut vermischen. Wieder luftdicht verschließen und bei Zimmertemperatur reifen lassen. Den Vorgang wiederholen, bis der Sauerteig aktiv ist und sich in etwa verdoppelt hat.





Quelle: Marco Bassing Den Vorgang wiederholen, bis der Sauerteig aktiv ist und sich in etwa verdoppelt hat.Quelle: Marco Bassing

Der Starter entscheidet über den Erfolg

Bis ein Starter einsatzbereit ist, braucht es Geduld. Er reift mehrere Tage bei Zimmertemperatur. In dieser Zeit wird täglich ein kleiner Teil des Sauerteigs mit frischem Mehl und Wasser vermischt. Bäcker nennen das "füttern". Erst wenn genügend Mikroorganismen aktiv sind, eigne er sich zum Backen, erklärt Bäckermeister Niklas Tauberschmidt.

Einen fertigen Starter erkennt man daran, dass er sich in etwa verdoppelt hat, Blasen bildet und säuerlich fruchtig riecht. „ Niklas Tauberschmidt, Bäckermeister

Häufig werden beim Backen von Sauerteigbrot die Ruhezeiten unterschätzt. Während der Zubereitung muss der Teig nämlich immer wieder ruhen. Dabei entwickeln die Mikroorganismen Aroma und lockern den Teig.

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Auch die Technik ist entscheidend: Es wird nicht geknetet, sondern gedehnt und gefaltet. Dabei wird der Teig jeweils an einem Ende hochgezogen und auf die gegenüberliegende Seite gefaltet.

Beim Dehnen und Falten geht es darum, das Gluten-Gerüst zu stärken. „ Niklas Tauberschmidt, Bäckermeister

Viele Anfänger versuchen außerdem, den klebrigen Teig mit zusätzlichem Mehl zu bändigen. Das kann dazu führen, dass das Brot später trocken wird. Besser ist es, die Hände leicht anzufeuchten.

Rezept für ein Weizen-Sauerteigbrot

Zutaten 90 Gramm reifer Sauerteig

330 Milliliter warmes Wasser (circa 35 Grad Celsius)

460 Gramm Weizenmehl Type 550

12 Gramm Salz Teigherstellung Den reifen Sauerteig im warmen Wasser auflösen. Das Weizenmehl hinzufügen und alles zu einem homogenen Teig kneten. Den Teig abdecken und 30 Minuten bei Zimmertemperatur ruhen lassen. Dehnen und Falten Den Teig einmal dehnen und falten und 30 Minuten abgedeckt ruhen lassen. Den Teig ein zweites Mal dehnen und falten und 30 Minuten ruhen lassen. Das Salz gleichmäßig in den Teig einkneten und 30 Minuten ruhen lassen. Bestenfalls den Teig ein weiteres Mal dehnen und falten und anschließend nochmals 30 Minuten ruhen lassen. Brot formen und gehen lassen Den Teig vorsichtig auf die bemehlte Arbeitsfläche stürzen. Die Teigränder von außen zur Mitte ziehen und dann auf den Schluss rollen. Mit den Händen vorsichtig zu einem runden Laib formen. Den Teigling mit der glatten Seite nach unten in einen bemehlten Gärkorb legen.

Stückgare und kalte Gare

Den Teig abgedeckt bei Zimmertemperatur circa eine Stunde aufgehen lassen. Anschließend über Nacht im Kühlschrank kaltstellen. Stückgare und kalte Gare Backen Backofen und gusseisernen Topf auf 240 Grad Celsius Ober-/Unterhitze vorheizen. Den Teigling vorsichtig auf ein Stück Backpapier stürzen. Die Oberfläche leicht bemehlen. Das Brot mitsamt Backpapier in den heißen Topf setzen. Mit einem scharfen Messer ein Kreuz in die Oberfläche einschneiden. Den Deckel aufsetzen und 20 Minuten backen. Anschließend den Deckel entfernen und weitere 30 Minuten bei 200 Grad Celsius backen.

Garprobe:

Nach dem Backen auf die Unterseite des Brotes klopfen: Klingt das Brot hohl, ist es fertig gebacken. Anschließend vollständig auf einem Gitter auskühlen lassen.



Quelle: Marco Bassing Garprobe:Nach dem Backen auf die Unterseite des Brotes klopfen: Klingt das Brot hohl, ist es fertig gebacken. Anschließend vollständig auf einem Gitter auskühlen lassen.Quelle: Marco Bassing

Wann ist der Teig bereit zum Backen?

Nach mehreren Ruhephasen wird der Teig geformt und kommt in einen Gärkorb. Dort geht er weiter auf. Ob der richtige Zeitpunkt zum Backen erreicht ist, lässt sich mit der sogenannten Fingerdruckprobe testen.

Dazu wird der Teig leicht eingedrückt. Springt die Delle sofort zurück, braucht er noch Zeit. Bleibt sie dauerhaft bestehen, war die Gare zu lang. Ideal ist es, wenn sich der Eindruck langsam zurückbildet.

Anschließend ruht der Teig meist mehrere Stunden oder bestenfalls über Nacht im Kühlschrank. Vor dem Backen wird er eingeschnitten. So kann kontrolliert werden, an welcher Stelle das Brot später aufreißt und eine schöne Kruste entsteht.

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Die drei häufigsten Fehler beim Sauerteigbrot

Der Starter ist noch nicht aktiv genug: Ein reifer Starter sollte deutlich an Volumen zugenommen haben, Blasen bilden und angenehm säuerlich riechen. Ist er noch zu schwach, geht das Brot später oft nicht richtig auf.

Die Ruhezeiten werden verkürzt: Sauerteig braucht Zeit. Während der Ruhephasen entwickeln sich Aroma, Säure und die spätere Brotstruktur. Wer zu früh weitermacht, riskiert ein kompaktes Ergebnis.

Der Teig wird nicht ausreichend gefaltet: Beim sogenannten Dehnen und Falten entsteht ein stabiles Glutengerüst. Es sorgt dafür, dass das Brot später locker wird und eine schöne Krume entwickelt.

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Geht es auch ohne spezielles Backzubehör?

Wer zum ersten Mal Sauerteigbrot backt, braucht nicht zwingend professionelles Zubehör. Ein Gärkorb lässt sich durch eine Schüssel ersetzen, die mit einem bemehlten Geschirrtuch ausgelegt wird. Auch ein spezieller Brottopf ist nicht zwingend notwendig. Alternativ eignet sich zum Beispiel ein Bräter.

Wichtiger als teures Zubehör sind ausreichend Zeit und Geduld. Denn gerade beim Sauerteig gilt: Nicht jedes Brot wird perfekt. Mit etwas Übung lassen sich die Ergebnisse aber schnell verbessern.

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