Welt-Pommes-Tag:Das Geheimnis hinter den belgischen Fritten
von Sophie Burkhart, Brüssel
Weltweit gehören Pommes zu den beliebtesten Snacks. Doch die Belgier haben die Zubereitung der Fritten perfektioniert. Was macht sie so besonders?
Sie sind fettig, salzig und sündhaft lecker: Pommes frites. Häufig werden sie als Beilage in Fast-Food-Restaurants serviert, doch in Belgien gelten Pommes als eigenständige Mahlzeit und als Nationalgericht. Denn die Belgier widmen den frittierten Kartoffelstäbchen besonders viel Aufmerksamkeit.
Die belgische Frittenbudenkultur zählt seit 2017 sogar zum nationalen immateriellen Kulturerbe. Jedes Jahr pilgern zahlreiche Touristen ins Land, auf der Suche nach der perfekten Portion Pommes.
Maison Antoine: Hier bestellte schon Angela Merkel eine Tüte Pommes
Eine der berühmtesten Frittenbuden Belgiens befindet sich mitten im Europaviertel Brüssels, am Place Jourdan: Maison Antoine, eine Institution seit über 70 Jahren. Hier holte sich schon die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel während eines EU-Gipfels 2016 eine Tüte Fritten. Angeblich mit der etwas pikanteren Sauce Andalouse dazu.
David und Florian, zwei Touristen aus Deutschland, haben zu ihren Fritten Cocktailsauce und Curryketchup bestellt. Maison Antoine kennen sie schon von früheren Ausflügen nach Brüssel, ein Besuch dort ist für sie Pflicht. "Pommes gehören für mich einfach zum Sommer dazu", sagt David.
Pommes sind manchmal Soul Food
Pommes essen, das sei ein besonderes Lebensgefühl.
Pommes frites als Soul Food, das liegt vor allem an der Kombination aus Fett und Kohlenhydraten.
Auch Student Felix aus Paris liebt diese Formel, hat aber auch manchmal ein schlechtes Gewissen beim Frittenfuttern. "Für meine Gesundheit ist das sicherlich nicht gerade gut", sagt er.
Allzu häufig sollte man Pommes tatsächlich nicht verzehren, denn wer drei Portionen Pommes pro Woche isst, hat ein rund 20 Prozent höheres Risiko, an Typ-2-Diabetes zu erkranken.
Geklaute Pommes schmecken am besten
Bei einem Ausflug nach Belgien gehörten Pommes aber einfach dazu, sagt Pim aus Amsterdam. Normalerweise achte er sehr auf seine Ernährung, aber im Urlaub wolle er sich darüber keine Gedanken machen.
Er ist mit seiner Familie für ein Wochenende nach Brüssel gekommen, um den 66. Geburtstag seiner Mutter zu feiern. Die angelt sich derweil genüsslich eine Pommes aus der Nachbartüte. Von anderen stibitzt schmecken Pommes sowieso am besten, wie sogar eine Studie belegt.
Einer ihrer ersten Stopps für das Festwochenende liegt am Place Eugène Flagey bei Frit'Flagey.
Vor allem die Saucenauswahl begeistert Pim. Bei Frit'Flagey gibt es gut 20 zur Auswahl, von den Klassikern Mayonnaise und Ketchup bis hin zur feurigen Pili-Pili-Sauce.
Die perfekten Fritten: Zweimal frittiert in Rinderfett
Bei Frit'Flagey verrät Betreiber Kamel hinter dem Tresen das Geheimnis der belgischen Pommes frites. "Das fängt schon bei der Kartoffelsorte an. Wir verwenden Bintje", erklärt er. Eine mehligkochende Sorte und der absolute Klassiker in Belgien.
Das mache die Pommes frites so kross.
Pommes als Ersatz für Fisch
Kein Wunder, dass die Belgier so versiert sind, wenn es um Pommes geht. Denn der Geschichte nach wurden Pommes frites im 17. Jahrhundert in Belgien erfunden, in der Region Namur, rund um den Fluss Maas. Eigentlich wurde hier Fisch frittiert, doch wenn der knapp wurde, griffen die Fischer in Namur zu Kartoffeln, schnitten sie in Fischform und frittierten sie anschließend. Pommes entstanden also angeblich aus der Not heraus.
Heute werden die Fritten als Gericht auf die Hand gereicht oder aber auch zu Miesmuscheln, besser bekannt als Moules-frites. Pommes und Belgien gehören einfach zusammen, egal in welcher Kombi.
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