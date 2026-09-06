Dürre und Hitze: Beim Waldspaziergang droht Gefahr oft von oben

Der Sommer war sehr heiß und trocken. Brände und Wassermangel haben dem Wald zugesetzt. Trockenes und abgestorbenes Holz kann ein Gefahr für Spaziergänger sein.

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Mit dem Blick nicht nur nach unten, sondern auch nach oben: Damit der Waldspaziergang im Herbst sicherer wird, gibt es ein paar Regeln zu beachten, besonders nach dem heißen Sommer. Christoph von Eisenhart Rothe vom Landesverband Hessen der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald erklärt:

Der Zustand der Wälder ist nach der Dürre dieses Extremsommers schlecht. „ Christoph von Eisenhart Rothe, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

Expertenwarnung: Waldspaziergang nie ganz ohne Gefahren

"Dieser Sommer hat noch mal alles getoppt, was wir in den Dürrejahren 2018 bis 2023 bisher erlebt haben", so von Eisenhart Rothe. Nicht nur ältere Bäume haben seinen Angaben nach gelitten, auch jüngere. Man habe "sehr viele jüngere Bäume verloren".

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Welche Auswirkungen hat das auf die Sicherheit von Spaziergängerinnen und Spaziergängern? "Der Wald ist ja nie hundertprozentig ohne Gefahren, wie auch das übliche Lebensrisiko", sagt von Eisenhart Rothe. Man könne in eine Bodenkuhle treten oder es könne eben auch ein starker Ast runterstürzen.

Wegen Astbruch: Im Forst den Blick nach oben richten

"Unsere heimischen Waldbaumarten neigen eigentlich nicht zu den typischen spontanen Astbrüchen, wie man es in Parkanlagen von Pappeln kennt", erklärt der Forstwissenschaftler.

Die Gefahr, von einem Ast getroffen zu werden, könne man minimieren, indem man etwa auf den Wegen bleibe und nicht querfeldein laufe.

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Es empfiehlt sich, im Wald nicht nur zu gucken, wo man hintritt, sondern auch nach oben zu schauen. „ Christoph von Eisenhart Rothe, Landesgeschäftsführer SDW Hessen e.V.

"Bäume, die schräg stehen oder wo ein Ast angebrochen ist, da sollte man einen kleinen Bogen machen."

Zu wenig Regen: Waldbrandgefahr noch nicht vorbei

Wer den Wald besuche, solle sich immer als Gast verstehen, sagte er. "Man ist da in einem Naturraum, in dem es viele andere Lebewesen gibt, die man stören kann. Eine gewisse Ruhe ist gut, nicht herumschreien, nichts abknicken und ausreißen."

Es gebe aber natürlich das Recht, Pilze zu sammeln. Und noch etwas sei ihm wichtig, sagte von Eisenhart Rothe: "Wir sind aus der Waldbrandsaison noch nicht wirklich raus. Wenn es mal zwei, drei Wochen nicht regnet, sind wir schnell wieder drin."

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Waldumbau erforderlich: Edelkastanie statt Eiche

Er appelliert daher: "Keine Feuer machen, nicht rauchen - wie man es auch in einer fremden Wohnung nicht machen würde." Denn der Zustand der Wälder wird absehbar nicht besser.

Der Klimawandel setzt dem Wald sehr zu. „ Christoph von Eisenhart Rothe, Forstwissenschaftler

"Ich glaube, wir müssen uns mit dem Gedanken anfreunden, dass es den Wald, wie wir ihn kennen, den gesunden und hohen Wald, den wird es nicht mehr so oft geben", erklärt er.

"Unsere bisher heimischen Baumarten, etwa Buche und Eiche, werden nicht mehr die allererste Rolle spielen." Wichtiger würden Arten wie die Edelkastanie und die Elsbeere, "die mit dem trockeneren und heißeren Klima besser zurechtkommen".

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Quelle: dpa