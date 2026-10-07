Verbraucherrechte beim Einkauf:Rückgabe von Produkten: Was gilt in Supermarkt und Drogerie?
von Luisa Luckhaupt
Ob Fehlkauf, verdorbene Ware oder geöffnete Verpackung: Für Rückgabe und Umtausch gelten unterschiedliche Regeln. Wann können Kunden im stationären Handel ihr Geld zurückverlangen?
Zu Hause sieht der Einkauf plötzlich ganz anders aus: Die Beeren sind verschimmelt, die Verpackung beschädigt oder das Produkt hält nicht, was es verspricht. Was können Kunden in solchen Fällen tun? Und welche Regeln gelten, wenn der Artikel einwandfrei ist, aber doch nicht gefällt? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.
Kann man einen Fehlkauf zurückgeben?
Wer eine Ware im stationären Einzelhandel kauft und es sich später anders überlegt, hat grundsätzlich kein gesetzliches Recht auf Rückgabe oder Umtausch. Denn anders als beim Onlinekauf gibt es im Laden kein 14-tägiges Widerrufsrecht.
Viele Händler nehmen Ware dennoch freiwillig zurück, aus Kulanz, so Juristin Andrea Steinbach von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.
Für die freiwillige Rücknahme dürfen Händler Bedingungen festlegen, etwa die Rückgabe der Ware in der Originalverpackung oder das Vorlegen des Kassenbons.
Anders sieht es aus, wenn die Ware einen Mangel hat: Bei einem Sachmangel greifen die gesetzlichen Rechte und damit die Gewährleistung.
Gewährleistung, Widerruf und Garantie: Das sind die Unterschiede
Wann bekommt man bei einer Rückgabe sein Geld zurück?
Kunden können bei einem mangelhaften Produkt Reparatur oder Ersatz verlangen. Wichtig sei es außerdem, den Beweis vorzulegen, so Andrea Steinbach.
Ist der Ersatz oder eine Reparatur nicht möglich, kommen weitere Rechte in Frage, etwa eine Minderung des Kaufpreises. Bei erheblichen Mängeln können Käufer den Kaufpreis zurückerstattet bekommen. Bei einem verdorbenen Lebensmittel, das bereits beim Kauf mangelhaft war, muss man sich nicht mit einem Gutschein zufriedengeben.
Was passiert, wenn die Verpackung schon geöffnet wurde?
Es empfiehlt sich, den Kassenzettel sorgfältig aufzubewahren, so lange bis man sich von der einwandfreien Qualität der Ware überzeugt hat. Sollte sich ein berechtigter Mangel, beispielsweise Schimmel auf einem Lebensmittel, erst nach dem Öffnen der Verpackung zeigen, bleibt das gesetzliche Gewährleistungsrecht trotz geöffneter Verpackung in vollem Umfang bestehen.
Man sollte dann das Produkt direkt beim Händler reklamieren, indem man die Ware samt Verpackung und einem Kaufnachweis vorlegt. Ein originaler Kassenzettel ist dafür rechtlich nicht zwingend erforderlich, da er lediglich als Beweis dient. Ist er nicht mehr vorhanden und wurde der Artikel mit Karte gezahlt, kann man den Kauf durch einen Kontoauszug oder eine Kreditkartenabrechnung belegen.
Was mit zurückgegebenen Artikeln passiert, hängt vom Grund der Rückgabe und vom Zustand der Ware ab. Einwandfreie, unbenutzte Produkte können Händler unter Umständen wieder verkaufen. Geöffnete oder gebrauchte Waren müssen je nach Produkt geprüft, aufbereitet, rabattiert oder ausgesondert werden. Bei Lebensmitteln oder hygienisch sensiblen Produkten kommt ein Weiterverkauf normalerweise nicht infrage. Die Ware muss entsorgt werden. Eine allgemeine Pflicht, zurückgegebene Ware in jedem Fall zu vernichten, gibt es nicht.
Kann man Kosmetik oder Hygieneartikel zurückgeben, wenn man sie nicht verträgt?
Ist die Ware korrekt gekennzeichnet und mangelfrei, besteht im Laden grundsätzlich kein Rückgaberecht, wenn der Käufer sie nicht verträgt, etwa weil er allergisch reagiert.
Anders kann es sein, wenn das Produkt tatsächlich fehlerhaft ist, etwa weil Inhaltsstoffe falsch angegeben wurden, so Andrea Steinbach. In dem Fall sei der Händler verpflichtet, die Ware zurückzunehmen.
Was tun, wenn ein Händler die berechtigte Reklamation ablehnt?
Sollte sich ein Händler weigern, eine Ware mit Sachmangel zurückzunehmen, ist es wichtig, seine gesetzlichen Ansprüche schriftlich geltend machen. Sinnvoll ist es, eine angemessene Frist für die Nacherfüllung, das bedeutet Reparatur oder Ersatz, zu setzen und Kauf sowie Mangel zu dokumentieren.
Wird die Reklamation weiter abgelehnt, können Verbraucher eine Beratungsstelle wie die Verbraucherzentrale einschalten oder rechtliche Hilfe suchen. Wichtig ist, Unterlagen wie den Kaufbeleg, Fotos vom Zeitpunkt der Erkennung des Mangels, Nachrichten mit dem Händler und gegebenenfalls die beanstandete Ware aufzubewahren.
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