Ob Fehlkauf, verdorbene Ware oder geöffnete Verpackung: Für Rückgabe und Umtausch gelten unterschiedliche Regeln. Wann können Kunden im stationären Handel ihr Geld zurückverlangen?

Rückgabe von Produkten: Was gilt in Supermarkt und Drogerie?

Wann muss ein Händler eine Ware zurücknehmen? Diese Regeln gelten für Rückgabe, Umtausch und Reklamation. 25.09.2026 | 4:38 min

Zu Hause sieht der Einkauf plötzlich ganz anders aus: Die Beeren sind verschimmelt, die Verpackung beschädigt oder das Produkt hält nicht, was es verspricht. Was können Kunden in solchen Fällen tun? Und welche Regeln gelten, wenn der Artikel einwandfrei ist, aber doch nicht gefällt? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Kann man einen Fehlkauf zurückgeben?

Wer eine Ware im stationären Einzelhandel kauft und es sich später anders überlegt, hat grundsätzlich kein gesetzliches Recht auf Rückgabe oder Umtausch. Denn anders als beim Onlinekauf gibt es im Laden kein 14-tägiges Widerrufsrecht.

Viele Händler nehmen Ware dennoch freiwillig zurück, aus Kulanz, so Juristin Andrea Steinbach von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.

Ein Markt kommt besser bei Verbrauchern an, wenn er Kulanz zeigt und Dinge zurücknimmt, obwohl kein Recht darauf besteht. „ Andrea Steinbach, Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Für die freiwillige Rücknahme dürfen Händler Bedingungen festlegen, etwa die Rückgabe der Ware in der Originalverpackung oder das Vorlegen des Kassenbons.

Die Verwendung des EU-Gewährleistungslabels ist ab dem 27. September 2026 für Verkäufer verpflichtend. Gewährt der Hersteller zusätzlich eine Haltbarkeitsgarantie, ist auch das GARAN-Label anzubringen. 24.09.2026 | 0:46 min

Anders sieht es aus, wenn die Ware einen Mangel hat: Bei einem Sachmangel greifen die gesetzlichen Rechte und damit die Gewährleistung.

Gewährleistung, Widerruf und Garantie: Das sind die Unterschiede

Gewährleistung Die Gewährleistung ist gesetzlich geregelt und verpflichtet den Verkäufer, für Sachmängel einzustehen, die bereits bei der Übergabe der Ware vorhanden waren. Verbraucher können zunächst grundsätzlich eine Reparatur oder Ersatz verlangen. Die gesetzliche Frist für Mängelansprüche beträgt in der Regel zwei Jahre. Bei neuer Ware gilt zudem in den ersten zwölf Monaten eine Beweiserleichterung: Zeigt sich in dieser Zeit ein Mangel, wird grundsätzlich vermutet, dass er schon bei der Übergabe vorhanden war, sofern die Art der Ware oder des Mangels nicht dagegenspricht. Widerruf Das gesetzliche Widerrufsrecht gilt vor allem bei Verträgen, die online, telefonisch oder außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen werden. Verbraucher können einen solchen Vertrag in der Regel innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen widerrufen. Wer dagegen im Geschäft vor Ort einkauft, kann einen einwandfreien Artikel nicht allein deshalb zurückgeben, weil er ihn nicht mehr möchte. Garantie Eine Garantie ist eine freiwillige zusätzliche Leistung. Der Garantiegeber legt selbst fest, wie lange die Garantie gilt und welche Fälle sie umfasst. Die Garantie besteht neben den gesetzlichen Gewährleistungsrechten und ersetzt diese nicht.

Online einkaufen geht schnell, der Widerruf oft nicht. Das soll sich ändern. Seit dem 19. Juni 2026 ist ein sogenannter Widerrufsbutton Pflicht, der Rückgaben deutlich erleichtert. 18.06.2026 | 0:32 min

Wann bekommt man bei einer Rückgabe sein Geld zurück?

Kunden können bei einem mangelhaften Produkt Reparatur oder Ersatz verlangen. Wichtig sei es außerdem, den Beweis vorzulegen, so Andrea Steinbach.

Wenn ein Mangel zu Hause auffällt, würde ich die Ware einpacken und dem Händler als Beweisstück vorlegen. „ Andrea Steinbach, Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Ist der Ersatz oder eine Reparatur nicht möglich, kommen weitere Rechte in Frage, etwa eine Minderung des Kaufpreises. Bei erheblichen Mängeln können Käufer den Kaufpreis zurückerstattet bekommen. Bei einem verdorbenen Lebensmittel, das bereits beim Kauf mangelhaft war, muss man sich nicht mit einem Gutschein zufriedengeben.

Karolina Wojtal vom Europäischen Verbraucherzentrum erklärt, was hinter dem neuen Gewährleistungslabel und dem neuen GARAN‑Label für freiwillige Garantie steckt und worauf Verbraucher achten sollten. 24.09.2026 | 7:07 min

Was passiert, wenn die Verpackung schon geöffnet wurde?

Es empfiehlt sich, den Kassenzettel sorgfältig aufzubewahren, so lange bis man sich von der einwandfreien Qualität der Ware überzeugt hat. Sollte sich ein berechtigter Mangel, beispielsweise Schimmel auf einem Lebensmittel, erst nach dem Öffnen der Verpackung zeigen, bleibt das gesetzliche Gewährleistungsrecht trotz geöffneter Verpackung in vollem Umfang bestehen.

Man sollte dann das Produkt direkt beim Händler reklamieren, indem man die Ware samt Verpackung und einem Kaufnachweis vorlegt. Ein originaler Kassenzettel ist dafür rechtlich nicht zwingend erforderlich, da er lediglich als Beweis dient. Ist er nicht mehr vorhanden und wurde der Artikel mit Karte gezahlt, kann man den Kauf durch einen Kontoauszug oder eine Kreditkartenabrechnung belegen.

Was geschieht mit zurückgegebener Ware? Was mit zurückgegebenen Artikeln passiert, hängt vom Grund der Rückgabe und vom Zustand der Ware ab. Einwandfreie, unbenutzte Produkte können Händler unter Umständen wieder verkaufen. Geöffnete oder gebrauchte Waren müssen je nach Produkt geprüft, aufbereitet, rabattiert oder ausgesondert werden. Bei Lebensmitteln oder hygienisch sensiblen Produkten kommt ein Weiterverkauf normalerweise nicht infrage. Die Ware muss entsorgt werden. Eine allgemeine Pflicht, zurückgegebene Ware in jedem Fall zu vernichten, gibt es nicht.

Sie stehen an Bahnhöfen, in Einkaufszentren und an Straßenecken: Automaten, die für zehn bis 20 Euro angeblich ungeöffnete Retouren verkaufen, sogenannte Mystery-Boxen. 15.10.2025 | 28:52 min

Kann man Kosmetik oder Hygieneartikel zurückgeben, wenn man sie nicht verträgt?

Ist die Ware korrekt gekennzeichnet und mangelfrei, besteht im Laden grundsätzlich kein Rückgaberecht, wenn der Käufer sie nicht verträgt, etwa weil er allergisch reagiert.

Eine individuelle Hautreaktion ist nicht unbedingt ein Sachmangel. „ Andrea Steinbach, Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Anders kann es sein, wenn das Produkt tatsächlich fehlerhaft ist, etwa weil Inhaltsstoffe falsch angegeben wurden, so Andrea Steinbach. In dem Fall sei der Händler verpflichtet, die Ware zurückzunehmen.

Lange, dichte Wimpern versprechen viele Seren. Doch einige enthalten umstrittene Wirkstoffe, die Augen und Haut verändern können. Wie riskant sind sie wirklich und welche Alternativen gibt es? 03.08.2026 | 4:24 min

Was tun, wenn ein Händler die berechtigte Reklamation ablehnt?

Sollte sich ein Händler weigern, eine Ware mit Sachmangel zurückzunehmen, ist es wichtig, seine gesetzlichen Ansprüche schriftlich geltend machen. Sinnvoll ist es, eine angemessene Frist für die Nacherfüllung, das bedeutet Reparatur oder Ersatz, zu setzen und Kauf sowie Mangel zu dokumentieren.

Wird die Reklamation weiter abgelehnt, können Verbraucher eine Beratungsstelle wie die Verbraucherzentrale einschalten oder rechtliche Hilfe suchen. Wichtig ist, Unterlagen wie den Kaufbeleg, Fotos vom Zeitpunkt der Erkennung des Mangels, Nachrichten mit dem Händler und gegebenenfalls die beanstandete Ware aufzubewahren.

Möglicher Lenk-Defekt : Rückruf bei VW, Audi und Seat: Was Halter wissen sollten Nach dem Rückruf von VW, Audi und Seat stellen sich für betroffene Autobesitzer einige Fragen - etwa, ob sie weiterfahren können. Hier die wichtigsten Infos im Überblick. mit Video 0:31 FAQ

Hinweis Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.