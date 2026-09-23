Digitaler Kassenbon ab 2028: Kabinett billigt Gesetzentwurf

Papierbelege sollen wegfallen:Regierung beschließt digitalen Kassenbon ab 2028
Ab 2028 sollen Papierbelege durch digitale Alternativen ersetzt werden. Für viele Unternehmen wird zudem eine elektronische Kasse Pflicht - offene Ladenkassen sollen wegfallen.
Die Bundesregierung will die Bonpflicht abschaffen und mehr elektronische Kassen vorschreiben. Das Kabinett billigte dazu am Mittwoch einen Gesetzentwurf des Finanzministeriums, wie dieses in Berlin mitteilte. Papierbelege sollen ab 2028 durch digitale Alternativen ersetzt werden. "Das bedeutet für alle weniger Bürokratie - sowohl für Bürgerinnen und Bürger als auch für Unternehmen", sagte Finanzminister und SPD-Chef Lars Klingbeil. Mit digitalen Kassen würden alle Umsätze erfasst.
Mit den Maßnahmen werden Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag von Union und SPD umgesetzt, außerdem Pläne aus dem Aktionsplan zur Bekämpfung von Steuer- und Finanzkriminalität. Moderne Kassensysteme sind im Handel bereits weit verbreitet. Es gibt jedoch noch etwa 115.000 sogenannte offene Ladenkassen. Deren Umsätze sind laut Finanzministerium missbrauchsanfällig, weil es keine oder nur handschriftliche Aufzeichnungen gibt.
Gesetz sieht auch Ausnahmen vor
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass offene Ladenkassen für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 100.000 Euro ab 2028 durch elektronische Systeme ersetzt werden müssen. Ausgenommen davon sind Steuerpflichtige, die im Jahr Barumsätze im Wert von unter 12.000 Euro haben.
Weitere Ausnahmen sollen nach der Verabschiedung des Gesetzes durch eine Verordnung geregelt werden. Denkbar sei dies beispielsweise in der Landwirtschaft, so das Finanzministerium.
Bitcom: "Belege lassen sich leichter speichern"
Der Digitalverband Bitkom betonte, für Verbraucher bedeute das Gesetz weniger Papier. "Belege lassen sich leichter speichern und wiederfinden." Für viele Unternehmen bringe die Umstellung zunächst aber einen Aufwand mit sich.
Statt eines Flickenteppichs brauche es einheitliche technische Vorgaben, damit die Systeme nahtlos zusammenarbeiteten. In einer Bitkom-Umfrage hatten sich zuletzt 84 Prozent der Befragten dafür ausgesprochen, dass alle Geschäfte gesetzlich dazu verpflichtet werden sollten, neben Bargeld mindestens eine elektronische Bezahlmöglichkeit anzubieten.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zu Bonpflicht und Bürokratieabbau
Klingbeil plant neue Regel ab 2028:Der Kassenbon soll digital werdenvon Dominik Rzepkamit Video0:27
Neue Regierung plant Abschaffung:Ende der Bonpflicht: Sinnvoll oder nicht?
Weniger Regeln, mehr Realität:Wie können wir wirklich Bürokratie abbauen?von Jan Schneidermit Video8:58
Reformpaket der Regierung:Geplanter Bürokratieabbau: Trendwende oder nur Kosmetik?von Frank Bethmannmit Video4:17