Klingbeil plant neue Regel ab 2028:Der Kassenbon soll digital werden
von Dominik Rzepka
"Wollen Sie den Bon?" Viele Kunden verzichten auf den Papierbeleg an der Kasse, ausgedruckt wird er trotzdem. Ab 2028 soll der Bon digital werden, so die Pläne der Koalition.
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will den digitalen Kassenbon ab 2028 zum Standard machen. Kunden sollen einen Papierbeleg dann nur noch auf Nachfrage bekommen. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, der ZDFheute vorliegt.
Klingbeils Ministerium hat ihn am Freitag per Mail an Verbände und Interessenvertretungen verschickt und sie aufgefordert, bis zum 13. August eine Stellungnahme abzugeben. In dem Schreiben heißt es:
Kassenzettel auf Papier sollen die Ausnahme sein. Künftig sollen Bons elektronisch ausgegeben werden, zum Beispiel per Mail oder als QR-Code.
Kritik aus dem Handel
CDU, CSU und SPD hatten sich eigentlich darauf verständigt, die Bonpflicht vollständig abzuschaffen. Der Handelsverband Deutschland (HDE), das Bäckerhandwerk und der Hotel- und Gaststättenverband kritisieren deswegen Klingbeils Pläne. Ralph Brügelmann vom HDE sagt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland:
Um auf digitale Belege umzustellen, müssten viele Händler erhebliche Investitionen tätigen, so Brügelmann. Das sei im derzeitigen wirtschaftlichen Umfeld nicht verantwortbar. Das Bäckerhandwerk teilt mit, dass die Umstellung insbesondere für kleinere Betriebe mit älteren Kassensystemen eine Herausforderung sein könne.
Keine offenen Ladenkassen mehr
Händler werden außerdem verpflichtet, ab einem Umsatz von 100.000 elektronische Kassen zu verwenden. In dem Entwurf heißt es, oft würden noch "sogenannte offene Ladenkassen eingesetzt". Das seien Kassen ohne elektronische Aufzeichnungssysteme.
Gerade dort, wo oft bar gezahlt werde, würden Umsätze oft nicht in voller Höhe erklärt. Die Pflicht, elektronische Kassen zu verwenden, soll demnach Steuerhinterziehung bekämpfen, heißt es im Gesetzentwurf aus dem Finanzministerium:
Neue Regierung plant Abschaffung:Ende der Bonpflicht: Sinnvoll oder nicht?
Nachrichten | heute - in Deutschland:Aktionsplan gegen Steuerbetrugvon Dorte FerberVideo1:32
Verbraucher | WISO:Steuerausfälle durch fehlende Steuerfahndervon Stefan HanfVideo4:53
Gesellschaft | Volle Kanne:Welche Zahlungsmittel im Ausland verwenden?Video6:21