Der Kassenbon soll digital werden

"Wollen Sie den Bon?" Viele Kunden verzichten auf den Papierbeleg an der Kasse, ausgedruckt wird er trotzdem. Ab 2028 soll der Bon digital werden, so die Pläne der Koalition.

Das Bundesfinanzministerium will ab 2028 den digitalen Kassenbon einführen. Einem ZDFheute vorliegenden Gesetzesentwurf kann entnommen werden, dass es Papierbelege nur auf Nachfrage geben soll. 07.08.2026 | 0:27 min

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will den digitalen Kassenbon ab 2028 zum Standard machen. Kunden sollen einen Papierbeleg dann nur noch auf Nachfrage bekommen. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, der ZDFheute vorliegt.

Klingbeils Ministerium hat ihn am Freitag per Mail an Verbände und Interessenvertretungen verschickt und sie aufgefordert, bis zum 13. August eine Stellungnahme abzugeben. In dem Schreiben heißt es:

Die papierhafte Belegausgabepflicht soll vollständig zum 1. Januar 2028 abgeschafft und eine Belegbereitstellungspflicht eingeführt werden. „ Brief des Finanzministeriums

Kassenzettel auf Papier sollen die Ausnahme sein. Künftig sollen Bons elektronisch ausgegeben werden, zum Beispiel per Mail oder als QR-Code.

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Kritik aus dem Handel

CDU, CSU und SPD hatten sich eigentlich darauf verständigt, die Bonpflicht vollständig abzuschaffen. Der Handelsverband Deutschland (HDE), das Bäckerhandwerk und der Hotel- und Gaststättenverband kritisieren deswegen Klingbeils Pläne. Ralph Brügelmann vom HDE sagt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland:

Im Koalitionsvertrag wurde die vollständige Abschaffung der Bonpflicht vereinbart und das erwarten die Einzelhändler auch. „ Ralph Brügelmann, Handelsverband Deutschland

Um auf digitale Belege umzustellen, müssten viele Händler erhebliche Investitionen tätigen, so Brügelmann. Das sei im derzeitigen wirtschaftlichen Umfeld nicht verantwortbar. Das Bäckerhandwerk teilt mit, dass die Umstellung insbesondere für kleinere Betriebe mit älteren Kassensystemen eine Herausforderung sein könne.

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Keine offenen Ladenkassen mehr

Händler werden außerdem verpflichtet, ab einem Umsatz von 100.000 elektronische Kassen zu verwenden. In dem Entwurf heißt es, oft würden noch "sogenannte offene Ladenkassen eingesetzt". Das seien Kassen ohne elektronische Aufzeichnungssysteme.

Gerade dort, wo oft bar gezahlt werde, würden Umsätze oft nicht in voller Höhe erklärt. Die Pflicht, elektronische Kassen zu verwenden, soll demnach Steuerhinterziehung bekämpfen, heißt es im Gesetzentwurf aus dem Finanzministerium:

Die Regelungen zur Einführung der Kassenpflicht schränken Missbrauchsmöglichkeiten ein. Dies wird zur Sicherung des Steueraufkommens beitragen. „ Gesetzentwurf aus dem Finanzministerium