Rapsöl ist ein beliebtes Speiseöl. Im aktuellen Test der Stiftung Warentest erhalten fast alle untersuchten Öle ein gutes Qualitätsurteil - egal ob raffiniert oder kalt gepresst.

Rapsöl ist ein Multitalent in der Küche. Stiftung Warentest hat 24 beliebte Produkte getestet. Die meisten überzeugen auf ganzer Linie und sind zudem gesund. 30.09.2026 | 4:44 min

Stiftung Warentest hat aktuell 24 vielverkaufte Rapsöle untersucht. Darunter waren raffinierte und kalt gepresste Öle sowie zwei Rapsöle mit Buttergeschmack.

Geprüft und bewertet wurden unter anderem Geschmack und Geruch, Schadstoffe, Hitzestabilität und Verpackung. Das Ergebnis fällt insgesamt positiv aus: 22 der 24 Produkte schneiden "gut" ab. Beruhigend: Kritische Mengen an Pestiziden, Weichmachern oder Mineralölkohlenwasserstoffen fanden die Tester in keinem Öl.

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Kalt gepresst oder raffiniert?

Für die Anwendung in der Küche macht die Wahl einen Unterschied. Kalt gepresstes Rapsöl wird mechanisch aus nicht vorgewärmten Samen gewonnen. Es hat meist eine goldene bis bernsteingelbe Farbe und schmeckt leicht nussig. Damit passt es besonders gut zu Salaten. Auch Gemüse und Fisch lassen sich damit bei niedrigeren Temperaturen dünsten.

Raffiniertes Rapsöl ist dagegen geschmacksneutral und höher erhitzbar. Es eignet sich deshalb zum scharfen Anbraten und Frittieren. Auch zum Backen ist es praktisch, weil es den Geschmack der Speisen nicht verändert. Raffiniertes Rapsöl bietet sich zudem für die Zubereitung von Babybrei an.

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Rapsöl ist gesund

Einen wichtigen Pluspunkt liefert die Fettsäurezusammensetzung von Rapsöl. Die getesteten Öle enthalten etwa sieben bis zehn Gramm Alpha-Linolensäure pro 100 Gramm. Diese Omega-3-Fettsäure kann der Körper nicht selbst bilden und muss sie über die Nahrung aufnehmen.

Außerdem steckt in Rapsöl reichlich Vitamin E. Im Durchschnitt fanden die Tester 28 Milligramm pro 100 Gramm Öl. Auch für die Kleinsten sind viele Rapsöle geeignet: 17 der 24 getesteten Produkte erfüllen die strengeren Empfehlungen des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) für Rapsöl in selbst zubereitetem Babybrei.

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Woher kommt der Raps?

Die meisten Rapsöle im Test stammen aus Europa. In Deutschland wird Raps fast ausschließlich konventionell angebaut. Der Anteil der Bio-Flächen liegt laut Stiftung Warentest bei nur 0,6 Prozent.

Bei der Züchtung hat sich in den vergangenen Jahrzehnten viel verändert. Ab 1973 wurde der Gehalt an Erucasäure gezielt reduziert. Sie kommt natürlicherweise in Raps vor, gilt in höheren Mengen als kritisch und führte in Tierversuchen zu Fettablagerungen am Herzen. Heute liegt ihr Anteil in den getesteten Ölen weit unter dem zulässigen Grenzwert.

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Rapsöl: Ein Produkt schneidet schlecht ab

Deutlich schlechter als die übrigen Öle schneidet Rapsgold Rapsöl mit Buttergeschmack für 5,65 Euro pro Liter ab. Das kalt gepresste Produkt erhält nur das Qualitätsurteil "ausreichend" (4,0).

Dabei war der Buttergeschmack selbst nicht das Problem. Die beiden getesteten Produkte dieser Kategorie wurden bei der Verkostung sogar sehr gut bewertet. Bei Rapsgold beanstandete die Stiftung Warentest vielmehr die Kennzeichnung des verwendeten Aromas.

Auf der Verpackung wird "natürliches Aroma" angegeben. Die Analyse der Aromastoffe war für die Tester jedoch nicht eindeutig nachvollziehbar. Auch die Antwort des Herstellers konnte die offenen Fragen aus Sicht von Stiftung Warentest nicht ausreichend klären. Deshalb wurde die Deklaration mit "mangelhaft" bewertet - und das zog das Gesamturteil nach unten.

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Testsieger von günstig bis teurer

Die gute Nachricht zum Schluss: Für ein gutes Rapsöl muss man nicht automatisch tief in die Tasche greifen. An der Spitze des Tests stehen zwei Produkte, die unterschiedliche Varianten repräsentieren.

Den ersten Platz teilen sich das kalt gepresste Bellasan Nativ von Aldi für 2,58 Euro pro Liter und das raffinierte Rapso für 5,53 Euro pro Liter. Beide erhalten das Qualitätsurteil "gut" (1,6).

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