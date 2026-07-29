Spülmaschinentabs und -caps im Test:Stiftung Warentest: Diese Spülmaschinentabs überzeugen
von Gereon Helmes
Nicht alle Spülmaschinentabs und -caps schützen Geschirr und Maschine gleichermaßen. Stiftung Warentest hat 16 Produkte getestet und festgestellt: Gut muss nicht teuer sein.
Müssen gute Spülmaschinentabs teuer sein? Nein - sagt der aktuelle Vergleich der Stiftung Warentest. Im Test schneiden ausgerechnet zwei günstige Eigenmarken am besten ab. Gleichzeitig zeigt sich, dass zwischen den einzelnen Produkten erhebliche Qualitätsunterschiede bestehen - mit Folgen nicht nur für das Spülergebnis, sondern unter Umständen auch für die Spülmaschine.
Getestet wurden 16 Multigeschirrspülmittel, darunter Tabs und Caps. Caps bestehen aus flüssigem und pulverförmigem Inhalt in einer wasserlöslichen Hülle.
Nicht nur die Sauberkeit des Geschirrs ist entscheidend
Ganz gezielt verschmutzten die Tester das Geschirr mit verschiedenen Speiseresten - darunter Fett, Stärke oder Tee. Anschließend wurde untersucht, wie zuverlässig die Mittel Verschmutzungen entfernen und wie sie sich bei wiederholter Anwendung auf Geschirr und Maschine auswirken.
Bewertet wurden neben der Reinigungsleistung unter anderem die Trocknung, der Schutz vor Kalkablagerungen, die Materialschonung sowie die Auswirkungen auf die Umwelt und die Benutzerfreundlichkeit. Insgesamt absolvierten die Produkte mehrere tausend Spülgänge, fast 19.000 Geschirrteile wurden ausgewertet.
Für ein sauberes Spülergebnis rät Stiftung Warentest zu einer regelmäßigen Maschinenpflege. Mindestens einmal im Monat sollte die Maschine mit einem Maschinengeschirrspülmittel im Intensivprogramm laufen. Auch das Sieb am Boden sollten Nutzer im Blick behalten, da sich dort häufig Fett ablagert.
Deutliche Schwächen bei einem Markenprodukt
Drei Produkte fielen im Test mit dem Urteil mangelhaft durch. Schlusslicht war das Markenprodukt Frosch All-in-1 Spül-Tabs Limone. Ausschlaggebend war vor allem der Langzeittest. Dabei bildeten sich laut Stiftung Warentest Rückstände, die das Sieb der Spülmaschine so stark zusetzten, dass der Wasserfluss beeinträchtigt wurde und die Maschine ausfiel. Nach Angaben der Tester musste die Prüfung deshalb abgebrochen werden. Ein solcher Defekt sei in den bisherigen Langzeituntersuchungen noch nicht aufgetreten.
Das sehr gute Abschneiden bei der Nutzerfreundlichkeit der Verpackung konnte das insgesamt mangelhafte Ergebnis nicht verhindern. Denn auch in weiteren Prüfpunkten zeigten die Frosch All-in-1 Spül-Tabs Schwächen. So blieb die Reinigungsleistung hinter den besten Produkten zurück, auf Gläsern entstanden Schlieren, und auch die Trocknung überzeugte die Tester nicht. Der Hersteller erklärte gegenüber Stiftung Warentest, ihm sei das geschilderte Problem nicht bekannt. Außerdem sei die Rezeptur der Tabs bereits Ende 2025 überarbeitet worden.
Gute Tabs müssen nicht teuer sein
An die Spitze des Vergleichs setzten sich zwei Eigenmarken. Sowohl Aldi Power Force All-In-One als auch Rossmann Domol Ultra Power All-in-One erhielten das Qualitätsurteil "Gut". Beide Produkte gehörten zu den günstigsten im Test und kosten lediglich rund neun Cent pro Tab.
Nach Einschätzung der Stiftung Warentest verbinden die beiden Testsieger eine zuverlässige Reinigungsleistung mit guten Ergebnissen beim Trocknen und einem wirksamen Schutz vor Kalkablagerungen. Auch bei der Materialschonung und der Gewässerbelastung erzielten sie überzeugende Werte.
Auch die Eigenmarken anderer Discounter und Drogerien schnitten überwiegend gut ab. Der Vergleich zeigt damit, dass Verbraucher für gute Ergebnisse nicht zu den teuersten Spül-Tabs und -Caps greifen müssen.
Eine Glaubensfrage: Caps, Tabs oder Pulver?
Im Vergleich zu den Tabs sind Caps relativ neu auf dem Markt. Grundsätzlich unterscheiden sie sich in Sachen Reinigungsleistung nicht von Tabs oder Pulver. Viele Anbieter werben mit dem Versprechen, dass sie sich besonders im Kurzprogramm besser auflösen und damit weniger Rückstände hinterlassen. Stiftung Warentest konnte das im Test so nicht grundsätzlich bestätigen. Im Vergleich zum Pulver, bei dem Maschinensalz und Klarspüler separat zugesetzt werden müssen, sind Tabs und Caps praktischer - oft aber auch teurer.
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