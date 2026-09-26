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Ratgeber

Wohnen: So wirken Einrichtung und Farben auf die Psyche

Psychologie des Wohnens:So wird Ihre Wohnung zu einem geborgenen Zuhause

von Daria Eva Stanco

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Wann fühlt sich eine Wohnung nach zu Hause an? Muss es aufgeräumt sein oder geht es um etwas ganz anderes? Die Wohnpsychologie zeigt, warum Geborgenheit eine wichtige Rolle spielt.

Leon Windscheid steht neben Simon Schäfer in Jeansjacke und Hut und zeigt auf ein Haus.

Wie beeinflusst das Zuhause die Psyche? Leon Windscheid geht der Frage nach, was Räume über uns erzählen und wie man mit einfachen Mitteln mehr Ruhe und Geborgenheit in der Wohnung schafft.

18.05.2026 | 43:35 min

Ein vollkommen symmetrisches Regal, darin ein einzelnes Schmuckstück - der Rest: leer, weit und weiß. Das scheint, wenn man vielen Ordnungsratgebern Glauben schenken will, das Schönheitsideal des Wohnens zu sein - importiert aus dem fernen Japan, wo Minimalismus und der Fokus aufs Wesentliche eine beinahe religiöse Bedeutung haben. Wohnpsychologin Melanie Fritze erklärt die Bedeutung von Geborgenheit beim Wohnen.

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Wie viel Einrichtung ein geborgenes Zuhause braucht

Gibt es tatsächlich ein "Zu viel" für die Psyche und kann es ebenso ein "Zu wenig" geben, was die Einrichtung betrifft? Oder anders gefragt: Wie können wir uns in unserem Zuhause entspannt und geborgen fühlen? Wohnpsychologin Fritze erläutert, dass dafür das Reizniveau ausbalanciert sein müsse: "Wenn wir zu viele Reize haben, kostet das zu viel Aufmerksamkeit und Kraft. Wenn wir zu wenig haben, hat unser Gehirn zu wenig Nahrung."

Gerade wenn man das Minimalistische bevorzuge, solle man dem Gehirn daher zumindest verschiedene Strukturen anbieten. Auch haptische Unterschiedlichkeiten inspirieren den Geist. Das Vorbild sieht Fritze in der Natur: "Deswegen ist die Natur so gut, weil sie ein mittleres Reizniveau hat."

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Welchen Einfluss Farben haben

Melanie Fritze sieht in vielen Wohnungen ein wiederkehrendes Problem. "Viele haben immer noch diesen Gedanken: Naja, mit Weiß kann ich nichts verkehrt machen", erzählt sie. Doch Weiß sei anstrengend für die Augen. "Und wenn ich dann auch noch den Computer habe, was auch Anstrengung für die Augen bedeutet, ist das eine Überlastung." Zudem wirke Weiß sehr steril.

Die Psychologin weist darauf hin, dass reines Weiß in der Natur so gut wie nicht vorkomme. Helle Naturtöne wie leichtes Beige oder ein warmer Gelbton würden das Zuhause sofort natürlicher und somit wohnlicher machen.

Umso mehr Natur man in die Wohnung bringt, umso besser ist es.

Melanie Fritze, Diplom-Psychologin

So vereint eine Holzwand beispielsweise eine haptisch interessante Struktur mit einer angenehmen Farbe und bringt die Natur direkt ins Haus.

Dr. Leon Windscheid steht lächelnd im Vordergrund und zeigt zur Seite. Im Hintergrund sitzt Marc Freukes vor einer Holzhütte im Wald. Neben ihm liegt ein großer Stapel Brennholz.

Vom Golfplatz zu Bushcraft: Der frühere Golflehrer Marc Freukes lebt heute als Einsiedler im Wald. Mit Leon Windscheid teilt er, wie der Wald bei ihm auf Burnout und Depression wirkt.

06.10.2025 | 43:28 min

Naturmaterialien fördern ein geborgenes Zuhause

Dass allein der Blick ins Grüne schon für Erholung sorgt, ist durch Studien gut belegt. Ebenso haben sich Naturmaterialien bewährt, um eine gesunde, natürliche Umgebung für alle Sinne zu schaffen. Das gilt auch für größere Bauprojekte: So sind Wände aus Lehm zum Beispiel gesünder für die Atemwege. Dies ist aber nur eine Ebene, die für ein gemütliches Zuhause wichtig ist. Insgesamt kennt die Forschung vier Bereiche, die ein Zuhause zu einem Wohlfühlort machen.

Vier Faktoren für ein geborgenes Zuhause

Klare Raumfunktionen schaffen Geborgenheit

Ein weiterer Faktor sind die Menschen, mit denen man zusammen wohnt. Was ist, wenn man sich nicht einigen kann, welches Sofa in den Raum kommt oder wie viele Bilder aufgehängt werden? Grundsätzlich helfe es, gemeinsam zu überlegen, welches Bedürfnis dieser Raum oder diese Ecke erfüllen soll, erklärt Fritze. Viele tauschten sich darüber aus, was in einen Raum gestellt werden soll. Eigentlich gehe es aber um etwas anderes.

Menschen sollten sich darüber austauschen‚ wie sie sich in dem Raum fühlen und was sie darin machen möchten.

Melanie Fritze, Architektur- und Wohnpsychologin

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Schöner Wohnen kann man heute auch mithilfe von KI. Einrichtungs-Apps können in Sekunden verschiedene Interior-Ideen erstellen und visualisieren. Wie gut funktioniert das und was sind die Kosten?

22.09.2025 | 3:58 min

Wohnungen mit Harmonie statt Symmetrie gestalten

Unternehmer und Bauherr Simon Schäfer hatte das Privileg, sein Heim genau so gestalten zu können, wie es ihm und seiner Familie guttut. Dabei befolgte er einen Ansatz, der eher aus der Bildenden Kunst bekannt ist: Den goldenen Schnitt. Damit die Räume fürs Auge harmonisch wirken, wird das Verhältnis von einem Drittel zu zwei Dritteln genutzt.

Oft sehen Menschen viel Optimierungsbedarf in ihren Wohnungen - ohne zu wissen, wo sie anfangen sollen. Schäfer hat auch dafür einen Tipp: "Wählen Sie einen Ort in Ihrer Wohnung, und fangen Sie erstmal dort an, die Wohnung zu einem geborgenen Ort zu machen." Jeder sollte für sich den Raum im Haus oder der Wohnung suchen, in dem er sich wohlfühlt. Das könne beispielsweise ein Hängekorb sein, der das Gefühl von Zurückgezogenheit gibt. "Wo man sich 'höhlig' fühlt - das ist für jeden individuell", so Simon Schäfer. Aber im Kern fange das im Kleinen an.

Daria Eva Stanco ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Terra Xplore".

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Ein Wohnzimmer, das mit Licht, Tapete, Deko und Möbeln modern und individuell gestaltet ist.

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Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Terra Xplore" am 29.08.2026.

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