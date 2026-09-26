Psychologie des Wohnens:So wird Ihre Wohnung zu einem geborgenen Zuhause
von Daria Eva Stanco
Wann fühlt sich eine Wohnung nach zu Hause an? Muss es aufgeräumt sein oder geht es um etwas ganz anderes? Die Wohnpsychologie zeigt, warum Geborgenheit eine wichtige Rolle spielt.
Ein vollkommen symmetrisches Regal, darin ein einzelnes Schmuckstück - der Rest: leer, weit und weiß. Das scheint, wenn man vielen Ordnungsratgebern Glauben schenken will, das Schönheitsideal des Wohnens zu sein - importiert aus dem fernen Japan, wo Minimalismus und der Fokus aufs Wesentliche eine beinahe religiöse Bedeutung haben. Wohnpsychologin Melanie Fritze erklärt die Bedeutung von Geborgenheit beim Wohnen.
Wie viel Einrichtung ein geborgenes Zuhause braucht
Gibt es tatsächlich ein "Zu viel" für die Psyche und kann es ebenso ein "Zu wenig" geben, was die Einrichtung betrifft? Oder anders gefragt: Wie können wir uns in unserem Zuhause entspannt und geborgen fühlen? Wohnpsychologin Fritze erläutert, dass dafür das Reizniveau ausbalanciert sein müsse: "Wenn wir zu viele Reize haben, kostet das zu viel Aufmerksamkeit und Kraft. Wenn wir zu wenig haben, hat unser Gehirn zu wenig Nahrung."
Gerade wenn man das Minimalistische bevorzuge, solle man dem Gehirn daher zumindest verschiedene Strukturen anbieten. Auch haptische Unterschiedlichkeiten inspirieren den Geist. Das Vorbild sieht Fritze in der Natur: "Deswegen ist die Natur so gut, weil sie ein mittleres Reizniveau hat."
Welchen Einfluss Farben haben
Melanie Fritze sieht in vielen Wohnungen ein wiederkehrendes Problem. "Viele haben immer noch diesen Gedanken: Naja, mit Weiß kann ich nichts verkehrt machen", erzählt sie. Doch Weiß sei anstrengend für die Augen. "Und wenn ich dann auch noch den Computer habe, was auch Anstrengung für die Augen bedeutet, ist das eine Überlastung." Zudem wirke Weiß sehr steril.
Die Psychologin weist darauf hin, dass reines Weiß in der Natur so gut wie nicht vorkomme. Helle Naturtöne wie leichtes Beige oder ein warmer Gelbton würden das Zuhause sofort natürlicher und somit wohnlicher machen.
So vereint eine Holzwand beispielsweise eine haptisch interessante Struktur mit einer angenehmen Farbe und bringt die Natur direkt ins Haus.
Naturmaterialien fördern ein geborgenes Zuhause
Dass allein der Blick ins Grüne schon für Erholung sorgt, ist durch Studien gut belegt. Ebenso haben sich Naturmaterialien bewährt, um eine gesunde, natürliche Umgebung für alle Sinne zu schaffen. Das gilt auch für größere Bauprojekte: So sind Wände aus Lehm zum Beispiel gesünder für die Atemwege. Dies ist aber nur eine Ebene, die für ein gemütliches Zuhause wichtig ist. Insgesamt kennt die Forschung vier Bereiche, die ein Zuhause zu einem Wohlfühlort machen.
Vier Faktoren für ein geborgenes Zuhause
Klare Raumfunktionen schaffen Geborgenheit
Ein weiterer Faktor sind die Menschen, mit denen man zusammen wohnt. Was ist, wenn man sich nicht einigen kann, welches Sofa in den Raum kommt oder wie viele Bilder aufgehängt werden? Grundsätzlich helfe es, gemeinsam zu überlegen, welches Bedürfnis dieser Raum oder diese Ecke erfüllen soll, erklärt Fritze. Viele tauschten sich darüber aus, was in einen Raum gestellt werden soll. Eigentlich gehe es aber um etwas anderes.
Wohnungen mit Harmonie statt Symmetrie gestalten
Unternehmer und Bauherr Simon Schäfer hatte das Privileg, sein Heim genau so gestalten zu können, wie es ihm und seiner Familie guttut. Dabei befolgte er einen Ansatz, der eher aus der Bildenden Kunst bekannt ist: Den goldenen Schnitt. Damit die Räume fürs Auge harmonisch wirken, wird das Verhältnis von einem Drittel zu zwei Dritteln genutzt.
Oft sehen Menschen viel Optimierungsbedarf in ihren Wohnungen - ohne zu wissen, wo sie anfangen sollen. Schäfer hat auch dafür einen Tipp: "Wählen Sie einen Ort in Ihrer Wohnung, und fangen Sie erstmal dort an, die Wohnung zu einem geborgenen Ort zu machen." Jeder sollte für sich den Raum im Haus oder der Wohnung suchen, in dem er sich wohlfühlt. Das könne beispielsweise ein Hängekorb sein, der das Gefühl von Zurückgezogenheit gibt. "Wo man sich 'höhlig' fühlt - das ist für jeden individuell", so Simon Schäfer. Aber im Kern fange das im Kleinen an.
Daria Eva Stanco ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Terra Xplore".
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