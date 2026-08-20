Von der Suche nach Tauschpartnern bis zur Zustimmung des Vermieters: Worauf es beim Tausch der Wohnung ankommt und welche Fehler sich vermeiden lassen.

So klappt es mit der Tauschwohnung

Ein Wohnungstausch kann eine Alternative zur klassischen Wohnungssuche sein. Wie funktioniert der Tausch, welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und worauf sollte man achten? 20.08.2026 | 1:23 min

Auf dem angespannten Wohnungsmarkt gewinnt der Wohnungstausch zunehmend an Bedeutung. Wer derzeit nach einer Wohnung sucht, stößt daher immer häufiger auf Tauschinserate.

Worauf Mieter achten sollten, welche Risiken drohen und warum die Zustimmung der Vermieter notwendig ist, erklärt Jutta Hartmann, Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Deutschen Mieterbund e. V..

Hohe Mieten in Großstädten machen Wohnungstausch immer beliebter

Das Interesse am Wohnungstausch habe zugenommen, erklärt Hartmann. Hintergrund seien vor allem die stark gestiegenen Angebotsmieten in vielen Städten.

Viele scheuen einen regulären Umzug, weil vergleichbare Wohnungen am Markt erheblich teurer sind. „ Jutta Hartmann, Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Deutscher Mieterbund e. V.

Die Zahlen der deutschen Online-Plattform "Tauschwohnung" bestätigen diesen Trend: Nach Angaben des Gründers und Geschäftsführers John Weinert wurden zwischen 2023 und 2025 insgesamt rund 12.000 Wohnungstausche vermittelt, 6.000 davon im vergangenen Jahr.

Besonders viele Angebote gibt es in Berlin, Hamburg, München und Köln. Derzeit sind rund 60.000 Tauschinserate veröffentlicht.

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Für wen sich ein Wohnungstausch lohnt

Wenn der Wohnungstausch gelingt, kann er dazu beitragen, dass Wohnungen besser zu den jeweiligen Lebenssituationen passen. "Familien können größere Wohnungen finden, während ältere Menschen leichter in kleinere, barriereärmere Wohnungen wechseln können", so Mieterbund-Sprecherin Hartmann.

Allerdings besteht dabei ein deutliches Ungleichgewicht. "Es gibt mehr Personen, die sich vergrößern als verkleinern wollen", sagt Weinert. Gerade Menschen, die bereit seien, eine größere Wohnung aufzugeben, würden daher besonders dringend gesucht.

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So funktioniert ein Wohnungstausch

Der erste Schritt ist die Suche nach einem passenden Tauschpartner. Dafür gibt es verschiedene Online-Plattformen sowie kommunale oder genossenschaftliche Tauschbörsen. Je nach Plattform können Gebühren anfallen.

Haben Interessenten eine passende Wohnung gefunden, folgen im zweiten Schritt Besichtigungen und Gespräche mit den jeweiligen Vermietern. Anschließend müssen die Vertragsbedingungen geprüft und die schriftliche Zustimmung der Vermieter eingeholt werden.

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Erst wenn beide Vermieter zugestimmt haben und alle Vertragsbedingungen feststehen, sollten als letzter Schritt bestehende Mietverhältnisse gekündigt oder Aufhebungsverträge unterschrieben werden.

Ist der Wohnungstausch unter Dach und Fach, beginnt der eigentliche Kraftakt. "Der Umzug wird oft unterschätzt", sagt John Weinert. Meist müsse an einem einzigen Tag alles koordiniert und organisiert werden.

Diese Vertragsdetails sollten Mieter genau prüfen



die neue Miethöhe

die Nebenkosten

mögliche Staffel- oder Indexmieten

Kündigungsregelungen

Vereinbarungen zu Schönheitsreparaturen

Regelungen zu Einbauten oder übernommenen Möbeln Wichtig sind insbesondere:

Wohnungstausch nur mit Zustimmung der Vermieter

Viele Wohnungstauschvorhaben scheitern nicht an den Mietern, sondern an den Vermietern.

Ein Wohnungstausch ist rechtlich nicht ohne Zustimmung des Vermieters möglich. „ Dr. Jutta Hartmann, Deutscher Mieterbund e. V.

Ein eigenmächtiger Tausch könne eine Vertragsverletzung darstellen und den Vermieter zur Kündigung berechtigen.

Sinnvoll sei außerdem ein detailliertes Übergabeprotokoll mit Fotos, in dem der Zustand der Wohnung und vorhandene Mängel festgehalten werden. "Das schafft Klarheit und kann spätere Auseinandersetzungen vermeiden", weiß Hartmann.

Braucht Deutschland ein Recht auf Wohnungstausch? Der Deutsche Mieterbund (DMB) fordert seit längerem einen gesetzlichen Anspruch auf Wohnungstausch. Dieser könne den Wohnungsmarkt gezielt entlasten, heißt es auf der Website des DMB.



Nach Angaben des World Wide Fund for Nature (WWF) wohnten in Deutschland über acht Millionen Menschen in überbelegten Wohnungen, gleichzeitig gebe es Millionen unterbelegter Haushalte mit stillen Wohnraumreserven. Schon wenn zehn Prozent der großzügig Wohnenden sich verkleinerten, ließe sich im bereits gebauten Bestand Wohnraum für rund zwei Millionen Menschen schaffen.

Miethöhe beim Wohnungstausch genau prüfen

Viele Tauschinteressenten hoffen, eine günstige Bestandsmiete übernehmen zu können. Doch genau hier lauert oft die größte Enttäuschung.

Ein Anspruch darauf, dass die bisherigen Konditionen, insbesondere die Miethöhe, übernommen werden, besteht grundsätzlich nicht. „ Dr. Jutta Hartmann, Deutscher Mieterbund e. V.

Stattdessen riskierten Mieter, ihren bisherigen preiswerten Mietvertrag zu verlieren, ohne die Gewissheit zu haben, die neue Wohnung zu vergleichbaren Konditionen mieten zu können, sagt Hartmann. "Mieter sollten sich alle Bedingungen des neuen Mietvertrags vorab schriftlich vorlegen lassen."

Julia Ludolf ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".

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