Immer mehr Räumungsklagen wegen Eigenbedarfs erreichen die Gerichte. Doch Mieter müssen das nicht immer hinnehmen. Welche Rechte gelten und wie man sich wehren kann.

Immer mehr Mieter sind von Eigenbedarfskündigungen betroffen. Was kann man bei einer solchen Kündigung tun? 06.05.2026 | 2:48 min

Die Wohnung ist geräumig, die Nachbarn freundlich, der Supermarkt gleich um die Ecke - endlich angekommen, endlich zu Hause. Dann kommt der Brief vom Vermieter: Kündigung wegen Eigenbedarfs. Und plötzlich steht die Frage im Raum: Wie geht es jetzt weiter?

Für Mieter ist die ins Haus flatternde Eigenbedarfskündigung der Super-GAU, denn es betrifft sie in ihrer Kernexistenz. „ Dr. Rainer Tietzsch, Anwalt und Vorsitzender des Berliner Mietervereins

Nach einer Eigenbedarfskündigung fühlen sich viele Mieter zunächst hilflos. "Viele wehren sich gar nicht. Sie bekommen die Kündigung ins Haus und denken, es bestehe keine Möglichkeit, hiergegen vorzugehen", so Tietzsch. Tatsächlich sind Mieter jedoch nicht schutzlos.

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Eigenbedarfskündigung: Mieter sind nicht schutzlos

Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) erkennt zwar das Recht des Vermieters nach einer eigenen Nutzung seines Eigentums bei tatsächlichem Bedarf an. Allerdings haben sowohl Gesetzgeber als auch Rechtsprechung diesem Recht Grenzen gesetzt.

Recht des Vermieters zur Eigenbedarfskündigung Das BGB gewährt dem Vermieter das grundsätzliche Recht, sein Eigentum selbst zu nutzen und andere von einer Nutzung auszuschließen. In Paragraph 573 Absatz 2 Nummer 1 BGB wird dem Vermieter insoweit die Möglichkeit zur Kündigung des Mietvertrags gegeben, wenn er den Wohnraum für sich selbst, seine Familienangehörigen oder Angehörige seines Hausstands benötigt.

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Eigenbedarfskündigung: Voraussetzungen und Regeln

Zunächst muss es sich bei dem Vermieter um eine natürliche Person handeln. Juristischen Personen wie GmbHs oder AGs ist eine Kündigung wegen Eigenbedarfs per se versperrt.

Darüber hinaus ist der Vermieter verpflichtet, im Kündigungsschreiben die konkreten Gründe für den Eigenbedarf darzulegen und anzugeben, für wen dieser geltend gemacht wird.

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Wann eine Eigenbedarfskündigung nicht rechtens ist

In der Praxis wird in manchen Kündigungen nur pauschal auf das Vorliegen eines Eigenbedarfs verwiesen. Derartige Kündigungsschreiben sind unwirksam, weil sie es dem Mieter nicht ermöglichen, die Sachlage zu bewerten und die Erfolgsaussichten eines Widerspruchs einzuschätzen.

Stets unzulässig ist der sogenannte "vorgeschobene" Eigenbedarf. Darunter versteht man Fälle, in denen der Vermieter eine Eigenbedarfskündigung ausspricht, ohne dass ein entsprechender Nutzungsbedarf beim Vermieter oder einem Angehörigen besteht. Es handelt sich hierbei um ein von Vermietern gewähltes Instrument, um einen höheren wirtschaftlichen Gewinn zu generieren.

Gründe für vorgeschobene Eigenbedarfskündigungen In vielen Ballungsräumen sind Wohnungen knapp. Vermieter hoffen nach einer Kündigung auf höhere Mieteinnahmen. Manche kündigen auch, um die Wohnung zu verkaufen: Eine leerstehende Immobilie bringt auf dem Markt meist 20 bis 25 Prozent mehr.

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Die Sozialklausel: Wann Mieter widersprechen können

Nach einer Eigenbedarfskündigung kann der Mieter Widerspruch einlegen und sich dabei auf die sogenannte Sozialklausel berufen. Sie erlaubt es dem Mieter, sich auf besondere persönliche Härten zu berufen und so das grundsätzliche Recht des Vermieters auf Eigenbedarf einzuschränken.

Für einen Widerspruch nach der Sozialklausel muss der Mieter darlegen, warum die Kündigung für ihn eine besondere Härte darstellen würde. Eine solche liegt vor, wenn die Beendigung des Mietverhältnisses mit erheblichen finanziellen, gesundheitlichen oder persönlichen Nachteilen verbunden wäre. Mieter können sich dabei etwa auf das Fehlen einer bezahlbaren Ersatzwohnung, das Alter verbunden mit Pflegebedürftigkeit oder psychische Krankheiten durch die Kündigung berufen. Der Härtegrund muss spätestens zwei Monate vor Ablauf der Kündigungsfrist geltend gemacht werden.

Mieterschutz durch die Sozialklausel Das deutsche Mietrecht erkennt die Schutzbedürftigkeit von Mietern an. Aufgrund dessen hat der Gesetzgeber die Interessen von Mietern und Vermietern austariert. So kann der Mieter einer Kündigung des Vermieters widersprechen und eine Fortsetzung des Mietverhältnisses verlangen, wenn die Kündigung für ihn eine besondere Härte bedeuten würde. Dies folgt aus der sogenannten "Sozialklausel" des Paragraph 574 Absatz 1 Satz 1 BGB.

Ob die Härte schwerer wiegt als das Interesse des Vermieters, wird stets vom Gericht im Einzelfall beurteilt. Entscheidend ist die Abwägung zwischen den Interessen von Mieter und Vermieter - eine pauschale Bewertung ist laut Bundesgerichtshof nicht möglich.

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Vorgeschobener Eigenbedarf: Rechte und Ansprüche

Im Fall eines vorgeschobenen Eigenbedarfs macht sich der Vermieter schadensersatzpflichtig. Können Mieter nach ihrem Auszug nachweisen, dass der angegebene Eigenbedarf tatsächlich nicht bestand, muss der Vermieter in der Regel die Umzugskosten sowie die Differenz zwischen alter und neuer Miete (Differenzmiete) tragen.

Betroffene sollten sich daher frühzeitig über ihre Rechte informieren und rechtlichen Rat einholen. Auch die Beratung durch einen Mieterverein kann sinnvoll sein.

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