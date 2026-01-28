Untervermieten - aber richtig: Wann Vermieter zustimmen müssen, welche Ausnahmen gelten und wie Mieter ihre Rechte durchsetzen können. Ein Überblick.

Wohnung untervermieten - was erlaubt ist und was nicht

Der BGH hat entschieden: Mit Untervermietung darf kein Gewinn gemacht werden. Was Mieter jetzt wissen müssen – Mietexpertin bei ZDFheute live. 28.01.2026 | 9:45 min

Unter welchen Voraussetzungen darf ich eine Wohnung untervermieten?

Grundsätzlich muss vom Vermieter immer die Erlaubnis zur Untervermietung eingeholt werden. Hierbei kommt es darauf an, ob der Mieter nur einen Teil oder seine ganze Wohnung untervermietet. In letzterem Fall kann der Vermieter die Zustimmung zur Wohnung grundsätzlich verweigern.

Dafür kann der Mieter das Mietverhältnis außerordentlich mit einer Frist von drei Monaten kündigen. Soll nur ein Teil der Wohnung untervermietet werden, kann der Vermieter die Zustimmung in der Regel nicht verweigern. Dies gilt jedenfalls dann, wenn ein berechtigtes Interesse des Mieters besteht.

Übernachten bei Privatleuten, als persönlichere Alternative zum Hotel. Mit dieser Idee ist Airbnb bekannt geworden. Wie viel "authentisches Reisen" steckt heute im Geschäft des Unternehmens? 15.12.2025 | 20:04 min

Das ist zum Beispiel gegeben, wenn sich das Einkommen des Mieters verringert hat oder er aus beruflichen Gründen zeitweise ins Ausland ziehen muss. Die Vorschrift gilt auch für eine Ein-Zimmer-Wohnung, sofern der Mieter die Wohnung weiterhin betreten kann oder persönliche Gegenstände in der Wohnung belässt.

Nur in besonderen Fällen darf der Vermieter die Erlaubnis verweigern, zum Beispiel wenn eine Überbelegung droht. Auch für den Vermieter kann die Untervermietung von Vorteil sein: So darf er einen Untermietzuschlag verlangen, wenn ihm die Zustimmung sonst nicht zumutbar wäre.

Die Grundsteuer dürfen Vermieter zwar grundsätzlich auf die Mieter umlegen – doch es gibt Ausnahmen. 28.04.2025 | 6:38 min

Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn durch die Untervermietung mehr Personen in der Wohnung leben als ursprünglich vereinbart. Daneben kann auch der Mietvertrag Regelungen zur Untermiete enthalten. Diese haben Vorrang, sofern sie den Mieter nicht benachteiligen.

Muss der Vermieter auch bei der Aufnahme von Familienangehörigen oder Besuch seine Erlaubnis erteilen?

Nahe Familienangehörige wie Ehegatten, Kinder oder Eltern dürfen auch ohne vorherige Erlaubnis einziehen. Für den Lebenspartner des Mieters gilt das allerdings nicht. Außerdem dürfen auch Besucher ohne Erlaubnis in die Wohnung aufgenommen werden, solange sie dort nicht länger als sechs Wochen wohnen.

BGH-Urteil: Mieter dürfen ihre Wohnung grundsätzlich nicht teurer weitervermieten. Vermieter können das Mietverhältnis kündigen, wenn der Mieter mit Gewinn untervermietet. Kommentar: Frank Bräutigam 28.01.2026 | 8:10 min

Wie frage ich meinen Vermieter um Erlaubnis?

Empfohlen wird, schriftlich nach der Möglichkeit zur Untervermietung zu fragen. Hierdurch kann im Streitfall die Zustimmung des Vermieters leichter bewiesen werden. Der Vermieter darf zudem Name, Geburtsdatum, Anschrift und Beruf des Untermieters erfragen.

Was gilt bei Wohngemeinschaften?

Auch hier gelten die oben genannten Grundsätze. Bei WG-Neugründungen sollte bereits vor Abschluss des Mietvertrages der Vermieter über das WG-Vorhaben informiert werden.

Mieter haben Pflichten, aber auch Rechte. Vieles ist im Mietvertrag geregelt. Aber nicht alles. Haustier, Mitbewohner, Schlüssel: Was der Mieter mit dem Vermieter klären muss. 04.11.2024 | 5:07 min

Bestenfalls vereinbaren Vermieter und Mieter dann bereits im Mietvertrag Regelungen zur Untervermietung, etwa zum Verfahren beim Wechsel von Mitbewohnern. Alternativ können auch alle Mitbewohner als Hauptmieter in den Mietvertrag aufgenommen werden.

Darf ich meine Wohnung als Ferienwohnung untervermieten?

Ja, aber auch hierfür ist eine Erlaubnis des Vermieters notwendig. Zudem gelten in vielen Ballungsräumen Sondervorschriften. In Berlin muss eine Umwandlung der eigenen Wohnung in eine Ferienwohnung zunächst vom zuständigen Bezirksamt genehmigt werden.

Was tue ich, wenn der Vermieter nicht reagiert oder die Zustimmung verweigert?

Auch in diesem Fall darf der Mieter nicht ohne Weiteres davon ausgehen, dass der Vermieter einverstanden ist. Deshalb ist es empfehlenswert, dem Vermieter eine vierzehntägige Frist zu setzen.

Immer mehr Vermieter verlangen extra Verträge für Garten, Keller oder Fahrradplätze – oft zu hohen Preisen. So wird die Mietpreisbremse umgangen. Ein Berliner WG-Fall zeigt das Problem. 08.12.2025 | 9:50 min

Liegt ein berechtigtes Interesse vor und verweigert der Vermieter die Erlaubnis oder reagiert er nicht, kann der Mieter die Zustimmung vor Gericht einklagen. Außerdem kann er Schadensersatz fordern.

Darf der Mieter die Miete gegenüber dem Untermieter erhöhen?

Nein. Grundsätzlich darf der Mieter mit der Untermiete nur die Kosten decken, die ihm ohnehin entstehen. Eine gewinnbringende Untervermietung scheidet somit aus.

Was passiert, wenn der Mieter ohne Erlaubnis die Wohnung vermietet?

Der Mieter sollte die Wohnung nicht ohne Erlaubnis untervermieten - in diesem Fall darf der Vermieter nämlich kündigen und der Mieter müsste die Wohnung räumen.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die Mietpreise im vergangenen Quartal um 4,5 Prozent. Die Mieten erhöhten sich rund doppelt so stark wie die allgemeinen Verbraucherpreise. 19.01.2026 | 0:20 min

Dies gilt auch für den Untermieter, der sein Wohnrecht nur gegenüber dem Mieter geltend machen kann. Unter Umständen kann er aber Schadensersatz verlangen. Denn der Mietvertrag zwischen Untermieter und Mieter gilt weiterhin.

