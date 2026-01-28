  3. Merkliste
Wirtschaft

BGH untersagt "gewinnbringende" Untervermietung

Mieter dürfen mit der Untervermietung ihrer Wohnung keinen Gewinn erzielen, der über ihre eigenen Aufwendungen hinausgeht. Das entschied der Bundesgerichtshof in Karlsruhe.

Mehrfamilienhäuser mit Balkons

Mieter dürfen mit Untervermietungen keinen Gewinn machen. Das berechtigte Interesse eines Mieters an einer Untervermietung sei, die wohnungsbezogenen Aufwendungen zu decken, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe anhand eines Falls aus Berlin.

Zweck der Untervermietung sei es nicht, die Möglichkeit zu schaffen, Gewinn zu erzielen. In dem Fall hatte eine Vermieterin einem Mieter den Vertrag gekündigt, weil er die Berliner Zweizimmerwohnung "gewinnbringend" untervermietet habe. Der heute 43-Jährige verlangte demnach für die 65 Quadratmeter 962 Euro im Monat. Er selbst habe anfangs eine Nettokaltmiete von 460 Euro gezahlt.

Mietpreise

Fast jede zweite Miete ist zu hoch –. Eine App hilft Berliner:innen, sich dagegen zur Wehr zu setzen.

17.07.2025 | 2:01 min

Bisher keine Regeln für Möblierungszuschlag

Der Mann hatte argumentiert, er habe die Wohnung den Untermietern voll ausgestattet überlassen - unter anderem mit Fernseher, Soundanlage, Geschirrspüler und Waschmaschine. Es gebe aber keine vernünftigen Berechnungsmodelle, wie Mobiliar und Hausrat in den Mietpreis eingerechnet werden sollen. Der Deutsche Mieterbund bestätigt das. Aktuell plant das Bundesjustizministerium gesetzliche Regeln für den Möblierungszuschlag.

Ifo-Institut warnt: "Mietmarkt wird zur Lotterie"

Konkret zur Frage des überlassenen Mobiliars entschied der achte Zivilsenat am BGH nicht. Er wies die Revision des Mieters zurück. Das Räumungsurteil des Landgerichts Berlin ist damit rechtskräftig. (Az. VIII ZR 228/23)

Die Spur: Mietwucher Co-Living?

Martin Togstad zahlt 1.070 Euro für ein 21 Quadratmeter großes, möbliertes Zimmer in einer Wohnung mit fünf Mitbewohnern – und nur einer von ihnen hat einen Schlüssel.

03.09.2025 | 1:29 min
Quelle: dpa

