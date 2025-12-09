Wohnarmut in Bremen: "Das können wir nicht stemmen"

Bremen ist bundesweit am stärksten von Wohnarmut betroffen. Besonders gefährdet: junge Erwachsene und Rentner. Die Politik versucht, mit der Mietpreisbremse dagegenzuhalten.

Simone Helber wohnt in Sebaldsbrück, einem Stadtteil von Bremen. Hier leben viele Menschen, die oft nur schwer über die Runden kommen. Helber hat neun Kinder, vier davon leben noch zuhause. Keine einfache Situation - gerade in der Weihnachtszeit. ZDFheute erzählt sie:

Wenn die Mieten immer teurer werden, macht man sich Sorgen um die eigene Existenz, das ist halt so. „ Simone Helber

Ein Drittel der Menschen von Wohnarmut betroffen

Mit ihrem Schicksal ist sie nicht alleine. An vielen Orten in Deutschland ziehen die Mietpreise an. Damit steigt die Gefahr von sogenannter Wohnarmut. Am stärksten betroffen: das Land Bremen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Paritätischen Gesamtverbandes, bei der die Wohnkosten vom verfügbaren Einkommen abgezogen werden.

Demnach waren in 2024 über 33 Prozent der Menschen von Wohnarmut betroffen, was etwa 224.000 Personen entspricht. Für Sozialexperten ein Alarmsignal. Joachim Schuster, Vorsitzender des Paritätischen in Bremen, erklärt:

Die Zahlen zeigen, dass die Wohnkosten in Bremen die Armut noch verstärken. „ Joachim Schuster, Vorsitzender des Paritätischen in Bremen

Und: betroffen davon sei zunehmend auch die Mittelschicht, so Schuster.

Vor allem junge Erwachsene und Ältere gefährdet

Die Studie offenbart auch einen sehr realistischen Blick auf die Armut in Deutschland. Bundesweit gelten demnach über 18 Millionen Menschen als arm. Bei vielen von ihnen sind steigende Wohnkosten die Ursache dafür.

Besonders bekommen das junge Erwachsene unter 25 Jahren oder auch Familien mit vielen Kindern zu spüren. So wie die sechsköpfige Familie Helber aus Bremen. "Wir leben jetzt auf 171 Quadratmetern für 1.500 Euro warm", erzählt uns Simone Helber. Sollten sie jemals ausziehen müssen, wird es richtig schwer.

Wenn ich mir die Wohnungsanzeigen anschaue, zahlt man jetzt für nicht mal 100 Quadratmeter 1.500 Euro kalt. Das können wir nicht stemmen. „ Simone Helber

Warmmieten als Kostentreiber

Joachim Schuster hat die steigenden Warmmieten als entscheidenden Kostentreiber ausgemacht. "Wenn energetisch saniert wird, dürfen die Vermieter die Kosten anteilig auf die Mieter umlegen", erklärt er. Dieser Anteil müsse endlich begrenzt werden.

"Verlängerung der Mietpreisbremse reicht nicht aus"

Blickt man auf Gesamtdeutschland, ergibt sich bei der Wohnarmut ein sehr unterschiedliches Bild. Sind in Bremen 33,4 Prozent der Menschen betroffen, sind es in Bayern lediglich 18,1 Prozent. Dazwischen liegen Sachsen-Anhalt (28 Prozent), Hamburg (25,9 Prozent) und Berlin (24,6 Prozent).

Was kann die Politik gegen steigende Wohnarmut tun? "Die Verlängerung der Mietpreisbremse der Bremer Regierung ist ein gutes und wichtiges Signal", konstatiert Schuster. Sie reiche aber nicht aus.

Vielmehr bräuchte Bremen gezielte Förderung von bezahlbarem Wohnraum und weniger Belastung für Mieterinnen und Mieter. „ Joachim Schuster, Paritätischer Wohlfahrtsverband Bremen

Simone Helber kann darauf nur hoffen. Sie hätte gerne eine kleinere Wohnung, "aber das ist im Moment nicht möglich", sagt sie. "Am Ende müsste ich für eine kleinere Wohnung mehr bezahlen, als für meine jetzige." Im Augenblick bedeutet es ihr und ihrer Familie schon viel, dass die Heizung läuft.

