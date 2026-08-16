Trendsport Rennradfahren:Tipps für Rennrad-Einsteiger zu Ausrüstung und Training
von Kiana Klingberg
Rennradfahren liegt im Trend. Welche Ausrüstung nötig ist und wie der sichere Einstieg in den Rennrad-Sport am besten gelingt. Diese Tipps helfen Anfängern.
Viele verbinden Rennradfahren mit hohen Geschwindigkeiten und Leistungssport. Doch der Sport ist vielfältiger geworden und spricht neue Zielgruppen an. Bewegung und gemeinsame Ausfahrten stehen beim Rennrad-Sport im Fokus. Auch in den sozialen Medien ist Rennradfahren zunehmend präsent und entwickelt sich zu einem echten Lifestyle.
Warum Rennradfahren zum Trendsport wird
Dass immer mehr Menschen den Sport für sich entdecken, hat laut Radsport-Experte Achim Schmidt von der Deutschen Sporthochschule Köln mehrere Gründe. So biete Rennradfahren neben der Bewegung die Möglichkeit, sich in der Natur aufzuhalten und neue Perspektiven der eigenen Umgebung kennenzulernen, erklärt Schmidt.
Gleichzeitig könnten Sportler bei Rädern oder Kleidung ihre eigenen Wünsche ausleben. Der Sportwissenschaftler beobachtet zudem eine Veränderung der Zielgruppe: "Immer mehr Frauen entscheiden sich für den Sport". Das zeige sich auch bei Veranstaltungen, stellt er fest.
Voraussetzungen für den Rennrad-Sport
Wer Lust auf Rennradfahren bekommt, muss laut Schmidt keine besonderen sportlichen Voraussetzungen mitbringen. Entscheidend beim Einstieg sei vor allem das sichere Fahrradfahren. Damit eigne sich Rennradfahren grundsätzlich auch für Menschen ohne spezielle Erfahrung.
Vor dem Kauf eines Rennrads empfiehlt der Radsportler eine Beratung im Fachhandel. Dort könnten Einsteiger herausfinden, welches Fahrrad zu ihnen passt.
Ausrüstung für Rennrad-Anfänger
Zur Grundausstattung benötigen Interessierte ein verkehrstüchtiges Rennrad und einen Helm. Detlef Wittenbreder, Vizepäsident von German Cycling e. V., rät am Anfang zu einem günstigen oder gebrauchten Rennrad. Außerdem empfiehlt er eine gepolsterte Radhose sowie gut sichtbare Kleidung. Reflektoren erhöhen bei Dunkelheit oder schlechtem Wetter ebenfalls die Sichtbarkeit.
Wer zu Beginn Erfahrungen sammeln möchte, dem empfiehlt Sportwissenschaftler Achim Schmidt, sich Tutorials im Internet anzuschauen oder sich einer Gruppe anzuschließen. Auch ein Radsportverein kann, so Detlef Wittenbreder, beim Einstieg Unterstützung bieten.
Rennrad-Training für Einsteiger
Für den Anfang empfiehlt Wittenbreder zwei bis drei Ausfahrten pro Woche mit Strecken zwischen 30 und 50 Kilometern. Der Umfang der Fahrten kann langsam gesteigert werden. Um sich zu Beginn auf das Rennrad konzentrieren zu können, sollten Anfänger möglichst verkehrsarme Strecken wählen.
Wann Community-Rides für Anfänger empfohlen werden
Gemeinsame Ausfahrten gehören für viele zum Rennrad-Sport dazu, sagt Radsport-Experte Achim Schmidt.
Doch für Anfänger gelte: Erstmal das Rad beherrschen und nicht zu früh in einer großen Gruppe mitfahren. Wer dicht hinter den anderen fährt, müsse sein eigenes Rad sicher kontrollieren und schnell reagieren können. Dazu gehört sicheres Bremsen, Kurven fahren oder aus der Flasche trinken können.
Bis dahin seien Ausfahrten zu zweit oder dritt sinnvoller, erklärt Schmidt. "Auch dabei können bereits viele Erfahrungen gesammelt werden."
Ausrüstung für den Rennrad-Sport
Den Einstieg in den Rennrad-Sport muss man also nicht mit Vollgas beginnen. Wer sicher Fahrrad fahren kann und eine gewisse Grundfitness mitbringt, kann langsam in den Sport einsteigen und losradeln.
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