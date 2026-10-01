Steigende Lebensmittelkosten bestimmen unseren Alltag. Clever Einkaufen im Supermarkt wird deshalb immer wichtiger. Wie aber klappt eine bewusste Ernährung trotz hoher Preise?

Gesund essen, nachhaltig einkaufen und aufs Geld achten: Beim Essen soll heute alles stimmen. Doch wie klappt bewusste Ernährung trotz knapper Kasse? 11.10.2026 | 43:30 min

Gutes Essen darf keine Frage des Geldbeutels sein - darum geht es jedes Jahr am Welternährungstag. Marlen Mikuschka von der Verbraucherzentrale Berlin-Brandenburg zeigt Lösungen zu einer besseren Ernährung auf. Die Diätassistentin koordiniert dort das Projekt "Gesund und nachhaltig essen mit kleinem Budget", das die Verbraucherzentralen bundesweit anbieten.

ZDFheute: Warum gibt es das Projekt "Gesund und nachhaltig essen mit kleinem Budget"?

Marlen Mikuschka: Nicht zuletzt durch die gestiegenen Lebensmittelpreise ist Deutschland von wachsender Ernährungsarmut betroffen. […] Vor allem Rentner*innen, Alleinerziehende und Kinder gelten aktuell als armutsgefährdet. […] Aus diesem Grund wurde das Projekt ins Leben gerufen, um Betroffene dabei zu unterstützen, sich trotz geringer finanzieller Mittel gesund und bedarfsgerecht zu ernähren. Dazu werden beispielsweise Koch-Workshops durchgeführt.

Marlen Mikuschka Quelle: Verbraucherzentrale Berlin-Brandenburg Marlen Mikuschka ist staatlich geprüfte Diätassistentin und arbeitet bei der Verbraucherzentrale Berlin und Brandenburg e.V.

Im Projekt „Gesund und nachhaltig essen mit kleinem Budget“ unterstützt sie Menschen mit geringen finanziellen Mitteln in Workshops, Kochabenden und Einzelberatungen.

ZDFheute: Was hindert Menschen mit kleinem Budget daran, gesund einzukaufen - ist es eher das Geld, das Wissen oder die Zeit? Oder alles zusammen?

Mikuschka: Das lässt sich nicht pauschal sagen, denn die Lebenswelten von Menschen sind komplex. Es spielt aber sicherlich eine Rolle, ob ich im ländlichen Raum oder in der Stadt wohne und wie viel ich schon über Ernährung weiß. Auch Zeitmangel oder Erkrankungen können ein Problem sein.

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Deshalb vermitteln wir Wissen zum Thema "Mealprepping" (planmäßiges Vorkochen von Mahlzeiten, Anm.d.Red.) und erklären, wie man einen sinnvollen Wochenplan aufstellt, um damit umzugehen.

ZDFheute: Worauf achten Sie selbst beim Einkauf?

Mikuschka: Ich bin Fan von Hülsenfrüchten. Sie sättigen nicht nur lange, sondern liefern auch wichtige Nährstoffe. Ich koche gern nach dem Tellermodell: Danach setzt sich die Mahlzeit vor allem aus Gemüse zusammen. Ergänzt wird sie dann mit Kohlenhydraten und Eiweiß (zu gleichen Teilen, Anm.d.Red.).

Ich empfehle, Reste nicht einfach wegzuwerfen, sondern etwas Kreatives damit zuzubereiten. „

Beim Einkaufen achte ich auf Regionalität und bevorzuge Produkte der jeweiligen Saison.

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ZDFheute: Was ist Ihr liebster Spar-Tipp?

Mikuschka: Kaufen Sie Hülsenfrüchte! Sie kosten nicht die Welt, sind flexibel einsetzbar und sehr gesund.

Ernährungsarmut Von Ernährungsarmut spricht man, wenn Menschen sich nicht ausreichend oder gesund ernähren können. In Deutschland zeigt sich das meist durch eine mangelnde Versorgung mit Nährstoffen, bei einer gleichzeitigen Überversorgung von Kalorien. Die Gründe sind häufig fehlende finanzielle Möglichkeiten, mangelnder Zugang zu qualitativ hochwertigem Essen oder fehlendes Wissen um gesunde Ernährung. Besonders gefährdete Gruppen In Deutschland sind Schätzungen zu Folge rund drei Millionen Menschen von Ernährungsarmut betroffen. Besonders gefährdet sind Arbeitslose, Alleinerziehende, kinderreiche Familien und ältere Menschen. Inflation und gestiegene Energie- und Produktionskosten haben Lebensmittel verteuert - und verschärfen so das Risiko für Ernährungsarmut.



Quelle: ZDF

ZDFheute: Welchen Einkaufsmythos möchten Sie gerne einmal richtigstellen?

Bio ist nicht gleich teuer, auch nicht bei Obst und Gemüse. „

Bei Hülsenfrüchten ist das Markenprodukt sogar fast immer teurer als das in Bio-Qualität.

ZDFheute: Was müsste sich ändern, damit gesundes Essen für alle bezahlbar bleibt?

Mikuschka: Hochverarbeitete Lebensmittel sollten nicht günstiger als unverarbeitete sein. Das würde den Anreiz steigern, sie auch mal links liegen zu lassen.

Auch die Senkung der Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte könnte dazu beitragen, dass Menschen sich gesünder ernähren.

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Einen ähnlichen Effekt könnte ein vergünstigtes Kantinenessen für Menschen mit geringem Einkommen haben. Außerdem sollte die Berechnungsgrundlage für das Bürgergeld überarbeitet sowie die Regelsätze im Hinblick auf die hohen Lebensmittelpreise unbedingt neu berechnet werden.

ZDFheute: Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Ich wünsche mir, dass der regionale und ökologische Anbau von Produkten gefördert wird, damit lange Transportwege für Lebensmittel die Ausnahme bleiben. Schon in Kitas und Schulen sollte Wissen über Lebensmittel weitergegeben werden, um damit die Wertschätzung dafür zu steigern.

Nicht alle Kinder haben das Glück, dass ihre Mahlzeiten selbstverständlich sind. „

Ich wünsche mir, dass jedes von ihnen Zugang zu gesunder Ernährung und einem kostenfreien Mittagessen hat, unabhängig vom Einkommen der Eltern.

Ernährungsarmut ist ein sehr sensibles und schambehaftetes Thema. Der offene Austausch darüber sollte in Politik und Gesellschaft vorangetrieben werden.

ZDFheute: Warum ist der Welternährungstag am 16. Oktober wichtig?

Laut Artikel 11 des UN-Sozialpakts hat jeder Mensch ein Recht darauf, vor Hunger und Mangelernährung geschützt zu werden. Es ist wichtig, mit so einem Tag auf das Thema aufmerksam zu machen, da selbst hierzulande 13,3 Millionen Menschen als armutsgefährdet gelten.

Das Interview führte Philipp Kopka.

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