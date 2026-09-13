Grüner Etikettenschwindel?:Wie beim Matcha getrickst wird
von Laura Hohmann
Matcha-Produkte boomen, doch Teebauer kommen kaum hinterher. Die Folge: Minderwertige Ware und Fake-Produkte. Was Qualitäts-Matcha ausmacht und worauf Verbraucher achten können.
Die Matcha-Herstellung ist für Jintaro Yamamoto extrem aufwendig. Der Teebauer aus dem japanischen Uji produziert das knallgrüne Teepulver in der sechsten Generation.
Traditioneller Matcha-Anbau: Höchste Qualität durch Handarbeit
Bevor die Teeblätter geerntet werden, lässt Yamamoto sie beschatten: Er setzt dabei nicht wie viele andere auf Synthetik-Netze, sondern auf natürliche Materialien wie Stroh - eine Methode, die in Uji bereits seit 400 Jahren besteht. Einmal im Jahr werden die hochwertigsten Teeblätter dann per Hand gepflückt.
Anschließend lässt Jintaro Yamamoto die Blätter in einem Ofen trocknen und in einer Steinmühle vermahlen. Er ist überzeugt: Nur mit diesen traditionellen Methoden kann er Matcha in höchster Qualität erzeugen.
Matcha ist in Deutschland kein geschützter Begriff
Aber wie viel von solch traditionell hergestelltem Matcha steckt eigentlich in den Pulvern, die man im deutschen Handel erwerben kann? Vor allem bei Drogerie- und Supermarkt-Produkten rät Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern zur Vorsicht, denn Matcha sei in Deutschland kein lebensmittelrechtlich geschützter Begriff.
Grüntee statt Matcha: Produkt-Fälschungen kommen auch aus China
Gerade bei billigeren Produkten könnten minderwertigere Teeblattqualitäten in den Pulverdosen stecken, sagt Krehl. Doch selbst ein hoher Preis heiße nicht immer gleich hohe Qualität.
Das bestätigt auch Masatsugu Nonomura. Er ist für die Exporte des traditionsreichen japanischen Matcha-Herstellers Marukyu Koyamaen verantwortlich. Immer häufiger erhält er Hinweise, dass gefälschtes Matcha-Pulver seiner Marke im Umlauf ist.
Die Verpackungen würden eins zu eins kopiert und auf Online-Plattformen teuer verkauft, sagt Nonomura. Doch statt des hochwertigen Matcha erhielten die Käufer nur billiges Grünteepulver, das häufig aus China stamme.
Matcha: Der Markt für das Trend-Getränk
Wie transparent ist die Matcha-Industrie?
Wie häufig Matcha falsch gekennzeichnet, gestreckt oder gefälscht wird, lässt sich mangels belastbarer Marktdaten nicht beziffern. Deswegen verkauft Marcel Karcher in seinem Münchner Laden ausschließlich Matcha, den er direkt von japanischen Herstellern bezieht. Denn es gebe keine strikten Siegel, auf die er sich verlassen könne.
Deswegen geht Karcher davon aus, dass sowohl international, aber auch innerhalb von Japan getrickst werden könnte: "Dass gewisse Dinge mit reingemischt werden oder gewisse Regionen verkauft werden, aus denen sie vielleicht gar nicht sind, weil der Markt es einfach gerade hergibt."
Zeremonieller Matcha: Qualitätszeichen oder Marketingbegriff?
Viele Hersteller bewerben ihr Matcha-Pulver mit dem Label "Ceremonial Grade", denn zeremonieller Matcha wird für die traditionelle japanische Teezeremonie verwendet und gilt als höchste Qualitätsstufe. Doch auch dieser Begriff ist nicht geschützt - und kann im Prinzip auch für minderwertiges Matcha-Pulver verwendet werden.
Marcel Karcher rät dazu, beim Kauf darauf zu achten, dass der Matcha steinvermahlen wurde und die Herkunft möglichst genau angegeben ist. Qualitativ hochwertiger Matcha hat laut Karcher eine cremige, nicht sandige Textur und eine leuchtend grüne Farbe mit feinem Glanz. Vor allem aber sollte der Tee nicht bitter schmecken.
Verbraucherschützerin: Wahrscheinlich kein echter Matcha in verarbeiteten Lebensmitteln
Aber wie steht es um Matcha-Schokolade, Fertiggetränke und Co.? Schließlich sind mittlerweile neben dem klassischen Pulver zahlreiche Matcha-Lebensmittel im Handel erhältlich.
"Vor allem in der verarbeiteten Industrie rechne ich nicht damit, dass hier hochwertiges Matcha-Pulver verwendet worden ist, sondern ganz klassisches Grüntee-Pulver," sagt Verbraucherschützerin Daniela Krehl.
Zumal in den meisten dieser Lifestyle-Produkte sowieso nur ganz wenig Matcha-Pulver enthalten sei. Denn ein Blick in die Zutatenliste verrät: Der Matcha-Anteil liegt bei vielen dieser Artikel gerade mal um die ein Prozent. Lebensmittelrechtlich sei das laut Krehl zwar nicht anzukreiden, aber:
Für Verbraucher ist insgesamt kaum nachvollziehbar, was tatsächlich in Matcha-Pulver und Matcha-Produkten steckt. Wer Wert auf hochwertige Ware legt, sollte auf möglichst transparente Angaben zu Anbauregion und Mahlverfahren achten. Verlassen kann man sich aber selbst darauf nicht.
Bio-Plastik aus Brasilien:Lego-Steine aus Zuckerrohr: Wie nachhaltig ist das?
Mehr zum Thema Ernährung
Der Hype um Grüntee aus Japan:Was Matcha so beliebt machtvon Miriam Hantzschemit Video4:08
Vitaminmangel erkennen und behandeln:Warum Vitamin B12 für den Körper wichtig istvon Anja Braunwarthmit Video3:42
- Grafiken
Deutschland ist Eis-Europameister:Nachfrage bleibt hoch: Was Eis so teuer machtvon Karen Grass und Patrick Käsebergmit Video0:59
Beeren richtig lagern und frisch halten:So bleiben Beeren länger frisch und knackigvon Alexandra Tietemit Video5:46
Mehr zum Thema Umwelt
Spezielle Tarife von Airlines:Emissionsausgleich bei Flügen: Was Klimabeiträge bewirkenvon Lisa Kunermit Video1:00
Zu heiß und zu wenig Regen:"Historische" Trockenheit lässt Ernten schrumpfenvon Mark Hugomit Video3:38
Fischmehl: Futterbasis für Aquakulturen:Warum in einem Lachs mehr als ein Fisch stecktvon Sebastian Köhlermit Video43:35
- Interview
Wasserverbrauch in Deutschland:Kritik an "Null-Tarif-Mentalität der großen Schlucker"mit Video7:06