Lego will weg vom Öl und setzt auf Bio-Plastik aus Zuckerrohr. Doch der Anbau ist umstritten. In Brasilien etwa berichten Indigene von Pestiziden, Landkonflikten und Ausbeutung.

Lego-Steine aus Zuckerrohr: Wie nachhaltig ist das?

Lego ist ein Kindheitstraum. Lego ist Love. Doch die bunten Steine bestehen vor allem aus Plastik. Der Spielwarenkonzern arbeitet an nachhaltigen Alternativen. Aber klappt das? 19.06.2026 | 43:41 min

Der Rohstoff für die Bio-Steinchen von Lego stammt aus Brasilien. Das südamerikanische Land ist weltweit einer der größten Produzenten von Zuckerrohr.

Zuckerrohranbau für Lego-Steine in Monokulturen

Nach Einschätzung von Aline do Monte Gurgel, Umwelt- und Pestizidforscherin, ist der Zuckerrohranbau aber nur schwer mit Nachhaltigkeit vereinbar. Der Rohstoff für Produkte wie die pflanzlichen Lego-Elemente werde überwiegend in großflächigen Monokulturen angebaut. Das sind landwirtschaftliche Flächen, auf denen über große Gebiete hinweg nur eine einzige Pflanzenart kultiviert wird. Zudem kommt eine große Menge an Pestiziden zum Einsatz.

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Brasilien gilt als einer der weltweit größten Verbraucher von Pflanzenschutzmitteln. Eine Studie der Bundesuniversität Mato Grosso do Sul zeigt, dass darunter auch Wirkstoffe sind, die in der Europäischen Union nicht mehr zugelassen oder sogar verboten sind.

Es wird deutlich, dass "Bio" nicht automatisch "umweltfreundlich" bedeutet. Zwar basiert der Kunststoff der Lego-Pflanzenteile auf nachwachsenden Rohstoffen statt auf Erdöl. Das Endprodukt muss als Plastik aber wie anderer Plastikmüll entsorgt werden.

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Indigene berichten von Landkonflikten

Besonders sichtbar werden die Folgen des Zuckerrohranbaus im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso do Sul. Dort liegen zahlreiche Zuckerrohrplantagen direkt neben indigenen Siedlungen. Das Volk der Guarani-Kaiowá lebt seit Generationen in dieser Region.

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Die Stammesführerin Erileide Domingues berichtet von gesundheitlichen Problemen und Ernteausfällen, die seit dem Anbau von Zuckerrohr auftreten. Immer wieder sprühen Flugzeuge Pestizide über den Feldern, die die Siedlung umgeben.

Aber neben den Umweltproblemen kämpfen die Guarani-Kaiowá auch seit Jahrzehnten um ihr Land: "Für sie zählen wir Indigenen nicht", sagt Domingues. "Sie sagen immer, die Indigenen sind Ungeziefer auf den Feldern der Agrarindustrie."

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Mehrere Zulieferer für Basis der Lego-Steine

In den Aussagen der Betroffenen taucht immer wieder ein Name auf: Raízen. Das Unternehmen zählt zu den größten Produzenten von Bioethanol in Brasilien und Raízen liefert Ethanol an den Chemiekonzern Braskem.

Braskem wiederum verarbeitet den Rohstoff zu Bio-Polyethylen, aus dem unter anderem die pflanzlichen Lego-Elemente hergestellt werden.

Kritik an Arbeitsbedingungen bei Lego-Zulieferer

Auch die Arbeitsbedingungen in den Anbaugebieten stehen seit Jahren in der Kritik. Arbeiter, die anonym bleiben wollen, berichten von harter körperlicher Arbeit und fehlender Schutzausrüstung.

Auch wenn die Arbeit so schrecklich ist, wir müssen weiterarbeiten. Trotz Hunger, Durst und Erschöpfung. „ Feldarbeiter

Für zehn Stunden harter, körperlicher Arbeit bekomme ein Arbeiter umgerechnet 1,20 Euro am Tag. Menschenrechtsorganisationen sprechen von moderner Sklaverei als systemischem Problem.

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Was Lego zu den Vorwürfen sagt

Lego betont dagegen, hohe Anforderungen an seine Zulieferer zu stellen. Zudem würden regelmäßige Überprüfungen durchgeführt. Auf die Ergebnisse der Recherche erklärte Lego, man nehme die Vorwürfe ernst und werde diese prüfen. Raízen hat auf Anfragen zu einer Stellungnahme nicht reagiert.

Die Steinchen aus Zuckerrohr helfen Lego zwar dabei, den Einsatz fossiler Rohstoffe zu reduzieren. Die Recherche zeigt aber auch: Nachhaltigkeit entscheidet sich nicht nur am Material, sondern entlang der gesamten Lieferkette.